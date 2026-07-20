HA và Vitamin E - “Bộ đôi vàng” cải thiện “khô hạn” do thiếu hụt estrogen

“Khô hạn”, viêm nhiễm vùng kín liên quan đến suy giảm Estrogen

Độ ẩm và sự đàn hồi của niêm mạc âm đạo chịu ảnh hưởng bởi nồng độ hormone Estrogen trong cơ thể. Khi Estrogen suy giảm, lượng Hyaluronic acid (HA) nội sinh – yếu tố giữ nước tự nhiên của niêm mạc âm đạo giảm theo, dẫn đến niêm mạc khô, mỏng, đau rát khi quan hệ, viêm nhiễm tái đi tái lại.

Thiếu hụt Estrogen thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh do chức năng buồng trứng suy giảm theo tuổi tác; ở phụ nữ sau sinh, cho con bú do thay đổi nội tiết tạm thời. Ngoài ra, căng thẳng kéo dài, rối loạn giấc ngủ, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, mắc bệnh lý tuyến giáp, suy buồng trứng sớm… cũng khiến Estrogen suy giảm.

Để cải thiện khô âm đạo do thiếu hụt Estrogen, các biện pháp bổ sung hormone được sử dụng với mục tiêu tăng cường nội tiết. Tuy nhiên, những phương pháp này cần theo chỉ định của bác sĩ và không phải lựa chọn phù hợp cho tất cả đối tượng. Một số tác dụng phụ có thể gặp phải như chảy máu âm đạo bất thường, tăng cân, thay đổi tâm trạng,.. Đáng lưu ý, việc sử dụng đường uống tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác dụng phụ toàn thân, không phù hợp với các trường hợp nhạy cảm như phụ nữ đang cho con bú, người có bệnh lý tuyến giáp, u xơ,... (1)

Chính vì vậy, bên cạnh các phương pháp can thiệp nội tiết, các giải pháp chăm sóc không hormone, tác động tại chỗ đang trở thành một trong những xu hướng được nhiều phụ nữ quan tâm.

HA và Vitamin E: Giải pháp cấp ẩm, phục hồi niêm mạc âm đạo theo hướng khoa học

Trong các giải pháp không hormone hiện đại, sử dụng Hyaluronic Acid (HA) được đánh giá hiệu quả trong việc cấp ẩm, hỗ trợ quá trình phục hồi niêm mạc âm đạo, khi giải pháp sử dụng hormone không được chỉ định.

HA có khả năng cấp ẩm, cấp nước, tăng giữ nước tại niêm mạc âm đạo giúp cải thiện khô âm đạo. Nhờ có độ nhớt đàn hồi cao, HA giúp bôi trơn, tạo lớp gel đệm ma sát, giảm đau rát khi quan hệ. Không chỉ vậy, HA còn có khả năng hỗ trợ thúc đẩy quá trình phục hồi vết thương, hỗ trợ chữa lành niêm mạc âm đạo.

Nghiên cứu lâm sàng trên 144 phụ nữ mãn kinh, chia làm 2 nhóm dùng gel HA và kem Estriol cho thấy, cả hai phương pháp đều giúp cải thiện rõ rệt các triệu chứng khô âm đạo.

Sau 10 lần sử dụng, tỷ lệ cải thiện đạt 84,44% với gel HA và 89,42% với Estriol. Kết quả này cho thấy, gel HA có hiệu quả gần như tương đương Estriol và có thể xem là giải pháp thay thế phù hợp cho liệu pháp Estrogen trong cải thiện khô âm đạo.(2)

Nhiều nghiên cứu khác cũng cho thấy, HA có hiệu quả, độ an toàn và khả năng dung nạp tương đương với Estrogen âm đạo trong cải thiện các triệu chứng khô, teo âm đạo, đau khi giao hợp. Đây là một lựa chọn thay thế khả thi cho những phụ nữ không thể sử dụng liệu pháp hormone.

Tiếp đến phải kể đến là Vitamin E - Một loại vitamin tan trong chất béo và có vai trò quan trọng như một chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ gốc tự do gây hại cho tế bào. Ngoài ra, Vitamin E cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nồng độ hormone estrogen, cải thiện các triệu chứng trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh như mất ngủ, chóng mặt, lo lắng và khô âm đạo.(3)

Ứng dụng HA và Vitamin E trong viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm trực tiếp

Công ty cổ phần Novopharm - Nhà máy GMP dược phẩm là đơn vị tiên phong tại Việt Nam kết hợp bộ đôi HA (Sodium hyaluronat) và Vitamin E để đưa vào sản phẩm viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm.

Novofemi Advanced Night Repair sử dụng Sodium hyaluronat – một loại HA có khả năng hấp thụ và giữ nước vượt trội. Sodium Hyaluronat có kích thước phân tử nhỏ hơn và ổn định hơn HA nguyên bản, giúp thẩm thấu tốt hơn vào niêm mạc, phù hợp với các chế phẩm dùng tại chỗ như viên đặt âm đạo. Kết hợp Vitamin E trong viên đặt Novofemi Xanh giúp cấp ẩm và khóa ẩm kéo dài tăng hiệu quả dưỡng ẩm cho niêm mạc âm đạo.

Nhờ đó, viên đặtNovofemi Xanh Cấp ẩm tác động đa mục tiêu, vừa làm dịu và hỗ trợ phục hồi niêm mạc âm đạo, góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi tự nhiên của niêm mạc bị tổn thương, khô teo hoặc lão hóa. Đồng thời, cấp ẩm chuyên sâu, giúp giảm đau rát khi quan hệ tình dục; hỗ trợ làm dịu tình trạng khô, ngứa và khó chịu trong các trường hợp như mãn kinh hoặc thói quen sinh hoạt.

Với công thức không hormone, tác động tại đích, viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm trực tiếp phù hợp với đa dạng đối tượng, dùng được cho cả những trường hợp nhạy cảm như phụ nữ mang thai, cho con bú mà không lo ngại ảnh hưởng đến nội tiết tố hay chất lượng sữa mẹ. Đặc biệt, đây còn là giải pháp chăm sóc vùng kín chuyên sâu, tinh tế dành cho phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh có bệnh lý nền như u xơ, tuyến giáp – những đối tượng cần cẩn trọng tối đa với các liệu pháp bổ sung nội tiết ngoại sinh.

Sử dụng 1 viên Novofemi Xanh mỗi ngày trước khi đi ngủ, chị em dần cảm nhận sự thay đổi của chính mình: Vùng kín không còn khô rát, thay vào đó là cảm giác sạch thoáng, mềm mại và tự tin.

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Viên đặt Novofemi Advanced Night Repair có số công bố: 250000026/PCBB-NB. Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng bởi Công ty cổ phần Novopharm – Nhà máy GMP dược phẩm. Địa chỉ: Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình. Không sử dụng cho người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

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