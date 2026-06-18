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Chi tiết xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max hơn 13 triệu đồng

Tâm Võ

Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.

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Mẫu xe điện đổi pin VinFast Flazz Max mới thuộc nhóm phổ thông của hãng xe Việt hướng đến người dùng cần một phương tiện di chuyển cơ bản trong đô thị với chi phí đầu tư thấp và khả năng vận hành đáp ứng nhu cầu hàng ngày.
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VinFast Flazz Max sở hữu kích thước dài 1.745 mm, rộng 700 mm và cao 1.050 mm. Chiều dài cơ sở đạt 1.230 mm. Nhà sản xuất không công bố trọng lượng xe, song thực tế cho thấy Flazz Max có kết cấu khá gọn nhẹ, phù hợp với việc dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong các khu vực có không gian hạn chế.
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Hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng hoàn toàn công nghệ LED. VinFast Flazz Max được trang bị bộ vành kích thước 10 inch, đi cùng phanh tang trống cho cả bánh trước và bánh sau thay vì phanh đĩa như một số mẫu xe điện ở phân khúc cao hơn.
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VinFast Flazz Max sở hữu màn hình LED hiển thị các thông số vận hành cần thiết. Không gian dưới yên xe được chia sẻ cho khoang chứa đồ và bộ pin. Dung tích cốp đạt 4 lít, đủ để chứa một số vật dụng cá nhân nhỏ gọn trong quá trình sử dụng.
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Xe được trang bị động cơ điện có công suất 2 mã lực, tăng 0,53 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm. Nhờ nâng cấp này, mẫu xe điện dành cho học sinh có thể đạt tốc độ tối đa 48 km/h, cao hơn đáng kể mức 39 km/h của VinFast Flazz trước đây.
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Nguồn điện cung cấp cho xe đến từ bộ pin LFP dung lượng 1,5 kWh. Pin có thể tháo rời nhằm hỗ trợ đổi pin nhanh tại hệ thống trạm đổi pin của VinFast trên toàn quốc. Theo công bố từ hãng, Flazz Max có thể di chuyển tối đa khoảng 85 km sau mỗi lần sạc đầy, cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động so với phiên bản cũ.
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Tương tự các dòng xe máy điện đổi pin khác của VinFast đang được bán ra thị trường hiện nay, Flazz Max vẫn được áp dụng chính sách miễn phí sạc và đổi pin tại hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin của hãng.
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Chính sách này giúp người dùng giảm đáng kể chi phí sử dụng trong giai đoạn đầu, đặc biệt với nhóm khách hàng học sinh hoặc người dùng trẻ di chuyển hàng ngày trong đô thị.
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VinFast Flazz Max 2026 có giá bán niêm yết 14,99 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này hiện được áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, bao gồm giảm trực tiếp 8% từ hãng và giảm thêm 5% nếu khách hàng tham gia chương trình “Thu xăng đổi điện”. Sau khi cộng dồn các ưu đãi, giá bán thực tế của VinFast Flazz Max hiện chỉ còn hơn 13 triệu đồng.
Video: VinFast Flazz - xe máy điện cho học sinh cấp 3, không cần bằng lái.

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