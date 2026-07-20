Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] VinFast Thống Trị Thị Trường Ô Tô Việt Nam 2026

Minh Quân - Hà Anh

Thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu 2026 tăng 29%, VinFast chiếm hơn 35% thị phần, cuộc đua giảm giá âm thầm diễn ra.

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