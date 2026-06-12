Huỳnh Tuấn Linh tỏa sáng giúp Bắc Ninh lần đầu dự V-League

Khi cú sút cuối cùng của cầu thủ PVF-CAND bị Huỳnh Tuấn Linh cản phá thành công, cầu trường sân Hà Tĩnh vỡ òa cảm xúc. Sau khi đồng đội thực hiện thành công quả đá 11m cuối cùng trong loạt luân lưu may rủi, các cầu thủ Bắc Ninh lập tức lao về phía người "gác đền" của mình.

Tuấn Linh (áo đỏ)

Trong trận play-off tranh vé dự V-League 2026-2027 diễn ra trên sân Hà Tĩnh tối 12-6, thủ thành kỳ cựu sinh năm 1991 trở thành tâm điểm của những màn ăn mừng cuồng nhiệt khi góp công lớn giúp Bắc Ninh (á quân Hạng nhất Quốc gia) đánh bại PVF-CAND (đội áp chót bảng xếp hạng V-League) trong trận play-off tranh vé dự V-League 2026-2027.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, Bắc Ninh và PVF-CAND buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Trong thời khắc căng thẳng nhất, kinh nghiệm và bản lĩnh của Tuấn Linh đã lên tiếng. Thủ môn từng nhiều năm chinh chiến tại V-League xuất sắc cản phá thành công 3 quả phạt đền, góp phần giúp Bắc Ninh giành chiến thắng 5-4 trong loạt "đấu súng" cân não.

Cunha mở tỉ số cho Bắc Ninh FC

Những pha bay người chính xác của Tuấn Linh không chỉ mang về chiến thắng cho đội bóng quê hương quan họ mà còn giúp Bắc Ninh lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự V-League. Đó là thành quả xứng đáng cho một tập thể giàu khát vọng và cũng là dấu ấn đậm nét của người gác đền dày dạn kinh nghiệm.

Huỳnh Tuấn Linh không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trưởng thành từ lò đào tạo Than Quảng Ninh, anh từng là một trong những thủ môn ổn định nhất V-League suốt hơn một thập kỷ qua. Sở hữu phản xạ nhanh, khả năng chỉ huy hàng thủ tốt cùng tâm lý thi đấu vững vàng, Tuấn Linh luôn là chốt chặn đáng tin cậy trong màu áo các đội bóng mà anh khoác áo.

Trong sự nghiệp, thủ môn 35 tuổi này từng trải qua nhiều thăng trầm cùng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Anh chứng kiến thời kỳ hoàng kim của Than Quảng Ninh, trải qua những biến động của đội bóng đất mỏ trước khi chuyển sang thi đấu cho các CLB Hoàng Anh Gia Lai, Quy Nhơn Bình Định, Bắc Ninh. Những năm tháng ấy giúp Tuấn Linh tích lũy được vốn kinh nghiệm quý giá để trở thành điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trẻ.

Gia nhập Bắc Ninh với vai trò thủ lĩnh, Tuấn Linh không chỉ mang đến chuyên môn mà còn truyền lửa cho toàn đội. Trong suốt mùa giải Hạng nhất 2025-2026, anh là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp đội bóng duy trì sự ổn định và nuôi tham vọng thăng hạng.

Và rồi ở trận đấu quan trọng nhất mùa giải, "người nhện" giàu kinh nghiệm đã chứng minh giá trị của một cựu binh. Ba lần đánh bại các chân sút PVF-CAND trên chấm 11m là ba lần Tuấn Linh kéo Bắc Ninh tiến gần hơn đến giấc mơ V-League.

Chiến thắng trước PVF-CAND không đơn thuần là một tấm vé thăng hạng. Đó còn là cột mốc lịch sử của bóng đá Bắc Ninh. Từ một đội bóng còn khá mới trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Bắc Ninh đã từng bước xây dựng lực lượng, đầu tư bài bản và cho thấy tham vọng lớn. Mùa giải 2025-2026 chứng kiến hành trình đầy nỗ lực của thầy trò HLV Foiani khi liên tục cạnh tranh ở nhóm đầu Giải Hạng nhất quốc gia.

Ít ai nghĩ Bắc Ninh có thể vượt qua PVF-CAND - đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U23 và dàn ngoại binh giàu kinh nghiệm thi đấu tại V-League, được đánh giá cao hơn về đẳng cấp, trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, sự kỷ luật trong lối chơi cùng bản lĩnh ở thời khắc quyết định, đội bóng xứ Kinh Bắc đã làm nên bất ngờ lớn.

Đây cũng là một trong số rất ít trường hợp đại diện Giải Hạng nhất đánh bại đội bóng V-League trong trận play-off tranh vé thăng hạng. Thành tích ấy càng làm tăng giá trị cho chiến công của Bắc Ninh.

Bắc Ninh FC xứng đáng tham dự V-League 2026-2027

Đằng sau kỳ tích đó là sự đóng góp của cả tập thể, từ ban huấn luyện, các cầu thủ cho đến những người âm thầm làm công tác hậu cần. Nhưng nếu phải chọn ra biểu tượng cho đêm lịch sử ấy, cái tên Huỳnh Tuấn Linh chắc chắn được nhắc đến đầu tiên.

Ở tuổi 35, khi nhiều cầu thủ đã nghĩ đến việc khép lại sự nghiệp, Tuấn Linh vẫn đang viết tiếp những chương đẹp nhất trong hành trình chơi bóng của mình. Từ một thủ môn giàu kinh nghiệm trở thành người hùng đưa Bắc Ninh lần đầu góp mặt ở V-League, anh đã để lại dấu ấn khó quên trong lịch sử đội bóng.