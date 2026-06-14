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[INFOGRAPHIC] Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 nhờ Irankunda và Metcalfe

Nestory Irankunda và Connor Metcalfe lần lượt ghi bàn giúp Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở lượt trận đầu bảng D World Cup 2026.

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