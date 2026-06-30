Phụ nữ sau sinh và bài toán cải thiện “khô hạn” an toàn, không hormone

Chồng chạm vào người là chỉ muốn “trốn”

Đón thiên thần nhỏ được 4 tháng, chị Thu Huyền (28 tuổi, Hà Nội) gần như bận rộn cả ngày trong vòng xoay bỉm sữa. Lần đầu làm mẹ, mọi thứ với chị đều mới mẻ và áp lực: con quấy, thiếu ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi.

Nhưng thứ khiến chị thấy nặng nề nhất lại không nằm ở việc chăm con, mà là mỗi khi chồng muốn “hâm nóng” tình cảm. “Nói thật là mình sợ. Chỗ ấy nó khô khốc, rát như xát muối vậy. Cứ cố chiều chồng là bị chảy máu, đau rát mấy ngày liền, đi vệ sinh cũng xót”, chị chia sẻ.

Chị Huyền thừa nhận mỗi lần chồng “gợi ý”, động chạm vào người là chị lại sợ hãi, tìm đủ lý do để “trốn”, lúc thì bảo con chưa ngủ, lúc thì nói người mệt, giả vờ đau đầu…

Biết rằng né tránh mãi cũng không được, chị bắt đầu tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của chị cũng như hàng triệu bà mẹ bỉm sữa khác chính là sự an toàn cho em bé. Các loại viên uống nội tiết chị không dám thử vì sợ tác động toàn thân, ảnh hưởng đến sữa mẹ. Sử dụng gel bôi trơn thì chỉ đỡ lúc đó, lúc dùng nhớp nháp, bết dính, rất khó chịu.

Vì sao phụ nữ sau sinh hay bị “khô hạn”?

Tình trạng của chị Huyền không phải cá biệt. Sau sinh, rất nhiều chị em đối mặt với “khô hạn” do sụt giảm nội tiết tố Estrogen.

Trong suốt thai kỳ, Estrogen tăng cao để nuôi dưỡng và bảo vệ thai nhi, nhưng chỉ khoảng 24 giờ sau sinh, nồng độ hormone này đã sụt giảm nhanh và dần trở về mức bình thường. Chưa dừng lại ở đó, trong giai đoạn cho con bú, cơ thể người mẹ tiết nhiều hormone prolactin để tạo sữa, kết hợp với áp lực và thiếu ngủ khi chăm con, càng làm Estrogen bị ức chế.

Estrogen kích thích cơ thể sản sinh Hyaluronic acid (HA) giúp niêm mạc âm đạo duy trì độ ẩm, độ dày và tính đàn hồi tự nhiên. Khi Estrogen suy giảm, lượng HA nội sinh giảm theo khiến niêm mạc âm đạo mỏng và khô hơn, giảm đàn hồi, gây đau rát khi quan hệ, thậm chí chảy máu. Việc thiếu ẩm là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ sau sinh rất dễ bị viêm nhiễm tái đi tái lại.

Viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm chuyên sâu – Giải pháp không hormone, an toàn cho mẹ bỉm sữa

Chị Huyền than thở nỗi khổ “khô hạn” với một người bạn thì được mách dùng thử viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm (Novofemi Advanced Night Repair). Tìm hiểu kỹ thấy đây là sản phẩm cấp ẩm không hormone, tác động tại chỗ, phụ nữ cho con bú cũng có thể dùng được nên chị yên tâm dùng thử.

“Chỉ sau khoảng 3 đêm đầu tiên, cảm giác khô rát đã đỡ hẳn. Sau 10 ngày, hai vợ chồng gần gũi, dù không cần dùng đến gel bôi trơn nhưng vẫn rất trơn tru, không bị đau rát. Mình thấy rất là mừng, như trút được gánh nặng”, chị kể.

Viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm (Novofemi Advanced Night Repair) là sản phẩm của Công ty cổ phần Novopharm – Nhà máy GMP dược phẩm. Thành phần nổi bật của sản phẩm là Sodium hyaluronat (HA) đóng vai trò thay thế lượng HA nội sinh bị sụt giảm.

Với khả năng ngậm nước vượt trội gấp 1.000 lần trọng lượng của chính nó (1), Sodium hyaluronat giúp cấp ẩm, giữ nước, giúp duy trì độ ẩm âm đạo, tăng độ đàn hồi, tạo lớp gel đệm giảm ma sát, cải thiện đau rát khi quan hệ. Hoạt chất này còn làm dịu và phục hồi niêm mạc âm đạo, hỗ trợ chữa lành niêm mạc âm đạo bị tổn thương.

Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh, HA có hiệu quả cải thiện tình trạng khô, teo âm đạo, đau khi giao hợp tương đương với liệu pháp Estrogen âm đạo. Đây là lựa chọn thay thế khả thi cho những phụ nữ không thể sử dụng liệu pháp hormone. Bộ đôi Vitamin E và Lanolin giúp cấp ẩm nhanh, khóa ẩm dài lâu, làm dịu khô ngứa, nóng rát, kích ứng và duy trì hiệu quả dưỡng ẩm kéo dài.

Viên đặt Novofemi Xanh Cấp ẩm (Novofemi Advanced Night Repair) hoạt động dựa trên cơ chế 3 tầng khoa học: Cấp ẩm và hỗ trợ phục hồi niêm mạc – Khóa ẩm dài lâu – Hỗ trợ cân bằng môi trường tự nhiên của vùng kín. Sản phẩm tác động tại chỗ, không ảnh hưởng toàn thân, không can thiệp hormone nên an toàn cho phụ nữ sau sinh, đang cho con bú.

Chỉ mất 15s mỗi tối, viên đặt Novofemi sẽ giúp chị em chăm sóc vùng kín, tìm lại sự mềm mại, tự tin và “tính nữ” vốn có - điều dễ bị lãng quên sau hành trình mang thai và sinh nở.

Đừng để những thay đổi sau sinh làm gián đoạn hạnh phúc gia đình. Hãy chọn giải pháp không hormone, tác động tại chỗ từ viên đặt Novofemi để vẹn tròn vai trò làm mẹ, làm vợ và giữ trọn sự tự tin mỗi ngày. Để được tư vấn thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ hotline: 0866832663. Viên đặt Novofemi Advanced Night Repair có số công bố: 250000026/PCBB-NB. Sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất và kiểm soát chất lượng bởi Công ty cổ phần Novopharm – Nhà máy GMP dược phẩm. Địa chỉ: Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình. Không sử dụng cho người quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Tham khảo trọn bộ sản phẩm chăm sóc vùng kín Khoa học - Toàn diện - Chuẩn chuyên gia của Novofemi tại: https://www.facebook.com/Novofemi

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