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[GALLERY] Chuyên gia cảnh báo khoảng cách dùng điện thoại nhiều người sai

Thiên Trang (th)

Giữ điện thoại quá gần mắt không chỉ gây mỏi mắt mà còn làm tăng nguy cơ đau cổ, cong cột sống. Đây là khoảng cách chuẩn được chuyên gia khuyến nghị.

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Việc sử dụng điện thoại thông minh trong thời gian dài đã trở thành thói quen không thể thiếu của nhiều người, nhưng ít ai biết rằng khoảng cách giữa mắt và màn hình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực cũng như sức khỏe cột sống. Nhiều người thường xuyên cầm điện thoại sát mặt để đọc tin tức, xem video hoặc lướt mạng xã hội mà không nhận ra hành động này đang khiến mắt phải làm việc quá sức và gia tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe lâu dài.
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Theo các chuyên gia nhãn khoa, khi nhìn màn hình ở khoảng cách quá gần, mắt phải liên tục điều chỉnh tiêu cự để duy trì hình ảnh rõ nét, từ đó dẫn đến hội chứng mỏi mắt kỹ thuật số với các biểu hiện như khô mắt, nhìn mờ, đau đầu, cay mắt và giảm khả năng tập trung. Tình trạng này ngày càng phổ biến trong bối cảnh thời gian sử dụng thiết bị điện tử của người dùng liên tục gia tăng, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.
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Để bảo vệ thị lực, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên giữ điện thoại cách mặt từ 33 đến 50 cm, tương đương chiều dài một cánh tay khi sử dụng. Khoảng cách này được xem là lý tưởng để giảm áp lực lên mắt, hạn chế việc điều tiết quá mức và giúp người dùng cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
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Không chỉ ảnh hưởng đến mắt, việc sử dụng điện thoại sai tư thế còn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vấn đề về cổ và cột sống. Khi cúi đầu xuống khoảng 45 độ để nhìn màn hình trong nhiều giờ liên tục, phần cổ phải chịu một áp lực lớn hơn nhiều lần so với tư thế thẳng tự nhiên, khiến cơ cổ và vai nhanh chóng rơi vào trạng thái căng cứng.
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Các chuyên gia gọi tình trạng này là “hội chứng cổ công nghệ”, một vấn đề sức khỏe đang ngày càng phổ biến ở người trẻ tuổi. Những cơn đau cổ, đau vai gáy kéo dài không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và hiệu suất làm việc nếu không được điều chỉnh kịp thời.
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Để giảm áp lực lên cột sống, người dùng nên nâng điện thoại ngang tầm mắt thay vì cúi đầu nhìn xuống, đồng thời giữ lưng thẳng và vai thả lỏng khi sử dụng thiết bị. Đây là giải pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc hạn chế các tổn thương cơ xương khớp liên quan đến thói quen dùng điện thoại kéo dài.
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Trong trường hợp phải sử dụng điện thoại liên tục để học tập hoặc làm việc, người dùng có thể tận dụng gối đỡ tay hoặc các loại giá đỡ chuyên dụng nhằm duy trì góc nhìn phù hợp và giảm áp lực lên cổ. Nhiều hãng công nghệ hiện nay cũng đã tích hợp các tính năng cảnh báo khi màn hình được đặt quá gần mắt để giúp người dùng hình thành thói quen sử dụng an toàn hơn.
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Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chỉ cần duy trì khoảng cách từ 33 đến 50 cm cùng tư thế ngồi đúng chuẩn, người dùng có thể giảm đáng kể nguy cơ mỏi mắt, đau cổ và các vấn đề liên quan đến cột sống. Đây được xem là nguyên tắc đơn giản nhưng vô cùng quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe trong thời đại mọi hoạt động đều gắn liền với màn hình điện tử.
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