Trilobite - Sinh vật bọc giáp thống trị đại dương 270 triệu năm

Trilobite (bọ ba thùy) là một trong những nhóm động vật thành công nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Chúng xuất hiện từ đầu kỷ Cambri, khoảng 521 triệu năm trước, và tồn tại suốt hơn 270 triệu năm trước khi biến mất hoàn toàn trong cuộc đại tuyệt chủng cuối kỷ Permi cách đây khoảng 252 triệu năm. Trong khoảng thời gian khổng lồ đó, trilobite đã tiến hóa thành hàng nghìn loài khác nhau, sinh sống trong hầu hết các đại dương cổ đại trên hành tinh.

Ảnh: treking

Tên gọi "trilobite" bắt nguồn từ cấu tạo đặc biệt của cơ thể, được chia thành ba thùy dọc: một thùy trung tâm và hai thùy bên. Bên cạnh đó, cơ thể chúng cũng được chia thành ba phần chính gồm đầu, thân và đuôi. Lớp vỏ ngoài cứng bằng kitin pha khoáng chất giúp trilobite bảo vệ cơ thể khỏi kẻ săn mồi, đồng thời để lại những hóa thạch tuyệt đẹp mà con người ngày nay có thể nghiên cứu.

Ảnh: pbswisconsin

Trilobite không chỉ có một hình dạng duy nhất. Một số loài chỉ dài vài milimet, trong khi những loài khổng lồ có thể đạt kích thước hơn 70 cm. Có loài sở hữu đôi mắt phức tạp với hàng nghìn thấu kính nhỏ, trở thành một trong những hệ thống thị giác tiên tiến nhất trong thế giới động vật thời cổ đại. Một số loài khác lại mất khả năng nhìn, phát triển các gai dài hoặc cơ chế cảm nhận đặc biệt để thích nghi với môi trường biển sâu tối tăm.

Trong các đại dương cổ, trilobite đảm nhiệm nhiều vai trò sinh thái khác nhau. Một số loài bò dưới đáy biển để tìm kiếm xác sinh vật chết, trong khi những loài khác đào bới lớp bùn để săn các sinh vật nhỏ hoặc ăn mùn hữu cơ. Sự đa dạng về lối sống chính là một trong những lý do giúp nhóm động vật này tồn tại thành công qua nhiều thời kỳ địa chất.

Ảnh: ametrin

Điều khiến trilobite trở nên đặc biệt trong mắt các nhà khoa học là chúng là "nhân chứng" của lịch sử Trái Đất. Hóa thạch trilobite được tìm thấy ở khắp nơi, từ Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi đến châu Á, giúp các nhà địa chất tái tạo lại hình dạng của những đại dương cổ xưa và sự dịch chuyển của các lục địa.

Tuy nhiên, sau hàng trăm triệu năm thống trị, trilobite không thể vượt qua cuộc đại tuyệt chủng Permi – sự kiện được xem là thảm họa sinh học lớn nhất lịch sử Trái Đất, khi phần lớn các loài sinh vật biển và trên cạn biến mất. Dù đã tuyệt chủng, dấu ấn của trilobite vẫn còn tồn tại qua hàng triệu hóa thạch được bảo tồn trong đá.

Ngày nay, trilobite không chỉ là đối tượng nghiên cứu quan trọng của cổ sinh vật học mà còn trở thành biểu tượng của một Trái Đất xa xưa, nơi những đại dương nguyên thủy từng đầy rẫy những sinh vật kỳ lạ chưa từng xuất hiện trong thế giới hiện đại. Mỗi hóa thạch trilobite giống như một "bức ảnh" hóa đá, ghi lại câu chuyện về một trong những chương dài nhất của sự sống trên hành tinh.