Dallol - Thế giới ngoài hành tinh giữa sa mạc nóng bỏng

Nằm sâu trong vùng lõm Danakil của Ethiopia, gần biên giới với Eritrea, Dallol được xem là một trong những địa điểm có cảnh quan kỳ lạ nhất trên hành tinh. Nơi đây không có những cánh rừng xanh hay dòng sông trong lành, mà là một thế giới của các hồ khoáng màu vàng, cam, xanh lục, những mỏ muối trắng và các cấu trúc địa chất trông giống như bề mặt của một hành tinh xa lạ.

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Dallol hình thành trong một trong những môi trường khắc nghiệt nhất Trái Đất. Khu vực này nằm dưới mực nước biển trong lòng chảo Danakil, nơi ba mảng kiến tạo đang tách ra khiến hoạt động núi lửa và địa nhiệt diễn ra mạnh mẽ. Nhiệt độ trung bình tại đây thuộc nhóm cao nhất thế giới, thường xuyên vượt quá 35°C và có thể lên tới hơn 50°C vào những thời điểm nóng nhất.

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Điều tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của Dallol là sự kết hợp giữa nước nóng địa nhiệt, muối và khoáng chất. Các mạch nước nóng từ sâu trong lòng đất mang theo nhiều nguyên tố như lưu huỳnh, sắt, kali và các khoáng chất khác. Khi tiếp xúc với không khí, chúng tạo ra những phản ứng hóa học khiến bề mặt đất xuất hiện vô số màu sắc: màu vàng chanh của lưu huỳnh, màu đỏ cam của oxit sắt, màu xanh lục của các khoáng chất chứa clo và màu trắng của muối kết tinh.

Nhìn từ xa, Dallol giống như một bức tranh trừu tượng khổng lồ. Những hồ nước nhỏ sủi bọt, các gò khoáng chất nhô lên và những lớp muối nứt nẻ tạo nên một cảnh quan hiếm có trên Trái Đất. Chính vẻ ngoài khác thường này khiến nhiều người ví Dallol như “cửa ngõ dẫn đến một hành tinh ngoài Trái Đất”.

Ảnh: Wikimedia Commons

Tuy nhiên, vẻ đẹp của Dallol đi kèm với sự nguy hiểm. Các hồ nước tại đây có tính axit cực mạnh, nhiệt độ cao và chứa nhiều loại khí khó chịu như hydro sulfide. Môi trường này khắc nghiệt đến mức từng được xem là một trong những nơi khó tồn tại nhất đối với sự sống trên Trái Đất.

Dù vậy, các nghiên cứu khoa học gần đây lại đặc biệt quan tâm đến Dallol vì nó có thể giúp con người hiểu hơn về khả năng tồn tại của sự sống trong những môi trường cực đoan. Nếu sự sống có thể thích nghi ở những nơi như vậy, nó cũng mở ra câu hỏi về khả năng tồn tại sinh vật trên các hành tinh có điều kiện khắc nghiệt như sao Hỏa hoặc các mặt trăng băng giá trong Hệ Mặt Trời.

Dallol không chỉ là một kỳ quan địa chất với vẻ đẹp siêu thực, mà còn là phòng thí nghiệm tự nhiên cho thấy Trái Đất vẫn còn những nơi bí ẩn vượt xa trí tưởng tượng của con người.