Dọn về ở sớm tại Vinhomes Ocean Park 2-3, cư dân tiết kiệm cả chục triệu đồng mỗi tháng

Bên cạnh không gian sống hiện đại, tràn ngập tiện ích, quyết định này còn giúp các gia đình tiết kiệm được một khoản không nhỏ chi phí sinh hoạt hàng tháng nhờ “cơn mưa” ưu đãi mà chủ đầu tư dành tặng cho những cư dân về ở sớm.

Đại đô thị phía Đông Hà Nội đang đón làn sóng cư dân về ở sớm nhờ chuỗi đặc quyền ưu đãi từ chủ đầu tư.

Nhiều khoản chi “biến mất” khỏi ngân sách gia đình

Vừa hoàn thiện nội thất và chuyển về khu San Hô, Vinhomes Ocean Park 2, chị Minh Khuê (40 tuổi), kế toán của một doanh nghiệp logistics tại Hà Nội, thừa nhận ban đầu chị từng nghĩ chuyển từ căn hộ nội đô sang nhà thấp tầng sẽ kéo theo nhiều khoản chi phí phát sinh. Nhưng thực tế lại ngược lại.

Theo chị Khuê, trước đây gia đình ít khi để ý các khoản chi nhỏ lẻ. Tuy nhiên, khi tổng hợp lại mới thấy mỗi tháng phải dành một khoản đáng kể cho dọn dẹp định kỳ, bảo trì điện nước, chăm sóc nhà cửa, sửa chữa phát sinh... Chưa kể tiền gửi xe, nhiên liệu, chi phí đưa con đi bơi, vui chơi cuối tuần hay mua sắm cũng khiến tổng chi tiêu tăng lên đáng kể.

“Những khoản này cộng lại mỗi tháng cũng lên tới cả chục triệu đồng. Quan trọng hơn là mỗi việc lại phải tự tìm đơn vị cung cấp dịch vụ khác nhau, khá mất thời gian”, chị chia sẻ.

Sau khi chuyển về Vinhomes Ocean Park 2, nhiều khoản chi của gia đình chị giảm đi đáng kể nhờ loạt ưu đãi “bom tấn” mà Vinhomes dành cho cư dân về ở sớm, trước 31/12/2026 hoặc 31/3/2027, tùy theo chương trình.

Ngày càng nhiều gia đình hoàn thiện nội thất và dọn về sinh sống tại Vinhomes Ocean Park 2-3 để hưởng ưu đãi “khủng”

Trong đó, gói HomeCare giúp giảm 30% chi phí bảo trì, chăm sóc sân vườn, kỹ thuật - thứ vốn ngốn nhiều triệu đồng mỗi tháng nếu tự thuê ngoài. Hai xe điện VinFast của hai vợ chồng được sạc miễn phí tại trạm nội khu đến hết tháng 2/2030 xóa luôn khoản nhiên liệu vài triệu đồng. Voucher Vincom 1 triệu đồng/tháng/căn gánh bớt hóa đơn siêu thị trong 3 tháng. Và vé VinWonders miễn phí giúp chị tiết kiệm một khoản kha khá mỗi cuối tuần phải đưa con đi khu vui chơi như trước kia

“Tính đi tính lại, dòng tiền sinh hoạt của gia đình tôi giảm tới cả chục triệu đồng mỗi tháng so với khi còn ở phố, trong khi không gian sống lại rộng gấp ba lần”, chị Khuê nói.

Không gian sống tốt hơn, chi phí sinh hoạt tiết kiệm hơn

Nếu với chị Khuê, bài toán tiết kiệm nằm ở chi phí vận hành nhà, thì với chị Phương Anh (38 tuổi), cư dân khu Vịnh Thiên Đường, Vinhomes Ocean Park 3, khoản ưu đãi giá trị nhất lại đến từ mảng y tế. Nhà chị có bố mẹ ngoài 70 tuổi cần tái khám định kỳ, cùng hai con nhỏ thường xuyên phải theo dõi sức khỏe, nên hầu như tháng nào gia đình cũng có người phải đi khám.

“Trước đây mỗi lần đưa ông bà đi khám, cả nhà phải sắp xếp xe cộ, chạy vào tận trung tâm, chờ đợi rất mệt. Từ khi Vinmec Ocean Park 2 áp dụng ưu đãi cho cư dân về ở sớm, chi phí khám giảm tới 50%, xét nghiệm và cận lâm sàng giảm 30%, nhà tôi đi khám ngay trong khu, vừa gần vừa tiết kiệm hẳn một khoản đáng kể mỗi tháng”, chị Phương Anh chia sẻ.

Với một gia đình ba thế hệ như nhà chị, riêng khoản y tế mỗi tháng đã nhẹ đi đáng kể so với trước. Quan trong hơn, bệnh viện quốc tế ngay sát nhà còn mang lại sự an tâm cho cả gia đình chị - điều mà khó có thể đong đếm bằng tiền bạc.

Cư dân về ở sớm được giảm tới 50% phí khám Vinmec Ocean Park 2

Trên thực tế, không phải mọi lợi ích đều quy đổi ngay thành tiền, nhưng vẫn âm thầm tiết kiệm chi phí lâu dài. Sống giữa không gian thoáng đãng, xa khói bụi nội đô, cư dân còn được tiếp cận miễn phí các câu lạc bộ cộng đồng: CLB Kình ngư nhí dạy bơi cho trẻ nhỏ, CLB Sức khỏe Tuổi Vàng có bác sĩ Vinmec bảo trợ cho ông bà, lớp Yoga đón bình minh trên bãi biển cho bố mẹ... Đăng ký những lớp tương tự cho cả ba thế hệ ở nội đô sẽ tốn thêm ít nhất 5-7 triệu đồng mỗi tháng.

Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty VHS, cho biết thời gian gần đây doanh nghiệp liên tục ghi nhận thông tin từ khách hàng đã mua nhà đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để chuyển về sinh sống tại Vinhomes Ocean Park 2-3 trong năm nay.

“Bên cạnh hệ thống tiện ích ngày càng hoàn thiện, các chính sách dành cho cư dân về ở sớm đang góp phần giảm đáng kể chi phí ban đầu, tạo thêm động lực để nhiều gia đình quyết định an cư sớm hơn kế hoạch”, ông Tuấn nhận định.

Không chỉ mang đến một môi trường sống đầy đủ tiện ích, Vinhomes Ocean Park 2-3 đang cho thấy lợi thế ở góc độ kinh tế hộ gia đình. Khi nhiều chi phí vận hành, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và dịch vụ được tối ưu ngay trong nội khu, quyết định chuyển về ở sớm chính là cách các gia đình chủ động quản lý ngân sách hiệu quả hơn trong dài hạn.