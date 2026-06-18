Chi tiết xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max hơn 13 triệu đồng

Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
Chiếc Xiaomi SU7 này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 1 radar sóng mm và bộ xử lý Nvidia tính toán tối đa 84 TOPS.
Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.
RAID sẽ tập trung vào phân tích tình báo, nâng cao nhận thức về tác chiến điện tử, lập kế hoạch dự báo và phát triển khả năng UAV dựa trên AI.
Hãng xe của tập đoàn Trung Quốc - SAIC Motor đã phải triệu hồi các mẫu MG ZS trên toàn cầu do lỗi phần mềm khí thải, liên quan đến hơn 113.000 xe.
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu là nhà khoa học xuất sắc của Việt Nam. Ông còn là một chính trị gia, nhà lãnh đạo, quản lý khoa học tài ba của đất nước.
Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.
Để đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng, Audi Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi Audi e-tron và Audi Q8 e-tron để kiểm tra và khắc phục khi cần thiết.
Wi-Fi 8 sắp ra mắt dù tốc độ không nhanh hơn Wi-Fi 7 nhưng vì sao ai cũng trông đợi?
Mẫu xe SUV BYD Sealion 08 mới có 2 tùy chọn pin LFP với trọng lượng dao động từ 633-810 kg cùng phạm vi hoạt động từ 710-900 km.