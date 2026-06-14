[INFOGRAPHIC] Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 nhờ Irankunda và Metcalfe

Ngôi mộ tập thể bí ẩn xác nhận truyền thuyết Roy Mata có thật Giữa những hòn đảo xanh ngọc của Nam Thái Bình Dương, có một Di sản thế giới kể câu chuyện về vị thủ lĩnh được tôn kính suốt nhiều thế kỷ.

[INFOGRAPHIC] Mỹ phô diễn sức mạnh, đè bẹp Paraguay 4-1 tại World Cup 2026 Folarin Balogun lập cú đúp trong hiệp một, Giovanni Reyna ghi dấu ấn giúp tuyển Mỹ đánh bại Paraguay 4-1 ở bảng D World Cup 2026.

Khám phá thành phố cổ Angra do Heroísmo trên đảo Azores Giữa Đại Tây Dương mênh mông, Angra do Heroísmo từng là trạm dừng chiến lược của những chiến tàu nối liền các châu lục.

[INFOGRAPHIC] Canada chia điểm Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026 Canada kiểm soát bóng tới 68% nhưng chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina ở lượt trận bảng B World Cup 2026.

Dự đoán Mỹ vs Paraguay: Chủ nhà quyết giành 3 điểm ngày ra quân Tuyển Mỹ được đánh giá cao hơn Paraguay ở trận ra quân bảng D World Cup 2026 nhờ lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng đang chơi tại châu Âu.

Huỳnh Tuấn Linh tỏa sáng giúp Bắc Ninh lần đầu dự V-League Với 3 pha cản phá penalty, thủ môn kỳ cựu Huỳnh Tuấn Linh dẫn dắt Bắc Ninh lần đầu lọt vào V-League sau chiến thắng nghẹt thở trước PVF-CAND.

Dự đoán Canada vs Bosnia & Herzegovina: Chủ nhà hướng tới chiến thắng đầu tay Canada tiếp đón Bosnia & Herzegovina trên sân Toronto ở lượt trận bảng B World Cup 2026. Lợi thế sân nhà giúp đại diện Bắc Mỹ được đánh giá cao hơn.

[INFOGRAPHIC] Hàn Quốc ngược dòng hạ CH Séc 2-1 tại World Cup 2026 Bị CH Séc dẫn trước đầu hiệp hai, Hàn Quốc ghi liền hai bàn thắng nhờ công Hwang Inbeom và Oh Hyeongyu để ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

[INFOGRAPHIC] Mexico khởi đầu thuận lợi, đánh bại Nam Phi 2-0 Julian Quinones và Raul Jimenez ghi bàn giúp Mexico vượt qua Nam Phi 2-0 trong trận đấu có nhiều điểm nhấn tại World Cup 2026.