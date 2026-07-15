Cụ thể, trong thời gian mở đặt cọc sớm, khách hàng chỉ cần đặt trước 10 triệu đồng sẽ được giảm trực tiếp 8 triệu đồng vào giá bán của VinFast VF2. Đối với những khách hàng đang sở hữu các mẫu xe xăng VinFast Lux SA2.0 hoặc Lux A2.0, hãng tiếp tục áp dụng chương trình voucher tri ân. Trong đó, voucher dành cho chủ xe Lux SA2.0 có giá trị lên tới 80 triệu đồng.

VinFast VF2 mở cọc, giá thực tế sau ưu đãi chỉ khoảng 100 triệu đồng.

Với mức giá niêm yết 188 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi đặt cọc và voucher tri ân, giá thực tế của VinFast VF2 có thể giảm xuống khoảng 100 triệu đồng. Đáng chú ý, voucher này không chỉ áp dụng cho chủ xe mà còn có thể chuyển cho người thân trong gia đình sử dụng để mua xe điện mới.

Bên cạnh ưu đãi về giá, VinFast cũng miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng cho khách hàng đến hết ngày 10/2/2029, qua đó góp phần giảm chi phí sử dụng trong thời gian đầu sở hữu xe.

Với mức giá niêm yết 188 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi đặt cọc và voucher tri ân, giá thực tế của VinFast VF2 có thể giảm xuống khoảng 100 triệu đồng.

VinFast VF2 được phát triển trên cùng nền tảng với Minio Green, sử dụng chung thiết kế, hệ truyền động và bộ pin. Mẫu xe có cấu hình hai cửa, bốn chỗ ngồi, đồng thời được trang bị hệ thống treo sau độc lập.

Cung cấp sức mạnh cho xe là mô-tơ điện đặt tại cầu sau, cho công suất tối đa 40 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Tốc độ tối đa đạt 80 km/h với hai chế độ lái Eco và Normal.

Bên cạnh ưu đãi về giá, VinFast cũng miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng cho khách hàng đến hết ngày 10/2/2029.

Nguồn điện được cung cấp từ bộ pin dung lượng 18,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Theo công bố của nhà sản xuất, pin hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút.