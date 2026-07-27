Cận cảnh đường băng mới sân bay Phú Quốc: Khi “dải ánh sáng” dài 3,3 km thành hình

Nhìn từ trên cao, đường cất hạ cánh số 2 đã hiện rõ hình hài trong tổng thể Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Công trình dài 3.300 m, rộng 45 m, được xây dựng song song với đường cất hạ cánh hiện hữu và đã hoàn thiện phần mặt đường, sơn kẻ tín hiệu, bước vào giai đoạn kiểm tra kỹ thuật cuối cùng. Ban đêm, hệ thống đèn hiệu đã được bật sáng tối đa công suất để thử nghiệm.

Bề mặt bê tông, hệ thống sơn kẻ và các ký hiệu hàng không đã cơ bản hoàn thiện. Đường cất hạ cánh được thiết kế để tiếp nhận thường xuyên các dòng tàu bay thân rộng hiện đại như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777.

Công trình được hoàn thành sau khoảng 8 tháng, gồm 6 tháng thi công nền móng, kết cấu và mặt đường bê tông; hai tháng tiếp theo dành cho việc lắp đặt, kết nối, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị. Theo chuyên gia hàng không Trịnh Như Long (áo xanh từ trái qua), đây là một "kỳ tích chưa từng có tiền lệ trong lịch sử xây dựng hạ tầng hàng không Việt Nam". Ông cho biết với những đường cất hạ cánh có quy mô tương tự tại các dự án trên đất liền như Long Thành hay Vân Đồn, thời gian thi công thường kéo dài từ hai đến ba năm, trong khi công trình tại Phú Quốc còn đối mặt với nhiều thách thức của địa hình biển đảo.

Trước khi lắp đặt thiết bị, các kỹ sư xác định chính xác từng tọa độ, kiểm tra cao độ và đánh dấu vị trí trên mặt đường. Chỉ một sai lệch nhỏ ở điểm lắp đặt cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận biết tín hiệu của phi công khi tiếp cận hoặc di chuyển trên khu bay.

Với các đèn chìm, đội ngũ thi công thực hiện khoan, cắt mặt đường, lắp đế đèn, đấu nối cáp rồi cố định thiết bị bằng vật liệu chuyên dụng. Mỗi bộ đèn phải bảo đảm đúng cao độ, đồng thời chịu được tải trọng và lực tác động khi tàu bay cất, hạ cánh.

Dọc đường cất hạ cánh, các đèn nổi và biển báo được bố trí theo khoảng cách tính toán nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thiện mặt đường, phần việc phức tạp tiếp theo là lắp đặt gần 1.500 đèn hiệu hàng không, gần 400 biển báo cùng hệ thống dẫn đường, hạ cánh chính xác. Mỗi thiết bị đều phải được bố trí đúng tọa độ, cao độ, hướng chiếu và kết nối đồng bộ với hệ thống cấp điện, điều khiển.

Sau khi lắp đặt, các kỹ sư sử dụng thiết bị chuyên dụng để đo cường độ sáng, màu sắc, hướng chiếu và khả năng vận hành đồng bộ của từng cụm đèn. Hệ thống đèn hiệu CAT II sử dụng công nghệ LED, có tuổi thọ thiết kế khoảng 50.000 giờ và hỗ trợ khai thác trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Khi màn đêm buông xuống, gần 1.500 đèn hiệu đồng loạt bật sáng, tạo thành trục dẫn hướng kéo dài 3.300 m. Hệ thống đèn CAT II kết hợp với ILS/DME cung cấp cho tổ lái thông tin về hướng tiếp cận, góc hạ cánh và khoảng cách tới đường cất hạ cánh. Chuyến bay hiệu chuẩn dự kiến diễn ra trong các ngày 27–28/7 sẽ kiểm tra độ chính xác và độ ổn định của toàn bộ hệ thống trong điều kiện bay thực tế, làm cơ sở để tiếp tục hiệu chỉnh, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác.

Hai hệ thống PAPI được lắp đặt cho hai hướng hạ cánh. Mỗi hệ thống gồm bốn bộ đèn phát tín hiệu đỏ – trắng, giúp phi công nhanh chóng nhận biết tàu bay đang ở đúng, cao hơn hay thấp hơn góc tiếp cận tiêu chuẩn.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, Tập đoàn Sun Group, cho biết đường cất hạ cánh số 2 là một mắt xích quan trọng trong tổng thể hạ tầng được quy hoạch và triển khai đồng bộ.

"Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa đường cất hạ cánh số 2 với hệ thống đường lăn, sân đỗ hiện hữu, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP; bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tàu bay Code F khi cần thiết. Qua đó, sân bay đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ APEC 2027", ông Quân nói.