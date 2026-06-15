[INFOGRAPHIC] Thụy Điển đè bẹp Tunisia 5-1, Yasin Ayari lập cú đúp

[INFOGRAPHIC] Morocco cầm hòa Brazil 1-1 tại World Cup 2026 Morocco tiếp tục chứng minh họ là đối thủ khó chịu khi cầm hòa Brazil 1-1 ở bảng E World Cup 2026. Vinicius Junior và Amine Sabiri là hai cầu thủ ghi bàn.

[INFOGRAPHIC] Qatar giành điểm lịch sử trước Thụy Sĩ tại World Cup 2026 Qatar tạo nên cột mốc đáng nhớ khi giành điểm World Cup đầu tiên trong lịch sử sau trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ nhờ bàn gỡ ở phút 90+4.

Nhận định Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ: Arda Guler tạo khác biệt? Úc và Thổ Nhĩ Kỳ bước vào trận ra quân bảng D World Cup 2026 với quyết tâm giành lợi thế. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút.

Dự đoán Haiti vs Scotland: 3 điểm cho Scotland? Scotland được đánh giá cao hơn Haiti ở lượt trận bảng C World Cup 2026 nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Dự đoán Brazil vs Maroc: Vinicius Junior tạo khác biệt Brazil chạm trán Maroc ở lượt trận đầu bảng C World Cup 2026. Selecao được đánh giá cao hơn, nhưng đại diện châu Phi luôn tiềm ẩn bất ngờ.

Chiêm ngưỡng cá trạng nguyên – Loài cá đẹp nhất thế giới Giữa những rạn san hô nhiệt đới rực rỡ sắc màu, có một loài cá nhỏ bé trông như bước ra từ một bức tranh về thế giới cổ tích.

Dự đoán Qatar vs Thụy Sĩ: Breel Embolo tạo khác biệt? Qatar đối mặt thử thách lớn mang tên Thụy Sĩ ở bảng B World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng đồng đều.

[INFOGRAPHIC] 4 cầu thủ Anh bị loại khỏi World Cup 2026 là ai? Ethan Nwaneri, Rio Ngumoha, Alex Scott và Josh King là 4 tài năng trẻ phải chia tay tuyển Anh trước World Cup 2026 dù tham gia trại huấn luyện của Tam sư.

10 HLV gây chú ý nhất World Cup 2026 không phải vì chiến thuật Không chỉ là cuộc đua của các ngôi sao sân cỏ, World Cup 2026 còn thu hút sự chú ý với bảng xếp hạng những HLV được đánh giá cuốn hút nhất.