Tương lai của vũ trụ theo các kịch bản khoa học dự đoán

Khi con người nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta đang chứng kiến một vũ trụ rộng lớn đã tồn tại gần 13,8 tỷ năm. Nhưng giống như mọi thứ khác, vũ trụ cũng có một lịch sử, một quá trình tiến hóa và có thể sẽ có một hồi kết. Các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, nhưng một số kịch bản về “cái chết của vũ trụ” đã được xây dựng dựa trên các định luật vật lý hiện đại.

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Kịch bản được nhiều nhà khoa học xem là có khả năng nhất hiện nay là “Cái chết nhiệt” (Heat Death) hay “Vụ đóng băng lớn” (Big Freeze). Theo mô hình này, vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở mãi mãi do ảnh hưởng của năng lượng tối – một dạng năng lượng bí ẩn đang khiến sự giãn nở của không gian tăng tốc.

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Trong hàng nghìn tỷ năm tới, các ngôi sao sẽ dần cạn kiệt nhiên liệu. Những thiên hà sẽ trở nên tối tăm khi các thế hệ sao mới không còn được hình thành. Các lỗ đen, từng là những vật thể cuối cùng còn hoạt động mạnh trong vũ trụ, cũng sẽ từ từ bay hơi qua bức xạ Hawking sau khoảng thời gian khổng lồ có thể lên tới 10⁶⁷–10¹⁰⁰ năm.

Cuối cùng, vũ trụ có thể trở thành một nơi gần như trống rỗng, lạnh giá, chỉ còn lại những hạt vật chất thưa thớt di chuyển trong bóng tối. Không còn sao, không còn nguồn năng lượng để duy trì những cấu trúc phức tạp – một trạng thái cân bằng tối đa mà các nhà vật lý gọi là “entropy cực đại”.

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Tuy nhiên, vẫn còn những kịch bản khác. Một khả năng từng được xem xét là Vụ Co lớn (Big Crunch), trong đó sự giãn nở của vũ trụ đảo chiều và mọi thứ sụp đổ trở lại thành một trạng thái cực kỳ đặc. Nếu điều này xảy ra, vũ trụ có thể kết thúc trong một vụ nổ ngược với Big Bang. Tuy nhiên, các quan sát hiện nay cho thấy năng lượng tối khiến kịch bản này ít có khả năng hơn.

Một giả thuyết khác còn đáng sợ hơn là Vết rách lớn (Big Rip). Nếu năng lượng tối ngày càng mạnh, nó có thể xé toạc mọi cấu trúc trong vũ trụ, từ thiên hà, hành tinh cho đến chính các nguyên tử. Tuy nhiên, giả thuyết này phụ thuộc vào bản chất thực sự của năng lượng tối – điều mà khoa học vẫn chưa giải đáp.

Điều thú vị là dù vũ trụ có kết thúc theo cách nào, thời điểm đó vẫn cách hiện tại một khoảng thời gian gần như không thể tưởng tượng. Trái Đất, Mặt Trời và thậm chí cả thiên hà Ngân Hà sẽ không còn tồn tại từ rất lâu trước khi vũ trụ bước vào giai đoạn cuối cùng.

Nghiên cứu về cái chết của vũ trụ không chỉ giúp con người hiểu số phận của mọi thứ, mà còn đặt ra câu hỏi sâu sắc hơn: nếu một ngày mọi ánh sáng biến mất, điều gì đã khiến cuộc hành trình 13,8 tỷ năm của vũ trụ trở nên có ý nghĩa?