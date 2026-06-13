10 HLV gây chú ý nhất World Cup 2026 không phải vì chiến thuật

Mexico vs Nam Phi: Khởi đầu World Cup 2026 tại sân Azteca Mexico tự tin bước vào trận khai mạc World Cup 2026 trên sân nhà, đối đầu Nam Phi với lợi thế sân bãi và đội hình vượt trội.

Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico đánh dấu kỷ nguyên mới của bóng đá Lễ khai mạc World Cup 2026 tại Mexico mở đầu cho giải đấu lớn nhất lịch sử, kết nối quá khứ huy hoàng và tương lai của bóng đá toàn cầu.

Cuộc chiến ngầm của các nhãn hàng xa xỉ tại World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 đang đếm ngược đến ngày khởi tranh, các thương hiệu xa xỉ cũng rầm rộ gia nhập cuộc chơi bằng những cú bắt tay với các siêu sao sân cỏ.

12 ngôi sao mới sinh được sắp xếp thẳng hàng một cách kỳ lạ 12 ngôi sao mới sinh cách Trái Đất 1.300 năm ánh sáng đang đồng thời phóng ra các luồng vật chất kỳ lạ.

Độc đáo nhà thờ chính tòa León: Biểu tượng lịch sử và kiến trúc Trung Mỹ Đây không chỉ là một công trình tôn giáo mà còn là biểu tượng sống động của lịch sử, nghệ thuật và sức sáng tạo của con người trên vùng đất Trung Mỹ.

10 ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 Mbappe, Haaland, Kane, Messi hay Ronaldo đều được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Những bí ẩn của đỉnh núi Nemrut Dağ và tượng đầu đá cổ đại Nemrut Dağ, di tích UNESCO, nổi bật với những tượng đầu đá tách rời, thể hiện sự giao thoa văn hóa Hy Lạp và Ba Tư qua hàng nghìn năm lịch sử.

Cristiano Ronaldo và những kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup 2026 Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt tại 6 kỳ World Cup. Hành trình huyền thoại của CR7 được khắc họa qua những con số ấn tượng.

Khám phá top những sân vận động có sức chứa khủng tại World Cup 2026 5 sân đấu dưới đây có sức chứa lớn nhất, nơi sẽ đón nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khán đài tại World Cup 2026.