Hà Nội nâng cấp hồ Ba Mẫu để cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị

Với cáo buộc tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Thành (SN 1987, TP Hà Nội) bị Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin, đã có 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.
Khi còn cách chốt kiểm tra một đoạn, người điều khiển phương tiện bất ngờ dừng xe, quay đầu để né tránh rồi đổi người lái.
Ngôi nhà 2 tầng tại số 165 đường Lê Lợi, phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ bị đổ sập vì sửa chữa, cải tạo căn liền kề.
Sau 2 lần tổ chức thành công, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Năm 2027, MTTQ Việt Nam tiếp tục sắp xếp tổ chức, đổi mới hoạt động, tăng cường giám sát, phản biện xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.
MTTQ Việt Nam tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ chính cuối năm 2026, đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân.
Dự án mở rộng tuyến Vành đai 2,5 gây ảnh hưởng lớn đến diện tích đất và nhà ở, nhiều người dân chuyển đổi mục đích sử dụng để thích nghi.
Ngày 9/7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa XI thảo luận, cho ý kiến một số nội dung công việc.