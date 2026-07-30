Thảo nguyên Đồng Lâm: Bản giao hưởng của thiên nhiên

Chỉ cách Thủ đô Hà Nội hơn 2 giờ di chuyển theo tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, xã Hữu Liên (Lạng Sơn) mở ra một thế giới hoàn toàn khác biệt. Nơi ấy, thảo nguyên Đồng Lâm hiện lên như một bức tranh thủy mặc kỳ vĩ - nơi thiên nhiên kiến tạo nên "bản giao hưởng" đầy biến ảo giữa hai mùa nước - khô, khiến bất kỳ ai đặt chân đến cũng phải mê đắm.

Bức tranh toàn cảnh đường vào xã Hữu Liên với những dãy núi đá vôi trùng điệp và những vườn na xanh ngút ngàn dọc hai bên đường.

Từ cung đường xanh đến "viên ngọc ẩn" giữa đại ngàn

Rời bỏ sự ồn ào, ngột ngạt của phố thị, chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình tìm về Hữu Liên vào một ngày nắng đẹp. Xe lăn bánh trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn êm ru, đi hết hơn 2 tiếng đồng hồ thì khung cảnh phố xá dần nhường chỗ cho những dãy núi đá vôi chập chùng ẩn hiện trong mây.

Đón chúng tôi ở cửa ngõ Hữu Liên là một không gian ngỡ như bước ra từ những cuốn truyện tranh: Hai bên đường, những "cánh rừng" na đuổi nhau chạy tít tắp đến tận chân núi, lá xanh mướt reo vui trong gió. Đi sâu hơn vào lòng làng du lịch cộng đồng, cảm giác bình yên, nhẹ nhàng xâm chiếm trọn vẹn tâm trí khi những ngôi nhà sàn gỗ cổ kính của người dân bản địa hiện ra thấp thoáng dưới bóng cây.

Nhưng "trái tim" của vùng đất này, điểm đến khiến bất kỳ du khách nào cũng khát khao khám phá, chính là thảo nguyên Đồng Lâm.

Theo sự chỉ dẫn nhiệt thành của anh Hoàng Văn Long - một người dân bản địa gắn bó trọn đời với vùng đất này, chúng tôi tiến sâu vào khu vực Đồng Lâm ngay trong buổi chiều đầu tiên. Và quả thực, thiên nhiên nơi đây đã dành tặng cho du khách một món quà vô giá của tạo hóa.

Khung cảnh làng du lịch cộng đồng Hữu Liên bình yên với những mái nhà sàn truyền thống của người dân bản địa.

Bản giao hưởng hai mùa: Khi thảo nguyên hóa "Vịnh Hạ Long trên núi"

Anh Long chia sẻ với chúng tôi, điều đặc biệt nhất làm nên "thương hiệu" của Đồng Lâm chính là sự biến ảo diệu kỳ theo mùa. Ở đây, thiên nhiên chia làm hai mùa rõ rệt: mùa khô và mùa nước ngập.

Vào mùa khô (thường từ tháng 10, tháng 11 đến tháng 4, tháng 5 năm sau), Đồng Lâm khoác lên mình lớp áo của một thảo nguyên xanh mênh mông, bát ngát. Những thảm cỏ mịn như nhung trải dài ngút tầm mắt, bao quanh bởi những vách đá vôi dựng đứng hùng vĩ. Đó là lúc từng đàn ngựa, đàn trâu thong dong gặm cỏ, tạo nên một khung cảnh thanh bình, thơ mộng đến nao lòng - nơi du khách có thể tự do cắm trại, chạy nhảy và hít căng lồng ngực không khí trong lành của núi rừng.

Thế nhưng, khi chúng tôi đến vào tầm tháng 7, Đồng Lâm lại đang phô diễn một diện mạo hoàn toàn khác: Mùa nước ngập (thường kéo dài từ cuối tháng 5, đầu tháng 6 đến khoảng tháng 9, tháng 10).

Thảo nguyên Đồng Lâm mùa nước ngập với làn nước xanh ngắt như ngọc bích phản chiếu những dãy núi đá vôi

Toàn bộ vùng thảo nguyên mênh mông ngày nào giờ đây đã chìm sâu dưới làn nước xanh biếc như ngọc bích. Thung lũng cỏ biến thành một lòng hồ khổng lồ, trong vắt đến mức có thể nhìn sâu xuống tận đáy.

Sự kết hợp giữa làn nước xanh trong, những đỉnh núi đá vôi nhấp nhô và mây trời ngắt xanh đã biến Đồng Lâm thành một "Vịnh Hạ Long thứ hai" ngay giữa lòng đại ngàn xứ Lạng.

Để tiến vào giữa thảo nguyên mùa này, phương tiện duy nhất và cũng là trải nghiệm thú vị nhất chính là đi bè tre. Rời bến, chiếc bè tre do người dân bản địa chèo đưa chúng tôi rẽ sóng tiến vào lòng hồ.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo đồ ăn, thức uống lên bè, cùng nhau chèo thuyền SUP, đắm mình vào làn nước mát rượi để trút bỏ hết mọi mỏi mệt của cuộc sống thường nhật.

Du khách trải nghiệm chèo bè tre và chèo SUP thả mình giữa không gian nước trời bao la tại Đồng Lâm.

Trekking xuyên rừng: Khám phá Thác Khe Dầu và những lòng hồ huyền bí

Hành trình khám phá Hữu Liên không dừng lại ở Đồng Lâm. Ngày hôm sau, vẫn dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và am tường từng góc rừng của anh Long, chúng tôi bắt đầu chuyến trekking khám phá Thác Khe Dầu và chuỗi hồ tự nhiên ẩn mình trong rừng sâu.

Từ đường lớn, chúng tôi bắt đầu hành trình đi bộ, băng qua những lối nhỏ xuyên rừng khoảng 20-30 phút. Không gian rừng nguyên sinh đón chào bằng tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây rì rào và không khí mát lành dễ chịu.

Rời bước chân qua những tán cây cổ thụ, tiếng nước chảy ào ào mỗi lúc một rõ. Và rồi Thác Khe Dầu hiện ra đầy ngoạn mục. Ngọn thác cao hơn 30 mét, được tạo thành từ dòng nước cuồn cuộn chảy từ hồ Mỏ Áng qua khe núi đá vôi, đổ xuống tung bọt trắng xóa.

Xung quanh thác, những gốc cây cổ thụ buông rễ chằng chịt, những vách đá đẫm sương phủ kín rêu xanh, tôn lên vẻ đẹp hoang sơ, mộng mị. Đứng trước chân thác, hít một hơi thật sâu và gieo mình xuống làn nước mát lạnh, mọi áp lực, mệt mỏi như tan biến hoàn toàn.

Dòng thác Khe Dầu cao hơn 30m tung bọt trắng xóa giữa vách đá phủ rêu xanh và rừng cây cổ thụ.

Tiếp tục hành trình băng rừng, chúng tôi đặt chân đến hồ Mỏ Áng. Cảm giác ngỡ ngàng lại một lần nữa xâm chiếm khi giữa đại ngàn hùng vĩ lại hiện ra một mặt hồ xanh ngắt, phẳng lặng như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu mây trời và núi đá. Anh Long vui vẻ chia sẻ, nhiều nhóm du khách khi đến đây thường mang theo gà nướng, đồ ăn nhẹ, ngồi bên bờ hồ thụ hưởng cái không khí thanh bình hiếm có.

Chưa dừng lại ở đó, chuyến trekking tiếp tục đưa đoàn đến hồ Nong Dùng - nơi được ví như một điểm dừng chân lý tưởng cho những ai mê vận động dưới nước với các dịch vụ chèo SUP, chèo thuyền kayak đầy hấp dẫn.

Sức sống mới từ tiềm năng du lịch sinh thái

Trở về homestay sau một ngày dài vận động, ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ của người dân địa phương khi đón khách, chúng tôi nhận ra rằng: Du lịch không chỉ mang lại cho du khách những góc check-in tuyệt đẹp hay những giây phút chữa lành tâm hồn, mà chính sự phát triển này đang thắp sáng sinh kế cho người dân Hữu Liên.

Từ những người nông dân thuần túy chỉ quen với cây lúa, cây na, giờ đây nhiều người như anh Long đã trở thành những hướng dẫn viên bản địa am hiểu, những người chèo bè tre lành nghề, mang tình yêu quê hương truyền tải đến từng du khách.

Đồng Lâm - Hữu Liên không chỉ là một điểm đến trên bản đồ du lịch, mà thực sự là một "bản giao hưởng" diệu kỳ của thiên nhiên. Sự chuyển mình giữa hai mùa nước - khô cùng vẻ đẹp hoang sơ của hệ thống sông, thác, hồ đã và đang biến nơi đây thành điểm tựa vững chắc để du lịch sinh thái địa phương cất cánh.

(Còn tiếp - Kỳ 2: Giữ "tiếng Then, hồn bánh" giữa nhịp sống du lịch)