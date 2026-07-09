MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục kiện toàn bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Ngày 9/7, sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất, khoá XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng cảm ơn các Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; các đại diện các cơ quan Trung ương; các ủy viên Đoàn Chủ tịch đã dành thời gian tới dự và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, góp ý sâu sắc đối với các nội dung Ban Thường trực trình xin ý kiến.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, hội nghị cơ bản thống nhất với các nội dung Ban Thường trực trình về Quy chế hoạt động, Chương trình làm việc toàn khoá của Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Định hướng trọng tâm công tác Mặt trận năm 2027, Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2026. Các ý kiến tham gia đều xác đáng, Ban Thường trực xin nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các văn bản để ban hành triển khai thực hiện.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết liệt thực hiện công việc của Chính phủ, của Quốc hội và cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, đất nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết tất cả các lĩnh vực: Kinh tế vẫn giữ được đà tăng trưởng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân được cải thiện.

Trong kết quả, thành tựu chung của đất nước, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Mặt trận, của các cụ, các vị, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, trong 6 tháng đầu năm, Hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI (tháng 5/2026) và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031 (trong tháng 6/2026). Đại hội nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như các lãnh đạo chủ chốt đã có các bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đây là điều vinh dự, tự hào đối với khối Mặt trận và cũng là niềm động viên khích lệ cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và hội viên, đoàn viên trên cả nước.

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức 5 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tại 5 cụm thi đua; đồng thời chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai Nghị quyết trong toàn hệ thống. Các tổ chức chính trị - xã hội đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội trong hệ thống của mình, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Khẳng định Hội nghị Đoàn Chủ tịch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết, đây là Hội nghị đầu tiên của Đoàn Chủ tịch sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; là Hội nghị cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình công tác và những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ.

Ngay sau Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và toàn hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

“Chúng ta cần tổ chức thật tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đã vận hành thông suốt và sáp nhập các tổ dân phố trên cả nước, tạo nên khí thế mới trong nhân dân”, bà Bùi Thị Minh Hoài gợi mở.

Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đơn vị, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; vận động nhân dân hăng say thi đua sản xuất, kinh doanh, ủng hộ, đồng hành cùng nhà nước thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số để có điều kiện chăm lo và nâng cao đời sống cho nhân dân.

“Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận các cấp; gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân; tăng cường tăng cường giám sát việc thực thi nhiệm vụ chính quyền cơ sở và tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của Mặt trận và của các tổ chức thành viên.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng đề nghị cần tiếp tục kiện toàn, vận hành tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đổi mới việc tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế và chăm lo cho hộ viên.

Cùng với đó cần tuyết liệt thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ, thực hiện ứng dụng công nghệ số trong trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý văn bản, họp trực tuyến, tổ chức hội nghị không giấy tờ cần phải được tăng cường, đẩy mạnh kết nối mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia và các bộ, ngành liên quan, bảo đảm đồng bộ, liên thông, tránh chồng chéo gắn với triển khai hiệu quả chiến dịch 100 ngày đêm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo và phát động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch cùng toàn thể hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên, sẽ phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo; tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hội nghị, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngày hội non sông: