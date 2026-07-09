Chuẩn sống Vinhomes Royal Island tôn vinh vị thế mới của giới thượng lưu Hải Phòng

Sự xuất hiện của Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên là mảnh ghép hoàn hảo, mang đến biểu tượng sống thượng lưu mới, nơi vị thế và đẳng cấp được tôn vinh tại cùng một tâm điểm.

Thành phố vươn tầm, chuẩn sống cũng đổi thay

11 năm liên tiếp duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức hai con số đã đưa Hải Phòng trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động nhất cả nước.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 11,33%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 3,135 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước và cao nhất trong vòng 5 năm. Những con số này không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn khẳng định vai trò đầu tàu của Hải Phòng trong lĩnh vực công nghiệp, logistics và cảng biển khu vực phía Bắc.

Song hành với sự phát triển kinh tế là sự lớn mạnh của một thế hệ doanh nhân, chuyên gia và người thành đạt mới. Khi tài sản không còn là thước đo duy nhất của thành công, nơi ở cũng được nhìn nhận dưới một góc độ khác: phải phản ánh vị thế, mang lại chất lượng sống vượt trội, đồng thời kết nối với một cộng đồng cư dân cùng đẳng cấp.

Đó cũng là lý do những đại đô thị được quy hoạch bài bản, sở hữu hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh ngày càng trở thành lựa chọn của giới tinh hoa đất Cảng.

Vinhomes Royal Island đã đi vào vận hành, đón đông đảo cư dân tinh hoa về sinh sống

Là sự tiếp nối thành công của các khu đô thị quy mô lớn như Vinhomes Imperia và Vinhomes Marina, Vinhomes Royal Island đánh dấu bước phát triển mới của bất động sản cao cấp Hải Phòng khi lần đầu tiên mang đến mô hình “thành phố đảo nghỉ dưỡng” dành riêng cho giới thượng lưu.

“Điều khiến tôi quyết định chuyển về Vinhomes Royal Island không phải chỉ vì một căn nhà đẹp, mà là môi trường sống dành cho cả gia đình. Mỗi ngày ở đây đều mang lại cảm giác thư thái, tiện nghi và kết nối với một cộng đồng có cùng chuẩn mực sống. Đó là điều tôi luôn tìm kiếm sau nhiều năm làm việc”, anh Nguyễn Hoàng Minh, cư dân Đảo Vua (Vinhomes Royal Island) chia sẻ.

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Chuẩn sống thượng lưu giữa tâm điểm phát triển mới

Được quy hoạch trên đảo Vũ Yên với quy mô khoảng 877 ha, Vinhomes Royal Island không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi cách kiến tạo một chuẩn sống khác biệt. Đại đô thị được xây dựng như một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể tận hưởng những trải nghiệm vốn chỉ xuất hiện tại các điểm đến nghỉ dưỡng hoặc các khu đô thị quốc tế.

Buổi sáng bắt đầu với những cung đường chạy bộ ven sông và không gian xanh rộng mở. Trẻ nhỏ có thể khám phá chuỗi công viên, quảng trường, học viện cưỡi ngựa hay VinWonders. Buổi chiều là những vòng golf, những chuyến du ngoạn từ bến du thuyền hoặc những buổi gặp gỡ đối tác trong không gian sang trọng ngay giữa lòng đô thị.

Nhiều trải nghiệm độc đáo chỉ có ở Vinhomes Royal Island

Điểm khác biệt của Vinhomes Royal Island còn nằm ở khả năng cân bằng giữa nhịp sống sôi động và sự riêng tư. Chỉ vài phút kết nối tới trung tâm kinh tế của Hải Phòng, cư dân vẫn được tận hưởng không gian biệt lập của một đô thị đảo cùng hệ sinh thái tiện ích khép kín.

Lợi thế này ngày càng được gia tăng khi hạ tầng giao thông liên tục hoàn thiện. Cầu Hoàng Gia đưa vào khai thác đã rút ngắn thời gian từ đảo Vũ Yên tới trung tâm thành phố xuống chỉ khoảng 5 phút. Cầu Vũ Yên 1 giúp cư dân chỉ mất 10 phút để tới trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên.

Trong tương lai, các cầu Nguyễn Trãi, Ngô Quyền cùng hệ thống vành đai 2, vành đai 3, cảng biển, sân bay quốc tế Cát Bi mở rộng và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sẽ tiếp tục nâng cao khả năng kết nối liên vùng và đi quốc tế của khu vực.

Ở các đô thị phát triển trên thế giới, sự trưởng thành của nền kinh tế luôn song hành với sự xuất hiện của những khu dân cư biểu tượng dành cho tầng lớp tinh hoa. Với Hải Phòng, Vinhomes Royal Island đang từng bước đảm nhiệm vai trò lịch sử đó. Tại đây, cộng đồng cư dân văn minh ngày càng đông đúc, hệ tiện ích đẳng cấp đã đi vào vận hành và nhịp sống mỗi ngày lại càng thêm sôi động.

Quan trọng hơn, Vinhomes Royal Island đang thiết lập một chuẩn sống mới cho giới thành đạt Hải Phòng: gần trung tâm nhưng vẫn đủ riêng tư, đủ tiện nghi để tận hưởng trọn vẹn và đủ khác biệt để phản chiếu vị thế của chủ nhân.

Trong bối cảnh thành phố bước sang giai đoạn phát triển mới, đại đô thị trên đảo Vũ Yên không chỉ là nơi an cư mà còn trở thành không gian tôn vinh đẳng cấp và dấu ấn thành công của cộng đồng tinh hoa thành phố Cảng.