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[INFOGRAPHI] Bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026

Thiên Anh

Theo Cục Thống kê, kinh tế Việt Nam  đà tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 với GDP tăng 8,18%; công nghiệp, đầu tư và thu hút FDI là động lực chính.

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