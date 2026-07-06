Dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang bắt đầu bước vào giai đoạn thi công

Mưa lũ ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng Mưa lớn đã khiến 5 người tử vong tại miền Bắc Trung Quốc, trong khi một cơn bão nhiệt đới quật đổ cây cối và nhấn chìm nhiều ô tô ở khu vực phía Nam nước này.

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1 Đến 7 giờ sáng 5-7, bão số 1 (Maysak) đã suy yếu và di chuyển lên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoàn lưu bão gây mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi mưa rất to; các lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả.

Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm TP Hồ Chí Minh Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Biên đội tàu 83 của Hải quân Trung Quốc (gồm tàu huấn luyện 83 - Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 - Côn Lôn Sơn) thực hiện chuyến thăm TP Hồ Chí Minh từ ngày 5-9/7.

Quy định mới về tổ chức và điều hành hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Bộ Chính trị ban hành quy định 206 quy định chi tiết về thành phần, tổ chức, nội dung và trách nhiệm tại các hội nghị trung ương.

Mr Pips có BĐS rải khắp nước, sở hữu nhiều siêu xe và vàng nguyên khối CQĐT làm rõ, Phó Đức Nam đã dùng tiền phạm tội mà có để mua nhiều bất động sản siêu đắt đỏ rải khắp cả nước, bộ sưu tập siêu xe, vàng nguyên khối và ngoại tệ.

Cận cảnh khu vực sắp xây cầu đường Bình Tiên hơn 6.000 tỷ đồng ở TP HCM Cầu đường Bình Tiên có tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng, dài 3,6km, được kỳ vọng trở thành trục kết nối quan trọng giữa trung tâm TP HCM, khu Nam và cửa ngõ miền Tây.

Chuyên gia chỉ 3 bước giúp tăng cơ hội trúng tuyển đại học Việc tính toán điểm xét tuyển, đánh giá cơ hội trúng tuyển và sắp xếp nguyện vọng hợp lý sẽ giúp thí sinh tối ưu khả năng đỗ vào ngành học mong muốn.

Thời tiết ngày 5/7: Bão số 1 suy yếu dần, Quảng Ninh tiếp tục mưa rất to Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 5/7, nhiều khu vực ven biển Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh, mưa to đến rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi vẫn ở mức cao.

Một lớp ở xã Hà Tĩnh có 9 học sinh đạt điểm 10 môn Toán tốt nghiệp THPT Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Hà Tĩnh) gây ấn tượng khi có 19 học sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đó 9 em đạt điểm 10.