Các thương hiệu thời trang tìm thấy "vùng đất" tăng trưởng mới từ kính mắt

Trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ cá nhân chịu nhiều áp lực suy giảm, thị trường kính mắt lại bứt phá như một "ngoại lệ" hiếm hoi. Không còn thuần túy là vật dụng hỗ trợ thị lực hay chăm sóc sức khỏe, kính mắt đã nhanh chóng vươn lên trở thành phụ kiện thời trang định hình phong cách cá nhân, mở ra cuộc đua cạnh tranh vô cùng khốc liệt giữa các tập đoàn hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ cá nhân chịu nhiều áp lực, thị trường kính mắt lại bứt phá như một "ngoại lệ" hiếm hoi. (Ảnh: Robert Marc)

Theo báo cáo từ Công ty tư vấn quản lý Bain & Co., phân khúc kính mắt xa xỉ - bao gồm cả kính mát và kính thuốc đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng ổn định từ 2% đến 4% trong năm 2025, đạt quy mô khoảng 17 tỷ euro. Các chuyên gia đánh giá kính mắt đang sở hữu lợi thế cấu trúc đặc biệt: vừa duy trì tính kiên cường trước biến động kinh tế, vừa gắn kết chặt chẽ với hành vi chi tiêu mới của người tiêu dùng trong giai đoạn thị trường xa xỉ đang chịu áp lực lớn từ sự phân hóa nhu cầu.

Số liệu từ Euromonitor cũng dự báo toàn bộ ngành kính mắt toàn cầu (bao gồm kính áp tròng, kính thuốc và kính mát) sẽ chạm mốc 171 tỷ USD vào năm 2026, tăng khoảng 4% theo giá trị hiện hành. Động lực thúc đẩy đà tăng trưởng này đến từ các yếu tố nền tảng như xu hướng già hóa dân số, tỷ lệ người mắc tật khúc xạ gia tăng, cùng sự bùng nổ của phân khúc kính thông minh tích hợp công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) dự báo đạt tới 48%/năm từ nay đến năm 2030.

Cuộc tái định hình cục diện của các "gã khổng lồ"

Sức hút lớn từ thị trường khiến bức tranh kinh doanh kính mắt ghi nhận những chuyển dịch mang tính chiến lược. Một trong những làn sóng nổi bật nhất thời gian qua là việc các thương hiệu xa xỉ rút dần quyền bản quyền để tự chủ khâu thiết kế và sản xuất. Điển hình như việc các thương hiệu thuộc tập đoàn LVMH và Kering dần chia tay các đối tác truyền thống để đưa hoạt động này về các đơn vị nội bộ như Thélios.

(Ảnh: Miu Miu)

(Ảnh: Gucci)

Sự chuyển dịch này buộc các "ông lớn" gia công phải linh hoạt thích ứng. Tập đoàn Safilo đã chủ động tái cấu trúc danh mục sản phẩm, tập trung mạnh vào phân khúc kính thuốc, kính thể thao và kính cao cấp đương đại. Nhờ đó, doanh thu quý I của Safilo vẫn duy trì đà tăng trưởng dương, đạt 272,9 triệu euro.

Ở chiều ngược lại, EssilorLuxottica ghi nhận bứt phá mạnh mẽ khi doanh thu quý I tăng 11%, đạt 7,13 tỷ euro, nhờ sức hút lớn từ thị trường Bắc Mỹ và các dòng sản phẩm kính thông minh Ray-Ban, Oakley tích hợp AI.

Xu hướng "thời trang hoá"

Bên cạnh yếu tố công nghệ và y tế, cú hích quan trọng giúp ngành kính mắt thăng hoa chính là sự "thời trang hóa". Giới phân tích từ công ty dự báo xu hướng WGSN nhận định, gọng kính thuốc đang chiếm ưu thế vượt trội so với kính áp tròng nhờ khả năng đa dạng hóa kiểu dáng, màu sắc và chất liệu, giúp người đeo dễ dàng biến tấu theo nhiều phong cách trang phục.

(Ảnh: YSL)

Thị trường đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét trong thị hiếu theo độ tuổi. Nếu Gen Z đặc biệt ưa chuộng các mẫu gọng kim loại mảnh hoặc gọng acetate mang đậm dấu ấn thập niên 90 và 2000, thì nhóm khách hàng lớn tuổi hơn lại ưu tiên các kiểu gọng khổ lớn (oversized), dáng oval retro hoặc dáng vuông cá tính.

Giao điểm độc đáo giữa thời trang xa xỉ, giải pháp chăm sóc sức khỏe và công nghệ hiện đại đang biến mỗi chiếc kính mắt thành một điểm tựa tăng trưởng bền vững, giúp ngành hàng này tự tin giữ vững thế đà bứt phá trong những năm tới.