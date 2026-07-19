Một thập kỷ cáp treo Fansipan: Từ kỳ tích trên đỉnh Hoàng Liên đến động lực nâng tầm du lịch Sa Pa

Lễ kỷ niệm với chủ đề “Một thập kỷ khai hoa” được tổ chức trang trọng tại Hôtel de la Coupole – MGallery, Sa Pa, với sự tham dự của ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; lãnh đạo tỉnh Lai Châu; đại diện chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành; lãnh đạo Tập đoàn Sun Group cùng các đối tác chiến lược.

Một công trình mở ra con đường phát triển mới

Được đưa vào vận hành năm 2016, cáp treo Fansipan là kết quả của 800 ngày đêm thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt của dãy Hoàng Liên Sơn. Công trình đạt hai kỷ lục Guinness, đưa hành trình chinh phục đỉnh Fansipan đến gần hơn với đông đảo du khách và tạo nên một biểu tượng mới của du lịch Việt Nam.

Đến dự buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai – khẳng định: "Đây không chỉ là dấu mốc kỷ niệm của một doanh nghiệp, mà còn là cột mốc đáng tự hào trong hành trình phát triển của du lịch Lào Cai. Một thập kỷ qua, Sun Group đã kiến tạo những công trình, sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế, góp phần thay đổi diện mạo Sa Pa, nâng tầm vị thế du lịch Lào Cai trên bản đồ thế giới”.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi lễ.

Trong 10 năm qua, cáp treo Fansipan đã đón và phục vụ hơn 10 triệu lượt khách, trở thành một trong những công trình du lịch có sức hút đặc biệt của Việt Nam. Nhưng giá trị lớn nhất của tuyến cáp không chỉ nằm ở số người được đưa lên đỉnh núi, mà ở một con đường phát triển mới được mở ra cho Sa Pa và vùng Tây Bắc.

Trong nửa đầu năm 2026, nền tảng đặt phòng Agoda ghi nhận Sun World Fansipan Legend là điểm đến dẫn đầu lượng đặt chỗ tại Việt Nam, còn Sa Pa cũng lọt vào nhóm những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á năm 2025 theo đánh giá của nền tảng này.

Cùng với các danh hiệu “Điểm đến du lịch văn hóa hàng đầu thế giới” được World Travel Awards vinh danh trong nhiều năm và giải thưởng “Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu” tại VITA Awards 2026, vị thế của Fansipan – Sa Pa trong hệ thống các điểm đến tiêu biểu của khu vực ngày càng rõ nét.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Sun Group cũng vinh danh Top 10 “Đối tác Chiến lược Khai hoa” – những doanh nghiệp lữ hành, công nghệ và đại lý tiêu biểu đã góp phần kết nối, quảng bá vẻ đẹp Fansipan đến với du khách trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Sun Group cũng vinh danh Top 10 “Đối tác Chiến lược Khai hoa” tại sự kiện.

Từ tuyến cáp treo đạt hai kỷ lục Guinness đến vị thế mới của du lịch Sa Pa

Trước khi có tuyến cáp treo Fansipan, mỗi năm Sa Pa chỉ đón khoảng 600 - 700.000 lượt khách. Đến năm 2025, Sa Pa đã ghi nhận hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 19.500 tỷ đồng, tăng khoảng 11 lần so với thời kỳ trước khi có cáp treo. Đồng thời, tỉ lệ hộ nghèo tại Sa Pa đã giảm từ 50,7% (2015) xuống còn ~13% (2025).

Trên phạm vi toàn tỉnh, năm 2026, Lào Cai dự kiến đón 11,28 triệu lượt khách, gấp hơn bốn lần so với một thập kỷ trước; tổng doanh thu du lịch ước đạt 51.100 tỷ đồng, tăng hơn tám lần.

Sự xuất hiện của tuyến cáp treo Fansipan cùng với hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ, chuyên nghiệp của Sun World Fansipan Legend đã tạo bước ngoặt đổi thay cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. 60% nhân lực tại khu du lịch là người bản địa, được đảm bảo sinh kế ngay trên quê hương thay vì chật vật mưu sinh phụ thuộc vào nương rẫy và mùa vụ.

Cáp treo Fansipan mở ra bước ngoặt phát triển, góp phần đổi thay cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Sau một thập kỷ, dấu ấn của Sun World Fansipan Legend không chỉ được đo bằng lượng khách hay doanh thu du lịch, mà còn thể hiện qua cách văn hóa bản địa được gìn giữ, làm mới và đưa vào đời sống của điểm đến. Các lễ hội truyền thống, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian, ẩm thực và không gian văn hóa của cộng đồng các dân tộc vùng cao được bảo tồn, tái hiện thường xuyên. Người dân địa phương không chỉ tham gia cung ứng dịch vụ, mà ngày càng trở thành chủ thể trực tiếp kể câu chuyện về quê hương, gìn giữ di sản và hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch.

Chính sự đổi thay ấy cũng đã đưa Sa Pa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của du lịch mùa vụ. Nếu trước đây, thị trấn vùng cao này chỉ nhộn nhịp vào mùa lúa chín hay mùa săn mây, thì mười năm qua, với cáp treo Fansipan làm hạt nhân cùng chuỗi lễ hội, sự kiện được tổ chức quanh năm, bốn mùa Sa Pa đều hấp dẫn, và đặc biệt, khách quốc tế tăng trưởng rõ rệt.

Bản sắc văn hóa vùng cao được gìn giữ, lan tỏa và trở thành động lực phát triển du lịch bền vững.

“Sự xuất hiện của cáp treo Fansipan mang lại thay đổi rất lớn cho công ty tôi và đem đến nhiều lợi ích cho người dân Sa Pa. Dự án đã tạo công ăn việc làm cho người bản địa và thu hút người dân các tỉnh lân cận đến làm ăn, sinh sống. Trước đây, chúng tôi chủ yếu đón khách quốc tế là khách Trung Quốc qua cửa khẩu. Từ khi có cáp treo Fansipan, công ty đón thêm được rất nhiều du khách từ châu Âu và các nước châu Á khác. Sau 10 năm, lượng khách quốc tế của công ty đã tăng khoảng 50%, trong khi lượng khách nội địa tăng đến 70%”, ông Đặng Hữu Giang, Giám đốc Kinh doanh Công ty Bình An Travel cho biết.

Một thập kỷ trước, cáp treo Fansipan đã mở ra một hành trình mới trên đỉnh Hoàng Liên. Hôm nay, hành trình ấy tiếp tục được nối dài bằng những công trình mới, những trải nghiệm mới và khát vọng đưa Fansipan – Sa Pa trở thành điểm đến văn hóa, thiên nhiên và nghỉ dưỡng có vị thế hàng đầu khu vực.