Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực thuộc Vành đai 1

Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) tại khu vực trung tâm thuộc Vành đai 1 nhằm giảm ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ảnh minh hoạ.

Theo đó, vùng phát thải thấp (LEZ) là khu vực áp dụng các biện pháp hạn chế phương tiện có mức phát thải cao, đặc biệt là nguồn phát sinh bụi mịn PM2.5.

Hiện Hà Nội có hơn 8 triệu phương tiện giao thông. Trong đó, hoạt động giao thông được xác định là một trong những nguồn phát thải lớn, khiến chất lượng không khí nội đô nhiều thời điểm ở mức xấu.

Phạm vi triển khai thuộc Vành đai 1, gồm 9 phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại Khu vực 1, từ ngày 1/7/2026 sẽ cấm toàn bộ xe mô tô, xe gắn máy và ô tô lưu thông từ 19h đến 24h các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Các phương tiện ưu tiên theo quy định vẫn được phép hoạt động.

Từ ngày 1/1/2027, xe ô tô thuộc diện được phép hoạt động trong khu vực hạn chế phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 trở lên. Từ ngày 1.1.2028, xe mô tô, xe gắn máy thuộc nhóm này phải đạt tiêu chuẩn khí thải mức 3 trở lên.

Theo lộ trình, giai đoạn 1 (từ 1/7 đến 31/12/2026) được triển khai tại Khu vực 1 và Khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Ngoài việc cấm phương tiện tại Khu vực 1 vào tối cuối tuần, TP Hà Nội hạn chế xe máy chạy xăng hoạt động trên nền tảng công nghệ lưu thông; khuyến khích người dân giảm sử dụng xe máy đời cũ, tăng sử dụng phương tiện công cộng và phương tiện xanh.

Đối với ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh), xe tải dưới 2 tấn và xe tải từ 2-3,5 tấn, việc lưu thông sẽ bị hạn chế theo khung giờ; trường hợp hoạt động ngoài quy định phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Xe tải trên 3,5 tấn chỉ được hoạt động ban đêm hoặc khi được cấp phép.

TP Hà Nội nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2026 chưa cấm đồng loạt toàn bộ ô tô, xe máy chạy xăng, dầu trên toàn tuyến Vành đai 1 mà chỉ áp dụng các biện pháp hạn chế theo từng khu vực, khung giờ và loại phương tiện.

Giai đoạn 2 (từ 1/1 đến 31/12/2027), vùng phát thải thấp được mở rộng sang các khu vực thuộc phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Xe máy chạy xăng hoạt động trên nền tảng công nghệ sẽ không được phép lưu thông. Đồng thời, ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 cũng bị cấm vào khu vực. Xe tải trên 3,5 tấn sẽ bị cấm lưu thông hoàn toàn.

Đến giai đoạn 3 (2028-2029), phạm vi vùng phát thải thấp được mở rộng trên toàn bộ Vành đai 1. Xe máy không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 3 và ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 sẽ không được phép lưu thông. Các khung giờ hạn chế đối với xe khách, xe tải tiếp tục được duy trì.

Từ năm 2030, TP Hà Nội sẽ duy trì vận hành ổn định vùng phát thải thấp, đồng thời đánh giá hiệu quả để điều chỉnh hoặc mở rộng phạm vi áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Để hỗ trợ người dân trong giai đoạn đầu triển khai, thành phố sẽ miễn phí vé xe buýt trong phạm vi Vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027; đồng thời tiếp tục phát triển xe buýt điện, xe đạp công cộng và tăng cường kết nối giao thông công cộng.

Các lực lượng chức năng sẽ tổ chức phân luồng giao thông, giám sát chất lượng không khí và xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera. Theo cơ quan chức năng, việc triển khai vùng phát thải thấp được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng không khí và môi trường đô thị, song cần sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp để chính sách phát huy hiệu quả.