Thu nhập 30 triệu/tháng, giấc mơ an cư cua người trẻ vẫn 'ngoài tầm với'

Thu nhập tăng, giấc mơ sở hữu nhà vẫn xa tầm với

Mỗi tối cuối tuần, Hoàng Nam (28 tuổi, quê Nam Định), trưởng nhóm truyền thông tại một công ty công nghệ ở Hà Nội, lại dành thời gian lướt các trang bất động sản để tìm căn hộ phù hợp. Thu nhập của Nam, gồm lương và thưởng, dao động từ 30-32 triệu đồng/tháng. Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, đây là mức thu nhập thuộc nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất.

"Năm 24 tuổi, khi mới đi làm với mức lương 10 triệu, tôi tự nhủ khi nào chạm mốc 30 triệu sẽ nghĩ đến chuyện mua nhà. Bây giờ tôi chạm mốc đó thật rồi, nhưng giá nhà đã kịp nhảy vọt lên một tầm cao mới", Nam chia sẻ, nụ cười phảng phất vẻ bất lực.

Hoàng Nam hiện đang thuê một căn phòng trọ khép kín khoảng 18m2 với giá 4 triệu đồng/tháng. Ảnh: NVCC

Hai năm trước, với khoảng 800 triệu đồng tích lũy cùng mức thu nhập hiện tại, Nam từng tin mình có thể mua một căn hộ hai phòng ngủ tại khu vực Hoài Đức hoặc Nam Từ Liêm. Tuy nhiên, đầu năm nay, khi tìm hiểu một căn hộ cũ rộng khoảng 60 m², anh bất ngờ khi mức giá đã lên tới gần 3,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá bán sơ cấp của nhiều dự án mới tại Hà Nội hiện phổ biến ở mức 95-121 triệu đồng/m². Phân khúc căn hộ dưới 60 triệu đồng/m² gần như không còn xuất hiện trên thị trường.

Để mua căn hộ trị giá 3,5 tỷ đồng, sau khi sử dụng toàn bộ 800 triệu đồng tiền tích lũy, Nam vẫn phải vay khoảng 2,7 tỷ đồng. Với lãi suất vay mua nhà thả nổi khoảng 8-10%/năm, mỗi tháng anh phải thanh toán từ 23-25 triệu đồng cả gốc và lãi trong thời hạn 20 năm.

"Thu nhập 30 triệu, trả nợ hết 25 triệu, tôi còn đúng 5 triệu để ăn uống, xăng xe, cưới xin và phòng lúc ốm đau tại đất Thủ đô này. Đó không phải là mua nhà, đó là một canh bạc kiệt quệ", Nam nói.

Khi thu nhập không theo kịp giá nhà

Câu chuyện của Hoàng Nam không phải trường hợp cá biệt. Thực tế cho thấy tốc độ tăng thu nhập của người trẻ đang chậm hơn nhiều so với đà tăng của giá bất động sản.

Theo nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân, chi phí dành cho nhà ở, bao gồm tiền thuê hoặc trả góp, chỉ nên chiếm khoảng một phần ba tổng thu nhập. Với mức thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng, khoản chi hợp lý cho nhà ở chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Khi thu nhập không theo kịp giá nhà

Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện nay khiến bài toán này trở nên khó khả thi.

Theo báo cáo của CBRE và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), giá căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM đã thiết lập mặt bằng mới. Dù thị trường thứ cấp có dấu hiệu chững lại, giá bán trung bình tại Hà Nội vẫn quanh mức 60 triệu đồng/m².

Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng, để mua một căn hộ thương mại mà vẫn bảo đảm cân đối tài chính, tổng thu nhập của hộ gia đình nên đạt khoảng 60-70 triệu đồng/tháng.

Điều này khiến nhiều người trẻ rơi vào thế khó: thu nhập quá cao để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, nhưng vẫn chưa đủ để tiếp cận nhà ở thương mại.

Chọn thuê nhà để đổi lấy sự chủ động

Không muốn trở thành "con nợ" trong nhiều thập kỷ, không ít người trẻ lựa chọn tiếp tục thuê nhà thay vì vay ngân hàng để mua bất động sản.

Khánh Linh (30 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội), chuyên viên truyền thông với thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng, đã dừng kế hoạch mua nhà từ nửa năm trước.

Hiện mỗi tháng cô chi khoảng 7 triệu đồng để thuê một phòng master trong căn hộ ba phòng ngủ gần nơi làm việc. Phần thu nhập còn lại được dành cho học tập, du lịch và đầu tư.

Khánh Linh chi 7 triệu đồng/tháng để thuê một phòng master trong căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ. Ảnh: NVCC

"Nhiều người bảo tôi hoang phí, sao không để dành tiền đó mà trả góp mua nhà. Nhưng nhìn bạn bè xung quanh, có những người mỗi tháng mở mắt ra là nghĩ đến khoản nợ bủa vây, không dám đổi việc, không dám ăn tiêu, cuộc sống căng thẳng như dây đàn. Tôi tự hỏi: Mục đích cuối cùng của một ngôi nhà là gì? Chẳng phải là để mang lại sự an yên sao? Nếu mua nhà mà mất đi sự an yên đó, thì cái giá phải trả là quá đắt", Khánh Linh bộc bạch.

Theo nhiều chuyên gia, xu hướng ưu tiên thuê nhà thay vì sở hữu bất động sản đang dần phổ biến trong nhóm lao động trẻ tại các đô thị lớn. Thay vì chấp nhận áp lực tài chính kéo dài, họ ưu tiên tính linh hoạt trong công việc, nâng cao chất lượng sống và đầu tư cho bản thân.

Bao giờ giấc mơ an cư mới gần hơn?

Sở hữu một ngôi nhà vẫn là mục tiêu của phần lớn người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá bất động sản liên tục neo ở mức cao, giấc mơ ấy ngày càng trở nên xa vời với nhiều người trẻ.

Các chuyên gia cho rằng, để cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở, cần đồng thời tăng nguồn cung nhà ở thương mại giá phù hợp, phát triển mạnh phân khúc nhà ở bình dân và hoàn thiện chính sách hỗ trợ người mua nhà lần đầu.

Đêm dần khuya, màn hình máy tính của Hoàng Nam vẫn sáng. Nhưng thay vì tiếp tục tìm kiếm những căn hộ ngoài khả năng tài chính, anh quyết định đăng ký một khóa học thạc sĩ quản trị kinh doanh.

"Thay vì cố tìm một căn nhà giá rẻ không tồn tại, tôi chọn cách đầu tư để nâng thu nhập của mình lên 50 - 60 triệu. Khi bản thân mình mạnh lên, có lẽ giấc mơ kia mới bớt xa vời", Nam chia sẻ về mục tiêu mới của mình.

Giấc mơ sở hữu nhà của người trẻ có thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng vẫn còn đó. Nhưng trong bối cảnh giá nhà liên tục lập mặt bằng mới, khoảng cách giữa thu nhập và khả năng sở hữu nhà ở dường như ngày càng nới rộng, đặt ra bài toán không chỉ với từng cá nhân mà còn với chính sách phát triển thị trường nhà ở trong dài hạn.

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