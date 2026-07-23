Thêm ưu đãi 10%, nhà đầu tư tự tin với kế hoạch “về ở sớm, kinh doanh ngay” tại Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay

Nơi đây đón đầu dòng tiền khai thác khi nằm trong đại đô thị đa tiện ích bên vịnh Nam Chơn, cộng hưởng cùng chương trình cam kết tiền thuê 21% trong 3 năm từ Vinpearl hay lựa chọn “về ở sớm, kinh doanh ngay” với ưu đãi đặc biệt lên tới 10%.

Đón cơ hội từ nhu cầu lưu trú và giá thuê tăng mạnh

Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường lưu trú cao cấp. Không chỉ lượng khách quốc tế liên tục gia tăng, thành phố còn trở thành điểm đến hàng đầu của cộng đồng Digital Nomad - những người làm việc từ xa kết hợp nghỉ dưỡng.

Theo bảng xếp hạng của Nomads.com, Đà Nẵng là điểm đến phát triển nhanh nhất Đông Nam Á dành cho nhóm Digital Nomad trong năm 2025. Đây cũng là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài hơn khách du lịch thông thường. Thay vì thuê phòng khách sạn ngắn ngày, họ ưu tiên những không gian “workation” đáp ứng đồng thời nhu cầu sinh sống, làm việc và nghỉ dưỡng.

Theo khảo sát thị trường, căn hộ dịch vụ 1 phòng ngủ tại các khu vực ven biển Đà Nẵng hiện được chào thuê phổ biến từ 15-18 triệu đồng/tháng. Những căn sở hữu vị trí đẹp, tầm nhìn trực diện biển hoặc nằm trong các tổ hợp cao cấp có thể đạt 20-25 triệu đồng/tháng.

Giá thuê tăng phản ánh nhu cầu ngày càng lớn, nhưng cũng cho thấy thị trường vẫn đang thiếu những sản phẩm đáp ứng đúng kỳ vọng của nhóm khách quốc tế chất lượng cao.

Nếu trước đây, các khu vực như Mỹ Khê hay An Thượng là lựa chọn quen thuộc của khách quốc tế thì hiện nay, nhu cầu đã dịch chuyển sang những điểm đến vừa gần biển, vừa đảm bảo sự riêng tư, môi trường sống trong lành và hệ tiện ích khép kín.

Youtuber Joose khẳng định Đà Nẵng sẽ còn thu hút một lượng lớn nhóm Digital Nomad nếu cải thiện được các điểm yếu về tiện ích và môi trường

Trên kênh YouTube Joose the Nomad với gần 90.000 người theo dõi, YouTuber người Thụy Điển Joose đánh giá Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về biển, khí hậu và con người. Tuy nhiên, theo anh, thành phố vẫn cần thêm những không gian lưu trú có môi trường yên tĩnh, đồng bộ tiện ích và chất lượng vận hành cao để phục vụ cộng đồng làm việc từ xa.

Đó cũng là khoảng trống mà những đại đô thị quy hoạch bài bản như Vinhomes Hải Vân Bay đang lấp đầy.

Lời ngay 10% khi “về ở sớm” kinh doanh lưu trú

Tại Vinhomes Hải Vân Bay, quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc sở hữu thiết kế tinh tế cùng tiêu chuẩn bàn giao full nội thất 4 - 5 sao, giúp chủ sở hữu sẵn sàng đón khách chất lượng cao và thu về dòng tiền ngay từ ngày đầu khai thác.

Quan trọng hơn, đây không phải là một dự án lưu trú đơn lẻ mà nằm giữa hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí, thương mại quy mô lớn của Vinhomes Hải Vân Bay.

Ngay ngưỡng cửa là tổ hợp VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay 225 ha. Nơi đây hội tụ những trải nghiệm vui chơi, giải trí, khám phá mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam, thu hút du khách quốc tế, như con đường Thi Ca, trò chơi Super Flume kết hợp đài quan sát 360 độ Hải Vân Long Ngư hay hành trình tìm hiểu huyền thoại Bạch Ngư tại vịnh Nam Chơn...

Nhờ đó, cư dân và du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ mà không cần di chuyển xa. Theo bà Kim Dung, đại diện sàn SSM, đây chính là yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh khác biệt.

“Những người làm việc từ xa có thể lưu trú hàng tuần, thậm chí hàng tháng tại Đảo Ngọc bởi mọi nhu cầu từ làm việc, nghỉ dưỡng đến giải trí đều được đáp ứng ngay trong đại đô thị”, bà Dung nhận định.

Super Flume kết hợp đài quan sát 360 độ Hải Vân Long Ngư và Cổng trời Bạch Mã tại VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay mang đến trải nghiệm mang đậm bản sắc Việt Nam

Bà Dung dự báo, lưu lượng chuyên gia toàn cầu và giới Digital Nomad dừng chân tại Đảo Ngọc sẽ gia tăng theo cấp số nhân khi hai siêu hạ tầng “sát vách” là Cảng nước sâu Liên Chiểu và Khu thương mại tự do FTZ chính thức đi vào hoạt động. Đây chính là bảo chứng vàng cho công suất lấp đầy và tiềm năng tăng giá bền vững của bất động sản.

Đón đầu xu hướng này, Vinhomes Hải Vân Bay đã tung ra chương trình “Về ở sớm”, dành riêng cho quỹ căn hoàn thiện tại khu Đảo Ngọc. Theo đó, khách hàng về ở hoặc đưa sản phẩm vào khai thác trong vòng 3 tháng kể từ khi nhận bàn giao sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 10% giá gốc (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

Chính sách này giúp nhà đầu tư vừa giảm đáng kể chi phí sở hữu, vừa rút ngắn thời gian đưa tài sản vào vận hành để đón ngay dòng khách đang tăng trưởng.

“Tại Đảo Ngọc, nhóm chuyên gia và khách quốc tế sẽ có những trải nghiệm mà khó nơi nào khác có được. Vì vậy, tôi rất tự tin với kế hoạch kinh doanh lưu trú ngay sau khi nhận bàn giao”, anh Nguyễn Đức Kiên, một chủ khách sạn tại Đà Nẵng, khẳng định.

Nội thất tối giản và tinh tế của quỹ căn hoàn thiện Đảo Ngọc đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe nhất của nhóm du khách nước ngoài cao cấp

Đối với những nhà đầu tư ưu tiên dòng tiền ổn định, chương trình ủy thác Vinpearl vận hành với cam kết tiền thuê tương đương 21% giá trị sản phẩm trong 3 năm mang đến một lựa chọn khác hấp dẫn. Toàn bộ hoạt động khai thác, vận hành và tìm kiếm khách thuê được Vinpearl đảm nhiệm, giúp chủ sở hữu hưởng dòng tiền đều đặn mà không cần trực tiếp quản lý.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa sản phẩm bàn giao “xách va li vào ở ngay” và chính sách tài chính đột phá chính giúp Đảo Ngọc sở hữu lợi thế hiếm có trên thị trường. Không chỉ đón đầu dòng khách chất lượng cao đang dịch chuyển về thành phố biển miền Trung, nhà đầu tư còn có cơ hội sớm hiện thực hóa dòng tiền, đồng thời nắm giữ một tài sản hưởng lợi dài hạn từ các động lực tăng trưởng mới của khu vực Tây Bắc Đà Nẵng.