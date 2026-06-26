Video: Xem dàn xe VinFast tại Philippines International Motor Show.

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Philippines, VinFast đã bán được tổng cộng 2.283 xe điện tại Philippines tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2026. Con số này giúp hãng xe Việt tiếp tục giữ vị trí số một trong mảng xe thuần điện (BEV), bỏ xa Tesla với doanh số lũy kế 1.390 xe.

Dù vậy, xét riêng trong tháng 5, Tesla đã có màn tăng tốc đáng chú ý khi vươn lên dẫn đầu doanh số tháng với 829 xe, cao hơn mức 561 xe của VinFast. Không chỉ riêng mảng BEV, thị trường xe điện hóa tại Philippines nói chung cũng đang tăng trưởng mạnh. Tổng doanh số các dòng xe điện hóa (gồm BEV, PHEV và HEV) trong 5 tháng đầu năm đạt 24.356 xe, tăng tới 133,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast bỏ xa Tesla, dẫn đầu phân khúc ôtô điện tại Philippines.

Riêng trong tháng 5, doanh số xe điện thuần tại Philippines đạt 1.843 xe, gần gấp đôi mức 977 xe của tháng trước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của nhóm phương tiện không phát thải. Ở phân khúc plug-in hybrid (PHEV), Jetour Auto Philippines tiếp tục dẫn đầu với 463 xe bán ra trong tháng 5, trong khi Geely bám sát phía sau với 439 xe, nhờ hiệu ứng từ mẫu Geely EX5 EM-i.

Trong khi đó, phân khúc hybrid (HEV) vẫn nằm dưới sự thống trị của Toyota, với 1.769 xe bán ra chỉ trong tháng 5, bỏ xa hãng xếp thứ hai là Ford với 491 xe. Xét toàn thị trường, Toyota vẫn giữ vị trí số một về tổng doanh số tại Philippines với 83.282 xe bán ra trong 5 tháng đầu năm, theo sau là Mitsubishi Motors với 29.786 xe và Suzuki với 7.730 xe.