Cỗ máy tính 2.000 năm tuổi kỳ lạ khiến khoa học kinh ngạc

Năm 1901, các thợ lặn tìm thấy xác một con tàu La Mã bị chìm gần đảo Antikythera của Hy Lạp. Trong số những bức tượng bằng đồng, đồ gốm và các hiện vật quý giá, họ phát hiện một khối kim loại rỉ sét. Ban đầu, món đồ này không được chú ý nhiều, nhưng sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, các nhà khoa học nhận ra đây là một trong những phát minh đáng kinh ngạc nhất của thế giới cổ đại: Cơ cấu Antikythera.

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Được chế tạo khoảng thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, Cơ cấu Antikythera thường được gọi là “máy tính analog đầu tiên của nhân loại”. Thiết bị này chỉ có kích thước tương đương một chiếc hộp giày nhỏ, nhưng bên trong chứa hơn 30 bánh răng bằng đồng được chế tác với độ chính xác đáng kinh ngạc. Khi người sử dụng xoay một tay quay, hệ thống bánh răng sẽ mô phỏng chuyển động của các thiên thể trên bầu trời.

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Cỗ máy có thể tính toán vị trí của Mặt Trời, Mặt Trăng, dự đoán các pha của Mặt Trăng, thậm chí xác định thời điểm xảy ra nhật thực và nguyệt thực. Một số nghiên cứu cho rằng nó còn được dùng để theo dõi lịch thi đấu của các đại hội thể thao Hy Lạp cổ đại, chẳng hạn Olympic, vốn gắn liền với chu kỳ thời gian và lịch âm dương.

Điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc không chỉ nằm ở chức năng của thiết bị mà còn ở trình độ kỹ thuật của người chế tạo. Vào thời điểm đó, châu Âu chưa có đồng hồ cơ khí, và phải hơn một thiên niên kỷ sau, những cơ cấu bánh răng phức tạp tương tự mới xuất hiện trở lại trong các thiết bị thiên văn thời Trung cổ. Cơ cấu Antikythera cho thấy nền văn minh Hy Lạp cổ đại đã đạt tới trình độ toán học, thiên văn học và cơ khí cao hơn nhiều so với những gì trước đây người ta từng tưởng tượng.

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Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn còn bỏ ngỏ: ai là người chế tạo ra cỗ máy phi thường này? Một số nhà nghiên cứu cho rằng nó có thể liên quan đến nhà toán học Archimedes và các học trò của ông, hoặc được tạo ra trong môi trường khoa học sôi động ở đảo Rhodes – một trung tâm thiên văn học quan trọng của thế giới Hy Lạp cổ đại.

Ngày nay, những mảnh vỡ của Cơ cấu Antikythera được bảo quản tại Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia Athens. Dù chỉ còn lại phần nhỏ của thiết bị ban đầu, nó vẫn là minh chứng rằng lịch sử công nghệ của nhân loại không phải lúc nào cũng phát triển theo đường thẳng. Đôi khi, những ý tưởng tưởng như thuộc về tương lai đã từng xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, rồi biến mất trong dòng chảy của thời gian.