Báo quốc tế: Tương lai thuộc về những hệ sinh thái đô thị toàn diện, Vinhomes là minh chứng sống động

Theo góc nhìn của nhiều tờ báo kinh tế và tài chính quốc tế, "kỳ quan" của tương lai sẽ là những đô thị có khả năng vun bồi thiên nhiên và tạo ra giá trị bền vững qua nhiều thế hệ, và các siêu đô thị của Vinhomes đang dẫn dắt xu hướng này.

Việt Nam đang trải qua "bước chuyển mình đột phá" trên bản đồ bất động sản toàn cầu

Trong bài viết "Bất động sản châu Á đang chuyển mình: Từ nhà ở đến hệ sinh thái đô thị toàn diện", The Economic Times, một trong những tờ báo kinh tế - tài chính có ảnh hưởng nhất châu Á, cho rằng phát triển đô thị hiện nay đang bước vào một giai đoạn chuyển dịch mang tính cấu trúc. Ở đó, giá trị của một nhà phát triển được đo bằng năng lực kiến tạo những hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh và tạo lập giá trị dài hạn. Sự thay đổi này đang diễn ra song hành với quá trình phục hồi của thị trường bất động sản toàn cầu.

Theo The Economic Times, chính sự dịch chuyển trong khẩu vị đầu tư đang thay đổi khái niệm về một dự án bất động sản thành công. Nhà ở phải là một phần của hệ sinh thái đô thị tích hợp. Không gian sống phải được kết nối đồng bộ với việc làm, trung tâm thương mại, giáo dục, y tế, giao thông, không gian công cộng và hạ tầng số.

Bài báo cho rằng xu hướng này đã diễn ra mạnh mẽ tại nhiều thị trường châu Á như Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Trong đó, tại Việt Nam, Vinhomes là doanh nghiệp đang dẫn dắt quá trình chuyển đổi sang các siêu đô thị tích hợp quy mô hàng nghìn hecta.

The Economic Times dẫn lời ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders, nhận định với các siêu đô thị như của Vinhomes, Việt Nam đang trải qua "một bước chuyển mình mang tính đột phá" trong quá trình nâng tầm vị thế trên bản đồ toàn cầu.

Một thế hệ kỳ quan mới đang hình thành

Nếu The Economic Times nhìn nhận sự chuyển dịch của bất động sản dưới góc độ mô hình phát triển, thì kênh truyền hình hàng đầu châu Á News24 lại đặt Vinhomes vào một câu chuyện lớn hơn. Đó là tạo ra thay đổi trong cách thế giới định nghĩa về những "kỳ quan" của thời đại.

Bài viết mới đây của News24 mở đầu bằng một góc nhìn giàu tính lịch sử. Trong hơn hai thiên niên kỷ, nhân loại luôn lựa chọn những công trình từ quá khứ hoặc cảnh quan đặc biệt để đại diện cho những thành tựu vĩ đại nhất của nền văn minh. Bảy Kỳ quan Thế giới Cổ đại là biểu tượng của trình độ kỹ thuật và kiến trúc. Sau đó, chiến dịch New7Wonders tiếp tục mở rộng khái niệm này, tôn vinh cả những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng lẫn các kỳ quan thiên nhiên, như Vạn Lý Trường Thành, rừng Amazon hay Vịnh Hạ Long...

Vinhomes Global Gate Hạ Long là một trong những dự án tiêu biểu đại diện cho tư duy phát triển đô thị thế hệ mới

Tuy nhiên, theo News24, thế giới đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh đang tạo áp lực ngày càng lớn lên tài nguyên thiên nhiên. Vì thế, những tiêu chí từng tạo nên một kỳ quan cũng dần thay đổi.

“Một thế hệ kỳ quan mới đang hình thành. Các biểu tượng của tương lai sẽ được đánh giá bằng một chuẩn mực mới: khả năng phục hồi hệ sinh thái, kiến tạo cộng đồng thịnh vượng và tạo ra giá trị bền vững cho nhiều thế hệ. Và đây là điều nhà đầu tư toàn cầu tìm kiếm cho kỷ nguyên mới”, News24 nhấn mạnh.

Bài báo lấy Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ và Vinhomes Global Gate Hạ Long làm hai ví dụ tiêu biểu cho tư duy phát triển đô thị thế hệ mới, góp phần định hình thế hệ kỳ quan mới.

“Vinhomes Green Paradise được định hướng kết hợp phục hồi hệ sinh thái ven biển, quy hoạch mật độ thấp, phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng xanh. Còn Vinhomes Global Gate Hạ Long được quy hoạch phát triển hài hòa với cảnh quan của Di sản Thiên nhiên Thế giới UNESCO, hướng tới sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn giá trị tự nhiên”, kênh truyền hình lớn của châu Á nhận xét.

ESG++ và năng lực thích ứng: Chuẩn mực mới của những đô thị tương lai

Đi sâu phân tích các tiêu chí mới của những đô thị bền vững, trong bài viết "Năng lực thích nghi trước biến đổi khí hậu đã trở thành tiêu chí quan trọng trong đầu tư bất động sản", báo tài chính hàng đầu châu Á Financial Express chỉ rõ cách các nhà đầu tư đánh giá giá trị của một dự án bất động sản đã thay đổi.

Nếu trước đây, các tiêu chí về vị trí, quy mô hay hiệu quả tài chính gần như quyết định toàn bộ sức hấp dẫn của một dự án, thì ngày nay, những yếu tố như khả năng chống chịu trước rủi ro khí hậu, hiệu quả môi trường, chất lượng không gian sống, hạ tầng xanh và năng lực vận hành dài hạn đang trở thành những biến số quan trọng trong quyết định phân bổ vốn.

Financial Express dẫn nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy các quỹ đầu tư đang ưu tiên những dự án có thể chứng minh được năng lực tạo ra giá trị bền vững. Theo tờ báo này, đây cũng là lý do mô hình ESG++ do Vinhomes tiên phong phát triển ngày càng được chú ý.

Vinhomes Green Paradise theo đuổi mô hình ESG++, chủ động tái tạo giá trị cho hệ sinh thái

Vượt lên trên mô hình ESG truyền thống, các siêu đô thị ESG++ chủ động tái tạo giá trị cho hệ sinh thái, gia tăng khả năng chống chịu và kiến tạo những cộng đồng có thể phát triển bền vững trong dài hạn. Financial Express đánh giá Vinhomes là một trong những doanh nghiệp tiên phong theo đuổi cách tiếp cận này thông qua hai đại dự án Vinhomes Green Paradise và Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Ông Jean-Paul de la Fuente nhận định, những nỗ lực này đang góp phần thay đổi cách cộng đồng quốc tế nhìn về Việt Nam. Việt Nam giờ đây không chỉ được biết đến bởi những di sản thiên nhiên hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà đang dần khẳng định hình ảnh của một quốc gia hiện đại, có tầm nhìn dài hạn trong phát triển đô thị và sở hữu năng lực thích ứng trước những thách thức của tương lai.