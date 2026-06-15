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[INFOGRAPHIC] Nhật Bản hòa Hà Lan trong trận cầu hấp dẫn nhất World Cup 2026

Nhật Bản hai lần gỡ hòa trước Hà Lan để giành kết quả 2-2 tại World Cup 2026. Daichi Kamada ghi bàn quyết định ở phút 88.

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