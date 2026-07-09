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Hà Nội nâng cấp hồ Ba Mẫu để cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị

Diễm Quỳnh

Dự án cải tạo hồ Ba Mẫu giúp nâng cao khả năng thoát nước, chỉnh trang không gian công cộng, mang lại môi trường xanh sạch đẹp hơn cho người dân.

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Sau gần 20 năm, hồ Ba Mẫu (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) đang bước vào đợt cải tạo quy mô lớn nhằm cải thiện môi trường nước và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước, đồng thời mang đến diện mạo mới cho không gian công cộng quanh hồ.
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Những ngày này, khu vực hồ Ba Mẫu trở thành công trường với sự xuất hiện của nhiều máy xúc, xe chuyên dụng và công nhân thi công. Các hạng mục được triển khai đồng thời ở nhiều vị trí để bảo đảm tiến độ, trong đó ưu tiên xử lý lòng hồ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
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Một trong những hạng mục quan trọng của dự án là nạo vét lòng hồ. Sau nhiều năm bùn đất bồi lắng, việc xử lý khoảng 60.000 m³ bùn nhằm cải thiện chất lượng nguồn nước, tăng dung tích chứa và nâng cao khả năng điều hòa của hồ Ba Mẫu.
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Song song với việc nạo vét, các hạng mục hạ tầng phục vụ tiêu thoát nước cũng được triển khai đồng bộ. Việc nâng cấp hệ thống kỹ thuật sẽ giúp hồ phát huy tốt hơn vai trò điều tiết nước, giảm áp lực cho khu vực khi xảy ra mưa lớn.
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Nhiều đoạn bờ hồ đang được tháo dỡ, gia cố và hoàn thiện theo thiết kế mới. Việc cải tạo không chỉ nhằm bảo đảm an toàn công trình mà còn chỉnh trang cảnh quan, tạo sự đồng bộ giữa hạ tầng ven hồ và không gian đô thị xung quanh.
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Hệ thống trạm bơm và các công trình tiêu thoát nước cũng nằm trong danh mục đầu tư của dự án. Đây là những hạng mục quan trọng, giúp nâng cao năng lực vận hành của hồ cũng như hỗ trợ tiêu úng cho khu vực trong điều kiện thời tiết mưa lũ.
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Bên cạnh các hạng mục kỹ thuật, dự án còn cải tạo lối đi ven hồ, bổ sung cây xanh và chỉnh trang không gian công cộng. Sau khi hoàn thành, người dân sẽ có thêm không gian đi bộ, tập luyện thể dục và sinh hoạt ngoài trời.
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Theo bà Lê Thị Hiếu, người dân sinh sống gần hồ Ba Mẫu đều mong dự án sớm hoàn thành để môi trường quanh hồ sạch đẹp hơn. "Trước đây mọi người vẫn thường ra hồ đi bộ, tập thể dục. Nếu được cải tạo khang trang, chắc chắn sẽ thuận tiện và thoải mái hơn rất nhiều", bà Hiếu chia sẻ.
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Không chỉ mang ý nghĩa chỉnh trang cảnh quan, việc cải tạo hồ Ba Mẫu còn góp phần nâng cao khả năng điều hòa nguồn nước và giảm áp lực cho hệ thống thoát nước của khu vực. Đây là một trong những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ khi xuất hiện mưa lớn.
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Sau khi hoàn thành, hồ Ba Mẫu sẽ có diện mạo mới với hạ tầng đồng bộ, môi trường được cải thiện và không gian xanh được mở rộng. Dự án cũng là một trong những hạng mục Hà Nội triển khai nhằm nâng cấp hệ thống hồ nội đô, gắn với mục tiêu chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. Ảnh sử dụng trong bài: Fanpage Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Video: Hà Nội: Hồi sinh hồ Ba Mẫu - Thêm một lá phổi xanh cho đô thị. Nguồn: Đô thị 24h
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