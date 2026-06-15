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[INFOGRAPHIC] Thụy Điển đè bẹp Tunisia 5-1, Yasin Ayari lập cú đúp

Yasin Ayari lập cú đúp, Alexander Isak và Viktor Gyokeres cùng ghi dấu ấn giúp Thụy Điển thắng đậm Tunisia 5-1 tại World Cup 2026.

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