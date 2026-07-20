Cú hích du lịch của Cape Verde sau kỳ tích tại World Cup

Sự xuất hiện đầy kiên cường của Cape Verde tại World Cup không chỉ ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ bóng đá toàn cầu mà còn trở thành đòn bẩy truyền thông vô giá, đưa quốc đảo Tây Phi này trở thành cái tên bùng nổ trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sự xuất hiện ấn tượng tại World Cup đã đưa Cape Verde trở thành cái tên mới "bùng nổ" trên bản đồ du lịch quốc tế. (Ảnh: Emile Weber)

Ngay từ vòng bảng World Cup, Cape Verde đã gây bất ngờ lớn khi giữ thành tích bất bại trước các đối thủ danh. Bước vào vòng 1/8, họ tiếp tục tạo nên một trận cầu đầy cảm xúc khi chỉ chịu dừng bước với thất bại sát nút 2-3 trước đương kim vô địch Argentina sau 120 phút thi đấu nghẹt thở.

Hình ảnh một đại diện nhỏ bé chiến đấu ngoan cường đến những giây cuối cùng đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả, khiến từ khóa Cape Verde lập tức chứng kiến lượng tìm kiếm tăng vọt chỉ sau một đêm.

Làn sóng hâm mộ dành cho đội tuyển bóng đá Cape Verde tại World Cup đã tạo nên một cú sốc lớn về truyền thông du lịch. Dữ liệu từ Google cho thấy lượng tìm kiếm từ khóa "du lịch Cape Verde" tại Mỹ đã tăng bùng nổ hơn 5.000% so với cùng kỳ năm ngoái. Trên nền tảng Expedia, nhu cầu từ người dùng Mỹ cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, hơn 800%.

Đáng chú ý, các tour nghỉ dưỡng và mô hình khu nghỉ dưỡng trọn gói (all-inclusive) tại quốc đảo này nhanh chóng vươn lên dẫn đầu xu hướng tìm kiếm ngành du lịch. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch quốc tế ghi nhận nhu cầu tìm kiếm chuyến bay đến thủ đô Praia tăng gần 30 lần chỉ sau một tuần. Tính chung trên toàn cầu, lượng tìm kiếm về Cape Verde tăng 388% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 852% so với tháng trước.

Làn sóng quan tâm trên mạng xã hội đã nhanh chóng biến thành hành động thực tế khi lượng đặt vé máy bay và phòng khách sạn lần lượt tăng 76% và 46%. Thành công này cho thấy sức mạnh quảng bá thương hiệu quốc gia độc nhất vô nhị của World Cup, điều mà những chiến dịch tiếp thị hàng trăm triệu USD khó lòng sánh được.

Tiến sĩ Tracy King - Chuyên gia tâm lý học lâm sàng kiêm cố vấn du lịch, nhận định rằng các giải đấu thể thao quốc tế sở hữu khả năng đặc biệt trong việc quảng bá hình ảnh một quốc gia ra thế giới. Bà nhận định, World Cup giúp nhắc nhở công chúng rằng thế giới rộng lớn hơn rất nhiều, từ đó kích thích nhu cầu khám phá, trải nghiệm và phát triển bản thân thông qua những chuyến đi.

"Một quốc gia như Cape Verde từng có thể nằm ngoài danh mục điểm đến của nhiều người. Tuy nhiên, hình ảnh đội tuyển, cổ động viên cùng bản sắc văn hóa lan tỏa qua cảm xúc của World Cup đã đưa quốc đảo này trở nên gần gũi hơn với du khách toàn cầu", Tiến sĩ King chia sẻ.

Dù vậy, hiệu ứng truyền thông chỉ đóng vai trò mở đường, yếu tố cốt lõi để giữ chân du khách vẫn nằm ở giá trị của điểm đến. Ông Andrew Harrison-Chinn - Giám đốc Marketing của Dragonpass, nhận định khi một đội bóng khơi dậy sự tò mò của công chúng, người xem sẽ bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, ẩm thực và dịch vụ nghỉ dưỡng tại quốc gia đó.

Kỳ tích tại World Cup đã giúp Cape Verde nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của du khách trẻ. (Ảnh: Menzel Travel)

Theo khảo sát từ Dragonpass, 47% du khách thuộc nhóm tuổi 18-24 có xu hướng ưu tiên lựa chọn những điểm đến mới lạ. Kỳ tích tại giải đấu thể thao lớn nhất hành tinh đã trở thành đòn bẩy quan trọng, giúp Cape Verde nhanh chóng lọt vào "tầm ngắm" của phân khúc khách hàng trẻ đầy tiềm năng này.

Trên thực tế, Cape Verde đã tận dụng rất tốt cơ hội nhờ nền tảng du lịch sẵn có với thời tiết nắng ấm quanh năm, những bãi biển cát trắng trải dài cùng hệ thống khu nghỉ dưỡng trọn gói phát triển mạnh tại các đảo như Sal hay Boa Vista. Sự kết hợp giữa mô hình dịch vụ quen thuộc và sự mới mẻ của một điểm đến chưa bị khai phá quá đà giúp du khách dễ dàng đưa ra quyết định đặt tour.

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút lâu dài cho Cape Verde chính là sự đa dạng và nguyên sơ, chưa bị thương mại hóa theo các tiêu chuẩn du lịch cao cấp đại trà. Ông Zain Richardson, CEO của ASMALLWORLD, chỉ ra rằng mỗi hòn đảo trong số 10 đảo thuộc quần đảo này đều mang một bản sắc riêng biệt: Boa Vista thu hút với những cồn cát mênh mông, Fogo gây ấn tượng bởi lòng chảo núi lửa cùng các điền trang sản xuất rượu vang, còn Santo Antão lại là thiên đường cho những ai thích chinh phục các thung lũng trekking hiểm trở. Sự phong phú này là chìa khóa giúp Cape Verde duy trì sức hút bền vững ngay cả khi cơn sốt tìm kiếm ban đầu hạ nhiệt.

Sự bùng nổ của quốc đảo này cũng phản ánh bước chuyển mình mạnh mẽ trong xu hướng du lịch toàn cầu. Theo Ông Jason Stevens, CEO của Wayfairer Travel, du khách hiện đại có xu hướng tìm đến những vùng biển đảo hoang sơ, ít dấu chân người thay vì các thủ phủ du lịch đã quá tải như Caribbean hay Canary.

Du khách giờ đây mong muốn một chuyến đi giàu tính trải nghiệm, hòa mình vào âm nhạc, văn hóa bản địa và các hoạt động khám phá thay vì chỉ lưu trú đơn thuần. Nhờ điểm tựa từ World Cup, Cape Verde đã thành công bước ra ánh sáng, khẳng định vị thế của một điểm đến đầy hứa hẹn trên bản đồ du lịch thế giới.