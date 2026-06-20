Đặt báo
Hotline: 0327.216.216
Email: toasoan@gmail.com
Quảng cáo: 024.627.32.632
Khoa học & Đời sống
Thời sự
Khoa học & Công nghệ
Đời sống 247
Thị trường
Môi trường
Phản biện & Bạn đọc
Giới tính - Gia đình
Sức khoẻ 360
Multimedia
Khoa học & Công nghệ
[GALLERY] Xóa thư mục ẩn trên Android, người dùng bất ngờ lấy lại 12GB bộ nhớ
Thiên Trang (TH)
20/06/2026 20:28
Một thư mục ẩn trên điện thoại Android có thể âm thầm chiếm hàng chục GB bộ nhớ. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã giải phóng tới 12GB dung lượng.
Nhiều người dùng Android thường xuyên dọn dẹp thùng rác trong ứng dụng Bộ sưu tập hoặc Trình quản lý tệp nhưng vẫn không hiểu vì sao bộ nhớ điện thoại liên tục đầy lên theo thời gian. (Ảnh: MUO)
Theo chia sẻ của cây bút công nghệ Rob LeFebvre từ MakeUseOf, nguyên nhân đến từ một thư mục ẩn chứa các bản sao lưu trước khi chỉnh sửa ảnh và video, tồn tại âm thầm trên thiết bị mà hầu hết người dùng không hề hay biết.
Đối với các thiết bị Samsung Galaxy, mỗi lần người dùng chỉnh sửa ảnh hoặc video rồi chọn tùy chọn “Lưu” thay vì “Lưu bản sao”, ứng dụng Bộ sưu tập vẫn tự động giữ lại tệp gốc nhằm phục vụ tính năng hoàn tác chỉnh sửa trong tương lai.
Mặc dù đây là một tính năng hữu ích giúp khôi phục nội dung ban đầu sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng, nhưng các bản sao lưu này lại không có thời hạn tự động xóa giống như thư mục rác thông thường, khiến dung lượng lưu trữ ngày càng bị bào mòn. (Ảnh: MUO)
Đặc biệt với những người thường xuyên chỉnh sửa video độ phân giải cao, chỉ một thao tác cắt ngắn video 4K cũng có thể tạo thêm một bản sao dung lượng hàng trăm MB, khiến bộ nhớ tiêu tốn gấp đôi mà người dùng không nhận ra.
Khi kiểm tra mục “Tệp khác” (Other files) trong phần quản lý lưu trữ của Android, Rob phát hiện gần 12GB bộ nhớ trên chiếc Galaxy của mình đang bị chiếm dụng bởi các bản sao lưu trước chỉnh sửa được lưu giữ suốt nhiều năm sử dụng. (Ảnh: MUO)
Việc dọn dẹp khá đơn giản khi người dùng chỉ cần truy cập phần lưu trữ, tìm đến mục chứa các bản sao lưu chỉnh sửa, chọn toàn bộ tệp và xóa, đồng thời lưu ý rằng các dữ liệu này sẽ bị xóa vĩnh viễn chứ không được chuyển vào thùng rác. (Ảnh: MUO)
Ngoài thư mục ẩn nói trên, điện thoại Android còn có thể tích tụ nhiều dữ liệu không cần thiết như bộ nhớ đệm, tệp APK còn sót lại, tệp tải xuống lỗi, dữ liệu ngoại tuyến và các thư mục dư thừa từ ứng dụng đã gỡ cài đặt, vì vậy việc sử dụng công cụ dọn dẹp như Files by Google định kỳ vài tháng một lần sẽ giúp tối ưu dung lượng và duy trì hiệu suất thiết bị tốt hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
bài liên quan
Telegram đưa ứng dụng trở lại trên các thiết bị đeo
Khoa học & Công nghệ
14/06/2026 20:30
[GALLERY] Tắt ngay tính năng tưởng hữu ích, điện thoại Android chạy nhanh hơn
Khoa học & Công nghệ
08/06/2026 15:12
[GALLERY] 6 bom tấn game di động sắp đổ bộ khiến game thủ đứng ngồi không yên
Khoa học & Công nghệ
07/06/2026 20:47
[GALLERY] 6 combo sạc nhanh giá từ 200.000 đồng đáng mua nhất
Khoa học & Công nghệ
06/06/2026 19:10
[GALLERY] Google quá ưu ái iPhone, Android thành “con ghẻ”?
Khoa học & Công nghệ
02/06/2026 08:20
#Android
#dọn dẹp
#bộ nhớ
#tư mục ẩn
#xóa file
#bản sao lưu
Đọc tiếp
[GALLERY] 'Mắt thần' Vision Guard phát hiện mọi UAV trong tầm nhìn
[GALLERY] Không phải iPhone, đây mới là món công nghệ giới giàu mê
Cận cảnh Omoda C5 Sport giá mềm tại Việt Nam chỉ 479 triệu đồng
Ý tưởng về 'một triệu vệ tinh AI' của Elon Musk gây 'bão'
[e-Magazine] Trí thức khoa học trở thành lực lượng phản biện chiến lược của quốc gia
đọc nhiều
Honda N-Box 2027 ra mắt - "xe hộp diêm" nhưng nâng cấp xịn sò
Mitsubishi Pajero 2027 lộ thiết kế, vuông vức như Land Cruiser
Mục sở thị Suzuki DR-Z4SM 2026 - cào cào đường phố gần 200 triệu đồng
[GALLERY] Mark Zuckerberg thú nhận sai lầm sau cú sa thải 7.000 người
[GALLERY] Nhật Bản công nghệ số 1 thế giới, sao vẫn dùng fax?
hot trend
[e-Magazine] Gọn bộ máy…Mạnh quốc gia
Cháy rừng ở Hà Tĩnh, hai người tử vong khi tham gia dập lửa
Lật thuyền chở người di cư ở Libya, 51 người thiệt mạng, mất tích
Điều động Đại tá Phạm Hữu Trường giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
có thể bạn quan tâm
Honda N-Box 2027 ra mắt - "xe hộp diêm" nhưng nâng cấp xịn sò
20/06/2026 11:37
Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.
Mitsubishi Pajero 2027 lộ thiết kế, vuông vức như Land Cruiser
Mục sở thị Suzuki DR-Z4SM 2026 - cào cào đường phố gần 200 triệu đồng
[GALLERY] Mark Zuckerberg thú nhận sai lầm sau cú sa thải 7.000 người
[GALLERY] EVKey bản mới bị Windows Defender cảnh báo virus, tác giả lên tiếng
Tin mới
Maserati Grecale 2027 khai tử động cơ 4 xy-lanh, chuyển sang V6
Khoa học & Công nghệ
20/06/2026 08:16
Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.
Honda Việt Nam công bố danh sách ôtô, xe máy phù hợp xăng E10
Khoa học & Công nghệ
19/06/2026 19:38
Honda Việt Nam (HVN) cho biết, những mẫu ôtô được phân phối từ năm 2006 và xe máy được bán ra từ năm 1997 của hãng đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10.
[GALLERY] Nuôi chó mèo thời 4.0, 3 combo công nghệ đáng tiền
Khoa học & Công nghệ
19/06/2026 19:06
Lông thú, bụi mịn và mùi trong nhà không còn là nỗi ám ảnh khi các combo công nghệ mới giúp người nuôi chó mèo tiết kiệm thời gian dọn dẹp.
Kính viễn vọng James Webb phát hiện bóng ma từ vũ trụ sơ khai
Khoa học & Công nghệ
19/06/2026 18:47
Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện bằng chứng về một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" hiện về từ vũ trụ 12 tỷ năm trước.
[GALLERY] CEO Oura lên tiếng vụ bán dữ liệu cho chính phủ Mỹ
Khoa học & Công nghệ
19/06/2026 17:23
Bị cáo buộc chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dùng cho chính phủ Mỹ và Palantir, CEO Oura khẳng định mọi thông tin lan truyền đều bị thổi phồng.
Chery sắp ra mắt xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel
Khoa học & Công nghệ
19/06/2026 16:05
Chery Stockman 2027 mới dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 với tư cách mẫu xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel đầu tiên tại thị trường Úc.
Audi Q3 và Q5 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam, từ 2,099 tỷ đồng
Khoa học & Công nghệ
19/06/2026 14:39
Audi vừa ra mắt bộ đôi SUV chiến lược toàn cầu Audi Q3 và Audi Q5 1016 mới tại Việt Nam. Mỗi dòng xe đều có hai biến thể gồm SUV tiêu chuẩn và Sportback.
Baseus tung chiếc dock có 15 cổng kết nối thêm sạc không dây
Khoa học & Công nghệ
19/06/2026 13:14
Phiên bản Spacemate RD1 Pro mang lại cho thiết bị 15 cổng kết nối ngoại vi, sạc Qi2.2, truyền dẫn hình ảnh 4K 120 Hz với công suất lên đến 160W.
[GALLERY 53% người trẻ kiệt sức vì app hẹn hò, tình yêu thua thuật toán?
Khoa học & Công nghệ
19/06/2026 12:06
Ngày càng nhiều người trẻ quay lưng với ứng dụng hẹn hò khi cảm thấy kiệt sức, cô đơn và mất niềm tin vào tình yêu do thuật toán chi phối.
Vì sao Phó Tổng thống Mỹ hoãn tới Thụy Sĩ đàm phán với Iran?
Khoa học & Công nghệ
19/06/2026 11:59
Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Vance hoãn chuyến đi tới Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến sẽ tham gia cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.
back to top