Cháy rừng kinh hoàng ở Pháp và Tây Ban Nha, hơn 200.000 người phải sơ tán

Lực lượng cứu hỏa và chính quyền tại cả hai quốc gia châu Âu đều bất ngờ trước mức độ dữ dội của các đám cháy rừng, vốn được "tiếp sức" bởi nhiệt độ cao và tác động lâu dài của biến đổi khí hậu. Lính cứu hỏa ở Tây Ban Nha thừa nhận những đám cháy lan nhanh và dữ dội đến mức không thể đối đầu trực diện.

Hơn 200.000 người phải sơ tán, hàng chục lính cứu hỏa Pháp bị thương

Những đám cháy rừng lớn đã buộc khoảng 200.000 người phải sơ tán ở khu vực tây nam nước Pháp và miền trung Tây Ban Nha vào ngày 24/7, AP đưa tin. Một số người thậm chí đã phải di chuyển bằng thuyền khi lửa quét qua khu vực du lịch ven bờ Đại Tây Dương của Pháp.

Đám cháy rừng gần La Fare, miền Nam nước Pháp, đầu tháng 7/2026. Ảnh: Lực lượng cứu hỏa Pháp SDIS13/AP.

Khoảng 141.000 người đã phải rời khỏi nhà ở các tỉnh Gironde và Landes của Pháp, theo Bộ Nội vụ Pháp. Tại miền trung Tây Ban Nha, theo Bộ Nội vụ nước này, 60.000 người buộc phải sơ tán. Nhiều cư dân vội vàng tháo chạy bằng ô tô trong lúc những cột khói lớn bốc lên từ các khu rừng lân cận...

Hàng chục lính cứu hỏa Pháp bị thương, theo nhà chức trách, nhưng không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận ở cả hai nước.

Pháp kích hoạt đơn vị ứng phó khủng hoảng

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết, đám cháy rừng lớn tàn phá diện rộng ở tây nam nước Pháp và hiện đang tiến về thành phố Bordeaux.

Phát biểu trên kênh truyền hình Tf1 của Pháp, ông Nunez cho biết đám cháy đã buộc bán đảo Cap Ferret phải sơ tán trước đó trong ngày, với 110.000 người phải rời khỏi nhà ở vùng Gironde.

“Chúng tôi nhận được thông tin vào giữa buổi chiều rằng, do gió đổi hướng, đám cháy đã trở thành một ngọn lửa lớn, tự duy trì và cực kỳ khó kiểm soát. Hiện nó đang di chuyển về phía đông, hướng về khu vực đô thị Bordeaux. Chúng tôi sẽ tổ chức lại lực lượng để có thể chiến đấu từ mặt đất và ngăn lửa lan tới Bordeaux”, ông Nunez nói.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu Thủ tướng Sébastien Lecornu kích hoạt đơn vị ứng phó khủng hoảng của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo các lực lượng vũ trang huy động tối đa để hỗ trợ lực lượng cứu hộ dân sự.

“Đám cháy mà chúng ta đã phải sống chung và chiến đấu ở Gironde suốt 3 ngày qua đã đạt đến quy mô chưa từng có. Để đối phó, chúng ta sẽ nhận được sự tăng cường rất lớn từ cấp quốc gia”, bà Sophie Brocas, người đứng đầu vùng Nouvelle Aquitaine, cho biết.

Đám cháy bùng phát vào ngày 22/7 gần bán đảo Cap Ferret trên bờ Đại Tây Dương của Pháp, cách Bordeaux 60 km. Chính quyền địa phương tỉnh Gironde cho biết 53 ngôi nhà và một khu cắm trại đã bị phá hủy, đồng thời có 42 lính cứu hỏa bị thương. Khoảng 1.500 người sơ tán khỏi bán đảo đã đến thành phố Arcachon bằng đường biển, một số đi bằng tàu nhỏ, số khác trên các tàu lớn hơn.

“Thật sự đáng sợ. Chưa bao giờ có một cuộc sơ tán quy mô như thế này. Chúng tôi chỉ hy vọng lính cứu hỏa sẽ sớm kiểm soát được đám cháy”, ông Laurent Moretti, cư dân thị trấn Arès, chia sẻ.

Một đám cháy rừng khác bùng phát ở Landes, khiến 31.000 người phải sơ tán. Nhà chức trách cho rằng nguyên nhân của cả hai vụ cháy ở Pháp đều là do "tai nạn".

Hơn 20.000 người đã được sơ tán khỏi các thị trấn và khu nghỉ dưỡng vào ngày 23/7, nhưng con số này tăng vọt vào ngày 24/7 khi cả Pháp và Tây Ban Nha đều kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ.

Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ nhận được sự hỗ trợ từ EU, bao gồm hai máy bay chữa cháy Canadair của Croatia, hai máy bay Air Tractor của Bồ Đào Nha và hai trực thăng vận tải Black Hawk từ Cộng hòa Séc và Slovakia.

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Fernando Grande-Marlaska cho biết, Italy và Hy Lạp mỗi nước sẽ gửi hai máy bay Canadair, trong khi một nghìn binh sĩ Tây Ban Nha đã tham gia hỗ trợ chữa cháy.

Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì cháy rừng

Tại Tây Ban Nha, Chính phủ lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về cháy rừng khi các đám cháy ở Madrid và tỉnh lân cận Ávila buộc khoảng 60.000 người phải sơ tán khỏi các thị trấn phía tây thủ đô.

“Tôi muốn gửi lời động viên tới hàng nghìn gia đình sẽ phải trải qua một đêm khó khăn phía trước”, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, người đến thăm khu vực bị cháy vào ngày 25/7, viết trên mạng xã hội X.

Đám cháy rừng lan rộng gần La Adrada, tỉnh Ávila, Tây Ban Nha, ngày 24/7/2026. Ảnh: AP/Manu Fernandez.

Các đám cháy được "tiếp sức" bởi đợt nắng nóng với nhiệt độ dự kiến lên tới 39 độ C.

Hai đám cháy lớn gần Madrid đã hợp nhất thành một, nhanh chóng thiêu rụi 30 km2 chỉ trong chiều 24/7. Chủ tịch vùng Madrid, bà Isabel Díaz-Ayuso, gọi đây là vụ cháy tồi tệ nhất trong lịch sử Madrid.

Ông Francisco Martín, đại diện chính quyền tại vùng Madrid cho biết thêm, 20.000 người đã được lệnh "trú ẩn" trong nhà. Ông Martín nói có thể sẽ còn phải sơ tán thêm và ưu tiên hiện nay là bảo vệ thị trấn San Lorenzo, nơi có tu viện và cung điện hoàng gia Escorial thế kỷ XVI.

Trong khi đó, một đám cháy ở Ávila đã thiêu rụi 90 km2. Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha đã bắt giữ một đối tượng và đang điều tra một người khác vì bị cáo buộc sử dụng máy móc hạng nặng ở khu vực cấm do nguy cơ cháy rừng. Cảnh sát tin rằng một tia lửa đã gây ra vụ cháy vào ngày 23/7.

“Khắp thị trấn đều là khói và lửa, tôi rất sợ. Mọi người đều lo lắng”, anh Joaquin Espinosa, 33 tuổi, nói trước khi anh và hàng xóm được sơ tán khỏi làng Chapinería.

Mùa hè "khốc liệt"

Chỉ trong một tuần, Tây Ban Nha đã ghi nhận các vụ cháy rừng tồi tệ nhất từ trước đến nay ở cả vùng Castilla La Mancha và Madrid.

Lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt vụ cháy lớn thứ hai trong lịch sử Tây Ban Nha tại tỉnh Guadalajara, vùng Castilla La Mancha, sau khi đám cháy này đã phá hủy khoảng 320 km2 trong tuần qua. Ngoài ra, 13 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy ở miền nam Tây Ban Nha hồi đầu tháng, là vụ cháy chết người nhiều nhất trong lịch sử gần đây của nước này.

Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Tây Ban Nha Sara Aagesen cho biết, Tây Ban Nha đã có 1.140 km2 rừng bị cháy trong năm nay, gấp hơn 5 lần diện tích bị cháy trong nửa đầu năm 2025.

Tây Ban Nha đã trải qua những mùa hè có nhiệt độ kỷ lục và các vụ cháy rừng ngày càng dữ dội.

Chuyên gia phân tích cháy rừng Raúl Quílez cho rằng ngoài tác động của biến đổi khí hậu, các vùng nông thôn Tây Ban Nha ngày càng dễ bị cháy rừng do việc bỏ hoang đất nông nghiệp, vốn trước đây tạo thành vành đai bảo vệ quanh các làng. Hiện nay, cây cối và bụi rậm thường mọc sát tận nhà, khiến nguy cơ cháy tăng cao.

“Đó là một ‘công thức hoàn hảo’ cho kiểu cháy rừng này”, ông Quílez nói với hãng AP qua điện thoại từ Valencia, nơi ông làm chuyên gia phân tích cho lực lượng cứu hỏa khu vực.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một đám cháy rừng trước đây ở Mỹ