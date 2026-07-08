Đừng nhầm "mùi nhà mới" với độc tố Formaldehyde từ bàn ghế gỗ ép giá rẻ

Chỉ với vài trăm nghìn đồng cùng một cú "click" chuột trên các sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc tủ, bàn học gỗ ép bóng bẩy để tân trang phòng ốc. Thế nhưng, đằng sau "mùi nhà mới" hắc nồng đặc trưng từ những món đồ giá rẻ này lại là sự hiện diện của Formaldehyde - một loại hóa chất độc hại được ví như “sát thủ thầm lặng” trong không gian sống.

Mua "tiện nghi", rước bực vào người

Vừa dọn sang căn phòng trọ mới, Dương Tùng (22 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) quyết định lên mạng đặt mua một chiếc tủ quần áo và một bàn làm việc bằng gỗ công nghiệp với tổng chi phí hơn 2 triệu đồng. Đồ được giao đến tận nơi dưới dạng các tấm ván rời kèm ốc vít để tự lắp ráp.

“Lúc mới khui thùng carton, một mùi hắc xộc thẳng vào mũi khiến mình ho sặc sụa. Đêm đầu tiên ngủ trong phòng đóng kín cửa, mình bị chảy nước mắt liên tục, cổ họng đau rát. Mình cứ nghĩ đó là mùi sơn thông thường của đồ gỗ mới, chỉ cần mở cửa vài ngày là hết. Nhưng đến nay đã hơn một tháng, mỗi lần đi làm về mở cửa phòng ra, cái mùi ngột ngạt, khó chịu đó vẫn đặc quánh”, Tùng chia sẻ.

Nội thất như giường, tủ, bàn học làm từ gỗ công nghiệp được rao bán trên mạng. Ảnh minh họa.

Không riêng gì Tùng, trên các hội nhóm thanh lý và review đồ nội thất, hàng loạt bài đăng "kêu cứu" về tình trạng phòng bốc mùi nồng nặc sau khi mua đồ gỗ ép giá rẻ xuất hiện ngày càng nhiều. Điểm chung của các sản phẩm này là giá thành siêu rẻ, mẫu mã bắt mắt, được quảng cáo là "gỗ MDF/HDF cao cấp chống ẩm" nhưng hoàn toàn không có nhãn mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ hay các chứng nhận an toàn sức khỏe.

Bản chất của "mùi nhà mới": Chất lượng gỗ bị đặt dấu hỏi

Để hiểu vì sao những món đồ nội thất giá rẻ lại có mùi hắc ám ảnh đến vậy, cần nhìn vào quy trình sản xuất gỗ công nghiệp (gỗ ép).

Bản chất của gỗ công nghiệp là tận dụng các vụn gỗ, nhánh cây, băm nhỏ thành dăm gỗ hoặc bột gỗ, sau đó trộn với các loại keo dính và chất phụ gia, rồi đem ép dưới nhiệt độ và áp suất cao để tạo thành tấm ván.

Sự thật về chất kết dính: Loại keo phổ biến nhất được sử dụng trong ngành này là UF (Urea Formaldehyde) và MUF (Melamine Urea Formaldehyde). Trong đó, Formaldehyde là thành phần cốt lõi giúp liên kết các sợi gỗ và chống mối mọt.

Thời gian phóng thích của Formaldehyde từ đồ gỗ công nghiệp kém chất lượng có thể kéo dài từ 3 đến 15 năm. Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia ngành hóa chất, ở các cơ sở sản xuất gia công hoặc các xưởng gỗ lậu không đạt chuẩn, để tối ưu hóa chi phí và tăng độ bền cơ học cho ván ép giá rẻ, người ta thường lạm dụng lượng keo UF rẻ tiền vượt quá mức cho phép. Đáng ngại hơn, liên kết hóa học của Formaldehyde trong loại keo này rất lỏng lẻo. Chúng sẽ liên tục giải phóng (phóng thích) ra ngoài không khí dưới dạng khí không màu nhưng có mùi hắc nồng, đặc biệt là trong điều kiện phòng kín, nhiệt độ và độ ẩm cao của mùa hè.

Thời gian phóng thích của Formaldehyde từ đồ gỗ công nghiệp kém chất lượng không phải tính bằng ngày, bằng tuần, mà có thể kéo dài từ 3 đến 15 năm.

"Sát thủ thầm lặng" được Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo

Từ năm 2004, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp Formaldehyde vào nhóm 1 - các chất gây ung thư cho con người. Thế nhưng, tại Việt Nam, khái niệm này v ẫn còn khá xa lạ với đại bộ phận người tiêu dùng phổ thông.

Nhiều người vẫn vô tư sống chung với "sát thủ thầm lặng" này mà không hề hay biết:

Tác hại tức thời: Khi nồng độ Formaldehyde trong không khí vượt mức 0,1 mg/m³, cơ thể sẽ có phản ứng ngay lập tức: kích ứng niêm mạc mắt gây chảy nước mắt, ho, hắt hơi, rát họng, đau đầu, chóng mặt và dị ứng da.

Tác hại lâu dài: Việc hít phải Formaldehyde liều lượng nhỏ nhưng đều đặn mỗi ngày trong không gian kín sẽ làm tổn thương nghiêm trọng hệ hô hấp, hệ thần kinh. Đối với phụ nữ mang thai, hóa chất này có thể gây sai lệch nhiễm sắc thể, dị tật thai nhi. Đối với trẻ em - đối tượng có hệ hô hấp nhạy cảm và thường xuyên tiếp xúc gần với bàn học, giường ngủ - Formaldehyde là tác nhân hàng đầu kích phát bệnh hen suyễn và làm tăng nguy cơ mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu).

Phổ biến kiến thức Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước "bẫy" nội thất online Hiện nay, việc quản lý hàm lượng Formaldehyde trong đồ nội thất bán lẻ trên các sàn mạng xã hội và thương mại điện tử vẫn còn nhiều lỗ hổng. Để tự bảo vệ gia đình, người tiêu dùng cần thay đổi thói quen mua sắm. Kiểm tra tiêu chuẩn phát thải khi mua đồ gỗ Khi mua đồ gỗ công nghiệp, thay vì chỉ nhìn giá và mẫu mã, hãy yêu cầu người bán cung cấp thông tin về tiêu chuẩn phát thải Formaldehyde. Nên ưu tiên các sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ E1, E0 trở lên (đây là các tiêu chuẩn bắt buộc tại châu Âu và các nước phát triển, đảm bảo lượng Formaldehyde phát thải ở mức an toàn, không gây hại cho sức khỏe). Không "rước" đồ có mùi hắc đậm đặc vào phòng kín Nếu mua đồ về và phát hiện có mùi hắc gây cay mắt, tuyệt đối không đặt ngay vào phòng ngủ hoặc phòng của trẻ em. Hãy để món đồ đó ở khu vực ban công, sân thượng thoáng gió từ 1 - 2 tuần cho bớt mùi hôi ban đầu. Tăng cường thông gió tự nhiên Sai lầm của nhiều gia đình là đóng chặt cửa và bật điều hòa khi nhà có mùi đồ gỗ mới, điều này vô tình làm nồng độ độc tố tích tụ đậm đặc hơn. Hãy mở toang các cửa sổ, bật quạt thông gió để không khí được lưu thông liên tục, đẩy khí độc ra ngoài. Ngoài ra, việc sử dụng máy lọc không khí có màng lọc than hoạt tính (Active Carbon) chuyên dụng cũng là một giải pháp hỗ trợ hấp thụ bớt khí độc hiệu quả. Đừng để sự tiện lợi và mức giá rẻ trước mắt đánh lừa. Một chiếc bàn học, một chiếc tủ quần áo giá vài trăm nghìn đồng có thể tiết kiệm cho bạn một khoản tiền nhỏ hôm nay, nhưng cái giá phải trả bằng sức khỏe của chính bạn và người thân trong tương lai là không thể đong đếm.

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