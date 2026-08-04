Du lịch Khánh Hòa tăng tốc: Đa dạng hóa để hút khách quốc tế

Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong 7 tháng đầu năm 2026 khi đón hơn 15 triệu lượt khách, mang lại tổng doanh thu ước đạt hơn 82.000 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Động lực lớn nhất giúp địa phương duy trì sức nóng đến từ chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch diễn ra liên tục.

Trong đó, Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề "Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế" tổ chức vào tháng 7 đã tạo ra đòn bẩy bứt phá mạnh mẽ, thu hút gần 790 nghìn lượt khách và đem về hơn 1.300 tỷ đồng chỉ trong 3 ngày diễn ra sự kiện.

Dù các thị trường truyền thống như Hàn Quốc và Nga tăng trưởng tốt giúp tổng lượng khách quốc tế vượt mốc 5,5 triệu lượt, ngành du lịch địa phương vẫn đối mặt với thử thách lớn khi thị trường Trung Quốc suy giảm hơn 5,3%. Sự sụt giảm này xuất phát từ việc du khách Trung Quốc thay đổi thói quen sang du lịch tự túc thay vì đi theo tour đoàn, trong khi hệ thống sản phẩm tại địa phương chưa thực sự đa dạng.

Thêm vào đó, việc thiếu hụt các đường bay thẳng khiến hơn 36% hành khách từ 94 thành phố của Trung Quốc phải bay nối chuyến tốn thêm nhiều giờ đồng hồ để đến được Cam Ranh.

Festival Biển Khánh Hòa 2026. (Ảnh: Tuấn Anh)

Để giải bài toán này và phục hồi dòng khách quốc tế, Khánh Hòa đang tập trung đa dạng hóa sản phẩm sang các lĩnh vực như kinh tế đêm, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ mua sắm và phát triển nguồn nhân lực tiếng Nga, tiếng Trung.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa, tỉnh chú trọng tăng cường liên kết vùng thông qua việc mở đường bay thẳng Đồng Hới - Cam Ranh từ giữa tháng 8/2026. Tuyến bay này kết hợp cùng tuần lễ "Ngày Văn hóa, Du lịch Khánh Hòa tại Quảng Trị" hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội kết nối di sản và tạo nên các sản phẩm du lịch đặc thù liên tỉnh giữa Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Song song với các chiến lược thu hút du khách, địa phương đang gấp rút hoàn thiện hệ thống hạ tầng và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Cùng với quy hoạch mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và dự án đường đi bộ ven biển dài 7 km, tỉnh vừa ra mắt nền tảng Du lịch số tích hợp công nghệ thực tế ảo 3D giúp du khách trải nghiệm trực tuyến hơn 20 điểm đến tiêu biểu.

Đây là những nền tảng quan trọng để Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ công nhận Khu du lịch quốc gia Bắc bán đảo Cam Ranh, tiến tới xây dựng mô hình du lịch xanh và bền vững trong giai đoạn 2026-2030.