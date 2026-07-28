Khám phá hồ nước chấm bi kỳ lạ nhất thế giới tại Canada

Hồ Chấm Bi, hay còn gọi là Kliluk, là một trong những hồ nước độc đáo nhất hành tinh. Nằm gần thị trấn Osoyoos, thuộc thung lũng Okanagan của tỉnh British Columbia, Canada, hồ nước này không giống bất kỳ hồ nào khác trên thế giới. Vào mùa hè, khi phần lớn nước bốc hơi, bề mặt hồ xuất hiện hàng trăm vòng tròn với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên khung cảnh giống như một bức tranh khổng lồ được vẽ bởi thiên nhiên.

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Điều tạo nên hiện tượng đặc biệt này chính là hàm lượng khoáng chất cực kỳ cao trong nước hồ. Hồ Chấm Bi chứa một lượng lớn các khoáng chất như magie sulfat, canxi, natri sulfat cùng nhiều nguyên tố vi lượng khác. Khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, nước dần bay hơi, để lại các "đốm" khoáng chất kết tinh trên bề mặt. Mỗi vòng tròn có thể mang màu trắng, vàng, xanh lá, xanh lam hoặc nâu tùy thuộc vào thành phần khoáng chất và điều kiện thời tiết.

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Vẻ đẹp kỳ lạ của hồ Chấm Bi không chỉ thu hút các nhiếp ảnh gia mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với người Syilx Okanagan bản địa. Trong nhiều thế kỷ, cộng đồng bản địa nơi đây coi hồ Kliluk là một địa điểm linh thiêng với các đặc tính chữa bệnh. Họ từng sử dụng nước và bùn khoáng từ hồ để hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe, đồng thời xem khu vực này như một nơi có giá trị tinh thần sâu sắc.

Trong thế kỷ XX, khu vực quanh hồ từng đối mặt với nguy cơ bị khai thác thương mại. Một số kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng và khai thác khoáng chất đã xuất hiện, khiến cộng đồng bản địa lo ngại về việc mất đi một di sản tự nhiên quan trọng. Sau nhiều nỗ lực bảo tồn, vùng đất xung quanh hồ Chấm Bi đã được bảo vệ để duy trì giá trị sinh thái và văn hóa của nơi này.

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Về mặt sinh thái, hồ Chấm Bi thực chất là một hồ nước mặn nông với hệ sinh thái rất đặc biệt. Do nồng độ khoáng chất cao, nơi đây không phải môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài sinh vật, nhưng chính điều đó lại tạo nên vẻ đẹp hiếm có mà con người khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.

Hồ nước này là minh chứng cho khả năng sáng tạo đáng kinh ngạc của tự nhiên. Không cần đến bàn tay con người, các quá trình địa chất kéo dài hàng nghìn năm đã tạo nên một "bức tranh chấm bi" khổng lồ giữa vùng đất Canada, nơi khoa học, cảnh quan và văn hóa bản địa hòa quyện thành một câu chuyện đầy hấp dẫn.