Ngôi nhà sàn 'sống bằng nắng' giữa cánh đồng lúa

Sức mua tăng vọt trước quy định mới nhưng nhiều phụ huynh chật vật tìm giải pháp vì hạ tầng ghế xe đời cũ không tương thích với các dòng ghế đạt chuẩn.
Theo giới chuyên môn, chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” không chỉ khẳng định giá trị của một “kỳ quan sân khấu” do chính người Việt sáng tạo.
Quyết định dừng sản xuất đĩa game từ năm 2028 của Sony phản ánh làn sóng số hóa mạnh mẽ, đồng thời đặt ra bài toán về chi phí lưu trữ cho cộng đồng game thủ.
Khám phá căn hộ Casa Celestina ở Cape Verde, nơi kiến trúc màu sắc hòa quyện với không gian sống và thương mại độc đáo của đảo São Vicente.
Chà là tươi từ Thái Lan xuất hiện với giá rẻ, được giới trẻ yêu thích, mang lại trải nghiệm mới về trái cây nhập khẩu phổ biến tại Hà Nội.
Tổ hợp căn hộ S-Light Tower do Sun Group phát triển hội tụ kiến trúc biểu tượng, thế đất phong thủy và tầm nhìn panorama hiếm có bên sông Hàn.
Xu hướng thiết kế nhà dựa trên tâm lý không gian giúp tạo ra không gian sống cân bằng, tự nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của gia chủ.
“Rất nhiều khoảnh khắc wow”, “điều đẹp nhất là tất cả những gì hiện lên trên sân khấu đều rất Việt Nam”, “một sân khấu mà giới làm nghề đã chờ đợi từ rất lâu”…
Hà Nội, ngày 06/07/2026 - Trung tâm Nghiên cứu AI - Trường Đại học VinUni chính thức giới thiệu V-Bench - bộ công cụ phi lợi nhuận.
Hành trình 40 ngày một mình cầm lái VinFast VF 7, đi qua 29 tỉnh, thành, gần 8.000 km và ghé thăm 368 địa danh của chị Hương Giang.