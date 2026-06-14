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[INFOGRAPHIC] Morocco cầm hòa Brazil 1-1 tại World Cup 2026

Morocco tiếp tục chứng minh họ là đối thủ khó chịu khi cầm hòa Brazil 1-1 ở bảng E World Cup 2026. Vinicius Junior và Amine Sabiri là hai cầu thủ ghi bàn.

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