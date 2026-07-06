Dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang bắt đầu bước vào giai đoạn thi công

Đến 7 giờ sáng 5-7, bão số 1 (Maysak) đã suy yếu và di chuyển lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoàn lưu bão gây mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to; các lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả.
Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc (gồm tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 - Côn Lôn Sơn) thực hiện chuyến thăm TP Hồ Chí Minh từ ngày 5-9/7.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 5/7, nhiều khu vực ven biển Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh, mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi vẫn ở mức cao.