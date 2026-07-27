Thị trường bánh Trung thu cao cấp Hà Nội vào mùa

Dù mới bước sang tháng 6 Âm lịch, phân khúc bánh Trung thu cao cấp tại Hà Nội đã bắt đầu tăng nhiệt với màn chào sân sớm từ hàng loạt khách sạn 5 sao danh tiếng. Tận dụng thế mạnh về thiết kế bao bì sang trọng, nguyên liệu tuyển chọn cùng những câu chuyện văn hóa giàu ý nghĩa, dòng sản phẩm này tiếp tục được xem là giải pháp quà tặng chiến lược cho khối doanh nghiệp và khách hàng thượng lưu nhằm duy trì các mối quan hệ kinh doanh bền chặt.

Ngay ở giai đoạn đầu mùa, tình hình tiếp nhận đơn đặt hàng từ nhóm khách doanh nghiệp tại nhiều khách sạn đã ghi nhận những tín hiệu rất khả quan, hứa hẹn đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng doanh thu toàn mùa.

Ảnh: Metropole Hà Nội

SOFITEL LEGEND METROPOLE HÀ NỘI

Nổi bật trong phân khúc siêu sang năm nay là Sofitel Legend Metropole Hà Nội với bộ sưu tập đánh dấu mốc lịch sử 125 năm thành lập mang tên “Metropole: Câu chuyện về một Huyền thoại sống”. Khách sạn biểu tượng của thủ đô mang đến sáu hương vị bánh thủ công không chất bảo quản, từ thập cẩm truyền thống cho đến những biến tấu mới lạ như khoai mỡ nấm đông trùng hạ thảo hay vỏ cam rượu grand marnier.

Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Điểm nhấn độc đáo của bộ sưu tập là sự kết hợp với Bát Tràng Museum Atelier để sáng tạo nên những chiếc đĩa gốm di sản mang màu sắc riêng biệt. Đi kèm đó là các lựa chọn hộp quà phong phú với mức giá từ 3,5 triệu đồng cho dòng hộp 4 đến 6 bánh, và lên tới gần 11 triệu đồng cho phiên bản hộp sơn mài giới hạn kèm trà cao cấp và đĩa gốm.

MELIÁ HÀ NỘI

Tôn vinh các giá trị văn hóa Á Đông, Meliá Hà Nội giới thiệu bộ sưu tập “Nguyệt Phúc Viên” mang thông điệp về một mùa trăng an lành. Menu bánh năm nay gồm bảy hương vị tinh tế như bào ngư XO, đông trùng hạ thảo chà bông trứng muối hay sô cô la chảy.

Ảnh: Meliá Hà Nội

Các phiên bản hộp quà như Chu Tước Phúc Viên, Thanh Hoa Nguyệt Ảnh hay Nguyệt Viên Hà Thành được định giá từ 988.000 đồng đến hơn 2,1 triệu đồng tùy theo số lượng bánh và trà Ô Long đi kèm. Khách sạn cũng áp dụng chính sách ưu đãi từ 5% đến 20% cho khách hàng doanh nghiệp và đặc quyền riêng cho hội viên.

INTERCONTINENTAL HANOI LANDMARK72

Lấy nét đẹp thiên nhiên Việt Nam làm nguồn cảm hứng chủ đạo, InterContinental Hanoi Landmark72 mang đến bộ sưu tập bánh Trung thu phục vụ đa dạng nhu cầu biếu tặng với các phân khúc từ hộp Truyền Thống giá 950.000 đồng đến các dòng hộp thượng hạng có giá lên tới gần 7 triệu đồng.

Ảnh: InterContinental Hanoi Landmark72

Sự kết hợp nguyên liệu tại đây thể hiện rõ bước tiến hiện đại khi bên cạnh các loại nhân quen thuộc, khách sạn còn đưa vào những hương vị thời thượng như bò tiêu đen, bào ngư XO hay mơ tây. Bánh được mở bán trực tiếp tại hệ thống cửa hàng trong tòa nhà Keangnam cùng chính sách miễn phí giao hàng cho các đơn đặt hàng lớn.

MÖVENPICK HOTEL HANOI CENTRE

Sự giao thoa giữa nghệ thuật dân gian và ẩm thực tiếp tục được Mövenpick Hotel Hanoi Centre khai thác qua hai tông màu đỏ son và xanh lam, gợi nhớ đến tranh dân gian, sơn mài và gốm sứ cổ.

Ảnh: Mövenpick Hotel Hanoi Centre

Khách sạn mang đến hai lựa chọn hộp 4 bánh và 6 bánh với mức giá từ 968.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, bao gồm các hương vị điểm nhấn như phúc bồn tử xí muội hay mè đen trứng muối. Để kích cầu sớm, đơn vị này triển khai hàng loạt ưu đãi giảm giá lên tới 20% cho đơn hàng lớn, ưu đãi thêm cho hội viên Accor+ Explorer và các đơn thanh toán sớm trước giữa tháng 8.

PAN PACIFIC HÀ NỘI

Ở phân khúc cao cấp đa dạng sự lựa chọn, Pan Pacific Hà Nội ra mắt bộ sưu tập “Hương Mộc Lưu Niên” lấy cảm hứng từ nét thanh tao của hoa mộc. Với 18 mẫu thiết kế hộp quà linh hoạt từ dòng truyền thống đến VIP cao cấp kết hợp cùng trà hoặc giá đỡ bút nghệ thuật, thương hiệu này giới thiệu 8 loại nhân độc đáo như cafe phô mai, hồng trà, hạt sen long nhãn hay dứa.

Ảnh: Pan Pacific Hà Nội

Sản phẩm được mở bán từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 9 với mức giá khởi điểm từ 798.000 đồng, đi kèm các chương trình tặng hộp bánh và chiết khấu hấp dẫn cho các đơn hàng sớm hoặc đơn hàng số lượng lớn.

SHERATON HANOI WEST

Khép lại bức tranh thị trường sôi động là Sheraton Hanoi West với bộ sưu tập “Đào Khí Thu Viên”, một tác phẩm ngợi ca làng nghề gốm Bát Tràng. Sự kết hợp giữa nghệ thuật làm gốm và kỹ nghệ làm bánh mang lại những sản phẩm vừa giữ trọn hương vị truyền thống vừa mang hơi thở đương đại như lava socola hay sen trắng gừng thơm.

Ảnh: Sheraton Hanoi West

Khách sạn giới thiệu các dòng hộp từ Signature, Reserve đến Prestige với mức giá giao động từ 830.000 đồng đến gần 6,9 triệu đồng, kèm theo chính sách giảm giá linh hoạt cho khách đặt sớm, hội viên Club Marriott và các đơn hàng quy mô lớn.