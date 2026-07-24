Bí ẩn hộp sọ pha lê: Di vật Maya hay trò lừa đảo?

Những hộp sọ pha lê là một trong những bí ẩn khảo cổ nổi tiếng nhất thế giới. Với hình dáng giống hộp sọ người được chế tác từ thạch anh trong suốt, chúng từng được quảng bá như những di vật của nền văn minh Maya cổ đại, thậm chí được gắn với các truyền thuyết về năng lực siêu nhiên, tri thức bị thất truyền hoặc nền văn minh ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học hiện đại đã hé lộ một câu chuyện hoàn toàn khác.

Ảnh: discover.hubpages

Hộp sọ pha lê nổi tiếng nhất là hộp sọ Mitchell-Hedges, được nhà thám hiểm người Anh F. A. Mitchell-Hedges tuyên bố tìm thấy vào năm 1924 tại thành phố cổ Lubaantun, thuộc Belize ngày nay. Theo lời kể của ông, chiếc hộp sọ được phát hiện bởi con gái nuôi Anna Mitchell-Hedges trong một cuộc khai quật khảo cổ. Sau đó, nó trở thành tâm điểm của nhiều câu chuyện kỳ bí, từ khả năng chữa bệnh đến việc lưu giữ ký ức của nhân loại cổ đại.

Ảnh: britishmuseum

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ và chuyên gia vật liệu đã nghi ngờ nguồn gốc của những hiện vật này từ lâu. Khi kiểm tra bằng kính hiển vi và các phương pháp phân tích hiện đại, nhiều hộp sọ pha lê nổi tiếng cho thấy dấu vết của công cụ chế tác hiện đại, đặc biệt là các loại bánh mài quay và chất đánh bóng công nghiệp không tồn tại trong thời Maya cổ đại.

Một nghiên cứu của Bảo tàng Anh về một hộp sọ pha lê trong bộ sưu tập của họ cũng cho thấy nó không phải là sản phẩm của người Maya hay Aztec. Các vết gia công trên bề mặt cho thấy hiện vật nhiều khả năng được tạo ra vào thế kỷ XIX, thời kỳ châu Âu đang rất thịnh hành việc sưu tầm các “cổ vật kỳ bí” từ Trung Mỹ.

Nhiều hộp sọ pha lê được cho là đã xuất hiện trên thị trường đồ cổ vào cuối thế kỷ XIX, trong bối cảnh các hiện vật của nền văn minh Maya và Aztec trở nên hấp dẫn đối với giới sưu tập phương Tây. Một số thương nhân có thể đã tạo ra những món đồ giả nhằm đáp ứng nhu cầu này.

Dù không phải là di sản của các nền văn minh cổ đại, những chiếc hộp sọ pha lê vẫn có giá trị đặc biệt trong lịch sử văn hóa. Chúng phản ánh sự mê hoặc của con người hiện đại trước quá khứ bí ẩn, cũng như cách các huyền thoại có thể hình thành và lan truyền qua nhiều thế hệ.

Câu chuyện về hộp sọ pha lê là một lời nhắc nhở rằng khảo cổ học không chỉ là việc tìm kiếm những điều kỳ lạ, mà còn là quá trình phân biệt giữa truyền thuyết hấp dẫn và bằng chứng khoa học.