[INFOGRAPHI] Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026

Thương hiệu hốt bạc tỷ nhờ trào lưu hoài cổ của giới trẻ Gen Z
Đánh trúng tâm lý khao khát tìm về quá khứ của giới trẻ, chiến lược tiếp thị hoài niệm đang bùng nổ thành trend toàn cầu và mang lại doanh thu tỷ đô.
Miami gom lợi nhuận khủng và tái định vị thương hiệu nhờ World Cup 2026
World Cup 2026 mang lại cơ hội kinh tế khổng lồ cho Nam Florida, giúp tái định vị Miami từ thành phố tiệc tùng thành điểm đến thể thao đẳng cấp toàn cầu.
Đừng nhầm "mùi nhà mới" với độc tố Formaldehyde từ bàn ghế gỗ ép giá rẻ
Mùi hắc gây cay mắt từ đồ gỗ công nghiệp mới mua online chính là khí thải Formaldehyde – loại hóa chất độc hại đang âm thầm hủy hoại sức khỏe gia đình bạn.
Sai lầm trồng cây xanh ban công gây cản trở dòng sinh khí ít người ngờ tới
Thay vì đón sinh khí, việc lạm dụng hoặc bố trí cây cảnh thiếu khoa học ở ban công căn hộ đang đẩy nhiều gia chủ vào tình cảnh nhà cửa bí bách, mất vượng khí.
Bà Nà lần đầu tiên “tung” ưu đãi “khủng” dành riêng cho giới trẻ
Từ ngày 10/7 đến hết 15/8/2026, mọi du khách từ 25 tuổi trở xuống đến vui chơi tại Sun World Ba Na Hills sẽ được hưởng mức ưu đãi khủng chưa từng có.
Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm
Mang khối u tuyến giáp khổng lồ suốt gần hai thập kỷ, cụ bà Nguyễn Thị Cạnh (88 tuổi, Quảng Ninh) từng bị nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật do rủi ro quá lớn.
Có thêm hàng vạn khách từ hơn 30 tòa chung cư lân cận, nhà đầu tư Vịnh Bình Minh 1 “mở hàng là thấy tiền về”
Không chỉ hưởng lợi từ hơn 30.000 sinh viên Làng Đại học, Vịnh Bình Minh 1 tại Vinhomes Global Gate Hạ Long còn chuẩn bị đón thêm hàng chục nghìn cư dân.
Ghế ô tô cho trẻ em: Trầy trật tìm sản phẩm phù hợp
Sức mua tăng vọt trước quy định mới nhưng nhiều phụ huynh chật vật tìm giải pháp vì hạ tầng ghế xe đời cũ không tương thích với các dòng ghế đạt chuẩn.
Chuyên gia: “Đất Nước Thiên Hùng Ca” góp lời giải cho bài toán xây dựng “quyền lực mềm” của Việt Nam
Theo giới chuyên môn, chương trình nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca” không chỉ khẳng định giá trị của một “kỳ quan sân khấu” do chính người Việt sáng tạo.
Sony khai tử đĩa game vật lý trên PlayStation từ năm 2028
Quyết định dừng sản xuất đĩa game từ năm 2028 của Sony phản ánh làn sóng số hóa mạnh mẽ, đồng thời đặt ra bài toán về chi phí lưu trữ cho cộng đồng game thủ.