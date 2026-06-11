Trong tháng 5, các dòng ôtô điện VinFast tiếp tục tạo sức hút mạnh mẽ ở tất cả các phân khúc, trong đó, Limo Green khẳng định vị thế mẫu xe “hot” nhất thị trường với 5.108 xe được bàn giao. Với ưu điểm vượt trội về công năng sử dụng, hiệu suất vận hành và chi phí tối ưu, mẫu MPV điện 7 chỗ của VinFast thu hút cả các khách hàng cá nhân mua xe để phục vụ gia đình lẫn các doanh nghiệp và tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải. Nhờ đó, chỉ sau 5 tháng đầu năm, đã có tới 24.059 xe Limo Green được khách hàng lựa chọn, trở thành mẫu xe bán chạy số 1 thị trường Việt Nam.

Phiên bản cao cấp hơn hướng đến khách hàng cá nhân VF MPV 7 cũng được thị trường đón nhận nồng nhiệt, với 1.711 xe bán ra trong tháng 5. Lũy kế từ đầu năm, đã có 7.923 xe VF MPV 7 đến tay khách hàng, dù mẫu xe này mới chính thức có mặt trên thị trường từ tháng 2.

VinFast bán ra 19.503 ôtô điện tại Việt Nam trong tháng 5/2026.

VF3 và VF5 tiếp tục là những mẫu ôtô điện được yêu thích bậc nhất tại Việt Nam, khi đã có tới 4.770 chiếc VF 3 và 3.399 chiếc VF5 (bao gồm phiên bản Herio Green) đến tay người tiêu dùng trong tháng 5. Tính từ đầu năm, doanh số lũy kế của VF 3 là 20.231 xe, trong khi VF5 đạt 16.803 xe (bao gồm phiên bản Herio Green).Các mẫu xe còn lại cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng như: V 6 (1.674 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 11.057 xe), VF7 (750 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 5.412 xe), EC Van (1.092 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 4.071 xe)…

Tính tổng cộng, đã có tất cả 97.961 xe ôtô điện VinFast được bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm, tiệm cận mốc 100.000 xe khi mới kết thúc 5 tháng đầu năm. Đây là kết quả kinh doanh chưa từng có tiền lệ đối với một thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.

Cũng trong tháng 5 vừa qua, VinFast đã chính thức ra mắt và nhận đặt cọc sớm mẫu xe VF 8 thế hệ mới. Với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới cùng nhiều nâng cấp đáng giá về công nghệ và tính năng, VF8 thế hệ mới đã tạo nên một kỷ lục mới trên thị trường khi nhận 12.728 đơn hàng chỉ trong 8 ngày mở bán. Cùng với những mẫu xe đang “hot” trên thị trường, những dòng sản phẩm đột phá như VF8 thế hệ mới sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa xu hướng điện hóa tại thị trường ôtô Việt Nam.