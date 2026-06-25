Khối u 'đi lạc' ngoài tử cung ở phụ nữ 31 tuổi - ca bệnh hiếm

Trong một lần thăm khám, nữ bệnh nhân 31 tuổi được phát hiện có khối u kích thước lớn nằm sát cạnh tử cung. Kết quả siêu âm và các thăm dò cận lâm sàng cho thấy khối u mang đầy đủ đặc điểm cấu trúc của một u xơ tử cung thông thường.

Sau khi thăm khám, đánh giá kỹ lưỡng, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân.

Khi nội soi ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khối u không hề có bất kỳ liên kết giải phẫu nào với tử cung hoặc các phần phụ. Thay vào đó, khối u nằm khu trú tại thành bụng, xung quanh có các dải dính của mạc nối và phúc mạc.

Ê- kíp phẫu thuật khối u xơ tử cung lạc chỗ cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng cho biết: “Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tiếp cận khối u từ phía tử cung nhưng khi xác định khối u nằm ở thành bụng, chúng tôi phải thay đổi hướng tiếp cận từ vị trí trocar thấp hơn. Chỉ đến khi chắc chắn khối u hoàn toàn tách biệt, không xâm lấn hay làm tổn thương đến các cơ quan nội tạng khác, ê-kíp mới thở phào nhẹ nhõm và yên tâm thực hiện bóc tách khối u trọn vẹn”.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng, đây là hiện tượng u xơ tử cung lạc chỗ - một tình trạng đã từng được ghi nhận trong y văn nhưng rất hiếm gặp trên thực hành lâm sàng.

Thông thường, các trường hợp u xơ tử cung lạc chỗ xuất hiện ở những phụ nữ từng có tiền sử phẫu thuật ổ bụng hoặc can thiệp tử cung như mổ lấy thai, bóc u xơ tử cung. Khi đó, các tế bào cơ trơn tử cung có thể phát tán và bám vào những vị trí khác trong ổ bụng để phát triển thành khối u.

Điều đặc biệt ở trường hợp này là bệnh nhân chưa từng trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật ổ bụng hay thủ thuật tử cung nào trước đó. Đây được đánh giá là yếu tố khiến ca bệnh trở nên hiếm gặp và đáng chú ý hơn.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thắng cho biết, đây là trường hợp tự phát hiếm gặp, khi các tế bào cơ trơn di chuyển theo đường bạch huyết hoặc máu, hoặc hiện tượng dị sản trung mô làm xuất hiện u cơ trơn tử cung tại thành bụng.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Việc khám phụ khoa định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm bệnh lý, giúp lựa chọn phương án theo dõi và điều trị phù hợp, nâng cao hiệu quả điều trị cũng như bảo tồn sức khỏe sinh sản.

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(Nguồn: Nhân Dân)

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