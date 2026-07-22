Ngàn cột đá kỳ lạ giữa sa mạc: Kiệt tác tự nhiên của Australia

Nằm trong Vườn quốc gia Nambung, cách thành phố Perth khoảng 200 km về phía bắc, Sa mạc Pinnacles là một trong những cảnh quan tự nhiên độc đáo nhất của Australia, Nơi đây nổi tiếng với hàng nghìn cột đá vôi màu vàng nhạt, có hình dạng kỳ lạ, trải rộng trên một vùng sa mạc rộng lớn. Những “tháp đá” này có thể cao từ vài centimet đến hơn 3 mét, tạo nên khung cảnh giống như một thành phố đá cổ xưa giữa biển cát.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều kỳ diệu của Pinnacles nằm ở nguồn gốc hình thành của chúng. Những cột đá này được tạo nên từ quá trình địa chất kéo dài hàng triệu năm. Ban đầu, khu vực này từng là một vùng biển cổ với nhiều sinh vật biển có vỏ chứa canxi. Khi chúng chết đi, lớp vỏ tích tụ tạo thành những lớp cát giàu khoáng chất. Theo thời gian, nước mưa thấm xuống hòa tan các khoáng chất và kết nối các hạt cát lại thành đá vôi.

Ảnh: Wikimedia Commons

Sau nhiều giai đoạn biến đổi của khí hậu và môi trường, lớp cát phía trên dần bị gió cuốn đi, để lộ những phần đá vôi cứng hơn bên dưới. Những phần còn sót lại trở thành các cột đá nhô lên khỏi mặt đất. Hình dạng khác nhau của chúng là kết quả của sự khác biệt trong thành phần khoáng chất, quá trình xói mòn và tác động của gió qua hàng nghìn năm.

Điều khiến Pinnacles trở nên hấp dẫn không chỉ là vẻ ngoài kỳ lạ mà còn là cảm giác bí ẩn mà nó mang lại. Khi ánh nắng thay đổi trong ngày, những chiếc cột đá tạo ra các bóng đổ dài trên nền cát vàng, khiến cảnh quan trông giống như một hành tinh xa lạ trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.

Ảnh: Wikimedia Commons

Khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật thích nghi với môi trường khô hạn như kangaroo xám phương Tây, đà điểu emu, các loài bò sát và nhiều loài chim bản địa. Bên dưới vẻ ngoài hoang sơ, Pinnacles vẫn là một hệ sinh thái sa mạc đầy sức sống.

Ngày nay, Sa mạc Pinnacles thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm, trở thành một trong những điểm đến thiên nhiên nổi bật nhất của Australia. Những cột đá im lặng giữa biển cát không chỉ là một kỳ quan địa chất, mà còn là cuốn sách mở ghi lại lịch sử biến đổi của Trái Đất trong hàng triệu năm.

Đứng giữa “rừng đá” Pinnacles, con người có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác – nơi thời gian được đo bằng hàng triệu năm và từng hạt cát đều lưu giữ câu chuyện của hành tinh xanh.