World Cup 2026 và cuộc đua kiếm tiền từ cảm xúc người hâm mộ

Không chỉ là chiếc áo bóng đá

Những ngày World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, không khí bóng đá không chỉ nóng lên trên sân cỏ mà còn lan sang thị trường bán lẻ thể thao.

Tại nhiều cửa hàng kinh doanh áo đấu chính hãng ở TP HCM và Hà Nội, các mẫu áo đội tuyển Bồ Đào Nha mang tên Cristiano Ronaldo được săn lùng nhiều nhất. Phiên bản Player Version có giá dao động từ 3,5-4 triệu đồng nhưng vẫn liên tục hết hàng, nhiều cửa hàng phải nhận đặt trước hoặc chờ đợt nhập mới.

Không ít người hâm mộ thừa nhận sẵn sàng bỏ ra khoản tiền tương đương một chiếc điện thoại phổ thông hoặc gần một tháng tiết kiệm để sở hữu chiếc áo đấu của thần tượng trước kỳ World Cup được dự đoán là cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo.

Áo đấu của Cristiano Ronaldo tại các store có giá cao nhưng vẫn cháy.

Hiện tượng này cho thấy giá trị của một chiếc áo bóng đá ngày nay không còn nằm ở chất liệu vải hay công nghệ sản xuất. Người mua đang trả tiền cho cảm xúc, ký ức và sự kết nối với ngôi sao mà họ yêu mến.

Đó cũng là lý do vì sao trong cùng một đội tuyển, chiếc áo mang tên Ronaldo thường có sức hút lớn hơn nhiều so với các cầu thủ khác.

Trong kinh doanh hiện đại, các chuyên gia marketing gọi đây là "kinh tế thần tượng" (idol economy). Ở mô hình này, giá trị thương mại không đến từ sản phẩm mà đến từ sức ảnh hưởng của cá nhân đứng sau sản phẩm. Càng có nhiều người hâm mộ trung thành, khả năng chuyển đổi thành doanh thu càng lớn.

Cristiano Ronaldo là một trong những ví dụ điển hình nhất của nền kinh tế này. Sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao, siêu sao người Bồ Đào Nha đã xây dựng được cộng đồng người hâm mộ khổng lồ trên phạm vi toàn cầu.

Với nhiều cổ động viên, việc mua áo đấu không đơn thuần để mặc xem bóng đá mà còn là cách lưu giữ một phần lịch sử của môn thể thao vua. World Cup 2026 càng làm yếu tố đó trở nên đặc biệt khi đây có thể là lần cuối cùng Ronaldo xuất hiện ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Chính yếu tố cảm xúc đã giúp nhiều mặt hàng liên quan đến Ronaldo duy trì sức hút bất chấp giá bán tăng cao qua từng năm.

Người hâm mộ không chỉ mua một chiếc áo đấu, họ đang mua cảm giác được đồng hành cùng thần tượng và lưu giữ một phần ký ức bóng đá của mình.

World Cup 2026 và “mỏ vàng” tỷ USD từ người hâm mộ

Không chỉ tại Việt Nam, thị trường áo đấu bóng đá trên thế giới đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ trước World Cup 2026.

Giá áo đấu đội tuyển quốc gia đã tăng đáng kể trong hơn một thập niên qua. Nhiều mẫu áo replica hiện được bán với giá hơn 100 euro, trong khi phiên bản thi đấu chính thức có thể lên tới 160 euro. Các chuyên gia dự báo hàng chục triệu áo đấu World Cup sẽ được tiêu thụ trong năm nay, vượt xa kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

World Cup 2026 và “mỏ vàng” tỷ USD từ người hâm mộ

Đáng chú ý, lợi nhuận của ngành hàng này không chỉ đến từ việc bán áo. Các thương hiệu như Nike, Adidas hay Puma còn thu lợi từ bản quyền hình ảnh, tài trợ đội tuyển, hợp đồng với cầu thủ, phụ kiện đi kèm và hệ sinh thái sản phẩm thời trang thể thao.

World Cup 2026 cũng đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các ông lớn ngành thể thao. Nike sở hữu nhiều đội tuyển hàng đầu như Brazil, Pháp hay Anh. Adidas đặt cược vào Argentina, Tây Ban Nha và Đức. Trong khi đó, Puma kỳ vọng lớn vào sức hút thương mại của tuyển Bồ Đào Nha cùng Cristiano Ronaldo.

Thành công của một đội tuyển tại World Cup có thể tạo ra tác động trực tiếp tới doanh số bán hàng. Mỗi bàn thắng, mỗi chiến thắng hay mỗi khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao đều có thể chuyển hóa thành hàng nghìn đơn hàng trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, sức nóng World Cup đang tạo ra một mùa kinh doanh sôi động cho các cửa hàng thể thao. Không chỉ áo đấu mới, nhiều người còn săn tìm các phiên bản giới hạn, áo đấu cổ điển hay những mẫu gắn với các kỳ World Cup đáng nhớ. Áo bóng đá đang dần được nhìn nhận như một món đồ thời trang và tài sản sưu tầm thay vì chỉ là trang phục thể thao đơn thuần.

Ở góc độ kinh doanh, đây là cơ hội lớn cho các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự bùng phát của thị trường hàng giả, hàng nhái khi nhu cầu tăng cao. Điều này cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của ngành hàng thể thao trong mùa World Cup.

Việc một chiếc áo Ronaldo giá gần 4 triệu đồng vẫn liên tục cháy hàng cho thấy một thực tế đáng chú ý của nền kinh tế hiện đại: cảm xúc đang trở thành yếu tố tạo ra giá trị kinh doanh ngày càng lớn. Người hâm mộ không chỉ mua một sản phẩm, họ mua sự tự hào, ký ức và cảm giác được đồng hành cùng thần tượng.

World Cup 2026 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển trên sân cỏ. Đó còn là cuộc đua của những thương hiệu toàn cầu nhằm khai thác sức mạnh của lòng hâm mộ – thứ tài sản vô hình nhưng có giá trị kinh tế khổng lồ trong kỷ nguyên kinh tế cảm xúc.