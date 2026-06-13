[INFOGRAPHIC] Mỹ phô diễn sức mạnh, đè bẹp Paraguay 4-1 tại World Cup 2026

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Madriu-Perafita-Claror – thung lũng đẹp như cổ tích giữa lòng châu Âu Giữa một thế giới ngày càng phát triển nhanh chóng, Thung lũng Madriu-Perafita-Claror giống như một cánh cửa mở vào quá khứ.

Mexico vs Nam Phi: Khởi đầu World Cup 2026 tại sân Azteca Mexico tự tin bước vào trận khai mạc World Cup 2026 trên sân nhà, đối đầu Nam Phi với lợi thế sân bãi và đội hình vượt trội.

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Cuộc chiến ngầm của các nhãn hàng xa xỉ tại World Cup 2026 FIFA World Cup 2026 đang đếm ngược đến ngày khởi tranh, các thương hiệu xa xỉ cũng rầm rộ gia nhập cuộc chơi bằng những cú bắt tay với các siêu sao sân cỏ.

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Những bí ẩn của đỉnh núi Nemrut Dağ và tượng đầu đá cổ đại Nemrut Dağ, di tích UNESCO, nổi bật với những tượng đầu đá tách rời, thể hiện sự giao thoa văn hóa Hy Lạp và Ba Tư qua hàng nghìn năm lịch sử.