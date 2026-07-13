Tàu bay thứ 13 mở ra diện mạo thương hiệu mới của Sun PhuQuoc Airways

Ngày 13/07/2026, tàu bay Airbus A321neo mang số hiệu VN-A921 hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài không chỉ nâng quy mô đội tàu của Sun PhuQuoc Airways (SPA) lên 13 chiếc, mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển thương hiệu khi là tàu bay đầu tiên mang diện mạo thương hiệu mới.

Kể từ chiếc tàu bay thứ 13 này, bộ nhận diện mới sẽ trở thành quy chuẩn thiết kế chính thức cho toàn bộ các tàu bay gia nhập đội bay Sun PhuQuoc Airways trong tương lai.

Diện mạo mới cho giai đoạn phát triển mới

Trong khi biểu tượng hoa mặt trời trên phần đuôi tàu tiếp tục được giữ nguyên như dấu ấn nhận diện của Sun PhuQuoc Airways kể từ những ngày đầu thành lập, trên thân tàu, tên gọi "Sun PhuQuoc" được tinh gọn thành ba ký tự "SPA". Sự thay đổi này đánh dấu bước phát triển tiếp theo của thương hiệu, đồng thời khẳng định "SPA" là dấu ấn nhận diện chủ đạo trên hành trình vươn ra khu vực và thế giới.

Nhận diện mới của tàu bay Sun PhuQuoc Airways

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở chữ "A" trong "SPA", được cách điệu từ hình ảnh cánh hoa mặt trời hướng lên. Cánh hoa được tạo hình theo chuyển động xoay thuận chiều kim đồng hồ, cùng chiều quay của động cơ tàu bay, biểu trưng cho nguồn năng lượng không ngừng chuyển động, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn xa.

Không chỉ là dấu ấn nhận diện thương hiệu, ba ký tự "SPA" còn mang ý nghĩa biểu tượng cho mô hình trải nghiệm "nghỉ dưỡng trên không - resort in the sky” mà hãng theo đuổi. Diện mạo mới truyền tải cảm giác thư thái, tươi mới và tràn đầy năng lượng, phản ánh cam kết của Sun PhuQuoc Airways trong việc mang đến cho hành khách của hãng những hành trình nuôi dưỡng cả thể chất lẫn cảm xúc. Với SPA mỗi chuyến bay không chỉ kết nối những điểm đến, mà còn là khoảng thời gian để hành khách nghỉ ngơi, thư giãn và tận hưởng sự êm ái ngay trên bầu trời.

Đại diện hãng chào đón tàu bay trong nhận diện mới

Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: "Livery không đơn thuần là diện mạo của một chiếc máy bay, mà là hình ảnh sẽ đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trên mọi hành trình trong nhiều năm tới. Diện mạo mới phản ánh khát vọng xây dựng một hãng hàng không Việt Nam mang bản sắc riêng, từng bước khẳng định vị thế trên bầu trời khu vực và thế giới."

Từ diện mạo mới đến trải nghiệm chuẩn 5 sao

Kể từ chuyến bay thương mại đầu tiên ngày 01/11/2025, Sun PhuQuoc Airways không ngừng mở rộng mạng bay với Phú Quốc là trung tâm kết nối, từng bước xây dựng mạng lưới trong nước và vươn tới các trung tâm kinh tế, du lịch của châu Á. Sau các đường bay quốc tế đến Đài Bắc, Seoul, Hồng Kông, Singapore và Bangkok, hãng tiếp tục mở rộng tới Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga và Kazakhstan.

Sun PhuQuoc Airways đang từng bước hoàn thiện trải nghiệm bay “nghỉ dưỡng trên không”

Song hành với quá trình mở rộng mạng bay, Sun PhuQuoc Airways đang từng bước hoàn thiện trải nghiệm "Nghỉ dưỡng trên không” (Resort in the Sky) trên toàn đội tàu. Từ hương thơm đặc trưng La Festa, không gian cabin, hệ thống ghế ngồi, giải trí không dây (IFE) đến ẩm thực và phong cách phục vụ đều được chuẩn hóa nhằm mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay từ khi hành khách bước lên khoang tàu.

Để đồng bộ trải nghiệm này, hãng cũng đang triển khai chương trình chuẩn hóa sản phẩm trên toàn hệ thống khai thác. Dự kiến đến cuối năm 2026, các tàu bay thân hẹp sẽ hoàn tất nâng cấp với khoang Thương gia (Business Class), đồng bộ cùng đội tàu thân rộng Airbus A330 chuẩn bị đưa vào khai thác từ tháng 9/2026, nhằm mang đến trải nghiệm đồng nhất theo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao trên mọi hành trình.

Sự xuất hiện của chiếc Airbus A321neo VN-A921 cùng bộ nhận diện mới không chỉ đánh dấu bước phát triển tiếp theo của đội tàu mà còn mở ra chương mới trong hành trình xây dựng thương hiệu Sun PhuQuoc Airways. Trong thời gian tới, toàn bộ các tàu bay mới sẽ mang nhận diện này, đồng thời đội tàu hiện hữu cũng sẽ từng bước được chuyển đổi.

Diện mạo mới sẽ đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trên chặng đường mở rộng đội tàu, phát triển mạng bay quốc tế và nâng tầm trải nghiệm dịch vụ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành hãng hàng không 5 sao quốc tế, đồng thời góp phần đưa Phú Quốc trở thành trung tâm kết nối hàng không - du lịch mới của khu vực.