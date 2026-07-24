Xác ướp đầm lầy Bắc Âu: Bí mật cổ xưa được thiên nhiên bảo vệ

Khi nhắc đến xác ướp, nhiều người nghĩ ngay đến Ai Cập với những kim tự tháp hùng vĩ. Thế nhưng, tại Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Ireland và Anh, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng trăm xác ướp đầm lầy – những thi thể không hề được ướp bằng hóa chất hay quấn vải lanh, mà được bảo quản một cách tự nhiên trong các đầm lầy than bùn.

Ảnh: nationalgeographic

Điều kỳ diệu nằm ở chính môi trường của đầm lầy. Nước ở đây có tính axit cao, rất nghèo oxy và nhiệt độ thường thấp. Rêu than bùn còn tiết ra các hợp chất có khả năng ức chế vi khuẩn phân hủy. Sự kết hợp của những yếu tố này tạo thành một "phòng bảo quản tự nhiên", giúp da, tóc, móng tay và thậm chí cả nội tạng của nhiều thi thể tồn tại suốt hơn 2.000 năm. Ngược lại, xương thường bị hòa tan dần do môi trường axit, khiến nhiều xác ướp có bộ xương lại khá yếu.

Ảnh: museumsilkeborg

Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là xác ướp Tollund Man, được phát hiện tại Đan Mạch năm 1950. Gương mặt của xác ướp này được bảo tồn hoàn hảo đến mức những người tìm thấy ban đầu tưởng rằng đây là nạn nhân của một vụ án hiện đại. Sau khi phân tích bằng phương pháp định tuổi carbon phóng xạ, các nhà khoa học xác định Tollund Man đã sống vào khoảng thế kỷ IV trước Công nguyên.

Ảnh: husvagnochcamping

Không ít xác ướp đầm lầy mang dấu vết của cái chết dữ dội: cổ bị siết bằng dây thừng, đầu bị đánh mạnh hoặc cơ thể có nhiều vết thương. Điều này làm dấy lên giả thuyết rằng họ có thể là nạn nhân của các nghi lễ hiến tế, người bị xử tử hoặc những cá nhân bị cộng đồng trừng phạt. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể giải thích rõ ràng, và mỗi phát hiện lại mở ra những câu hỏi mới về xã hội thời kỳ đồ Sắt ở Bắc Âu.

Các nhà khoa học còn khai thác được nhiều thông tin quý giá từ những thi thể này. Phân tích dạ dày giúp xác định bữa ăn cuối cùng, nghiên cứu phấn hoa và ký sinh trùng hé lộ môi trường sống, còn ADN và đồng vị hóa học cung cấp manh mối về nguồn gốc, chế độ ăn uống và quá trình di chuyển của họ. Nhờ vậy, xác ướp đầm lầy không chỉ là những di vật khảo cổ mà còn là "nhân chứng" trực tiếp của cuộc sống cách đây hơn hai thiên niên kỷ.

Ngày nay, nhiều xác ướp đầm lầy được trưng bày trong các bảo tàng lớn ở Bắc Âu, nơi gương mặt của những con người từ thời tiền sử vẫn hiện lên đầy chân thực. Chúng nhắc nhở rằng thiên nhiên đôi khi có thể trở thành nhà bảo tồn kỳ diệu nhất, lưu giữ những câu chuyện mà lịch sử thành văn chưa từng ghi lại.