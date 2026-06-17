Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 từ 1/7

Minh Quân - Hà Anh

Từ ngày 1/7, Hà Nội miễn phí xe buýt trong vành đai 1 và hỗ trợ đổi xe xăng sang xe điện cho hộ nghèo, thúc đẩy phát triển bền vững.

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