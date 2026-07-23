Cận cảnh cá xây tổ bằng đá dưới đáy hồ để thu hút bạn tình

Trong thế giới động vật, việc xây tổ thường gắn liền với chim, côn trùng hoặc một số loài thú. Tuy nhiên, có một loài cá nước ngọt đã khiến các nhà khoa học kinh ngạc khi biết tạo ra những “ngôi nhà” bằng đá cuội dưới đáy hồ để thu hút bạn tình. “Kiến trúc sư” nổi tiếng này là một số loài cá thuộc nhóm cá rô phi (cichlid), đặc biệt là những loài cá sống ở các hồ lớn châu Phi.

Ảnh: nationalgeographic

Những ví dụ ấn tượng nhất là cá rô phi sống tại hồ Malawi, hồ Tanganyika và hồ Victoria. Cá đực của nhiều loài trong nhóm này thường xây các tổ dạng hố hoặc ụ đá dưới đáy hồ. Chúng dùng miệng để vận chuyển từng viên sỏi nhỏ, sau đó sắp xếp chúng thành cấu trúc phù hợp. Công trình có thể chỉ rộng vài chục centimet nhưng đòi hỏi sự lựa chọn vị trí và vật liệu rất cẩn thận.

Ảnh: tanganyika

Mục đích chính của những chiếc tổ đá này không phải để trú ẩn mà để thu hút cá cái. Một chiếc tổ lớn, đẹp và được xây dựng công phu có thể trở thành dấu hiệu cho thấy cá đực khỏe mạnh, có khả năng sinh tồn tốt. Cá cái thường quan sát công trình trước khi quyết định giao phối, biến hoạt động xây dựng thành một “cuộc thi kiến trúc” trong thế giới dưới nước.

Quá trình xây tổ cũng cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của cá. Chúng phải ghi nhớ vị trí phù hợp, phân biệt kích thước các viên đá và điều chỉnh cấu trúc khi môi trường thay đổi. Một số nghiên cứu cho rằng hành vi này chịu ảnh hưởng của cả bản năng di truyền lẫn kinh nghiệm cá thể.

Ảnh: ab.mpg

Hiện tượng cá xây tổ bằng đá không chỉ khiến con người tò mò mà còn giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của hành vi phức tạp ở động vật. Những hành động tưởng như đơn giản như di chuyển đá, đào hố hay sắp xếp vật liệu thực chất có thể phản ánh khả năng nhận thức và chiến lược sinh tồn tinh vi.

Thế giới tự nhiên luôn chứa đựng những điều bất ngờ. Một công trình đá nhỏ bé dưới đáy hồ có thể là minh chứng rằng khả năng “xây dựng” không phải đặc quyền của con người, mà đã xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong lịch sử tiến hóa của sự sống.