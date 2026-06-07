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[GALLERY] 6 bom tấn game di động sắp đổ bộ khiến game thủ đứng ngồi không yên

Thiên Trang (TH)

Từ game kinh dị, bóng đá đến MMORPG quy mô lớn, tháng 6/2026 hứa hẹn bùng nổ với hàng loạt siêu phẩm mobile mới trên Android và iOS.

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Tháng 6/2026 đang được cộng đồng game thủ đánh giá là một trong những giai đoạn sôi động nhất năm khi hàng loạt tựa game di động chất lượng cao đồng loạt ra mắt, mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn trải dài từ kinh dị, thể thao, chiến thuật cho đến nhập vai trực tuyến quy mô lớn trên cả nền tảng Android và iOS.
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Mở màn danh sách là Among the Sleep, tựa game kinh dị nổi tiếng từng gây tiếng vang trên PC nay chính thức cập bến thiết bị di động, đưa người chơi nhập vai một đứa trẻ hai tuổi khám phá những bí mật đáng sợ trong thế giới đầy ám ảnh, nơi bầu không khí u tối và các yếu tố tâm lý được đẩy lên cao độ thay vì tập trung vào các màn chiến đấu truyền thống.
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Ở thể loại thể thao, Kickoff Football 2026: Be A Pro được xem là ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua game bóng đá mobile khi sở hữu giấy phép FIFPro cùng sự hợp tác từ đội tuyển quốc gia Pháp, đồng thời hỗ trợ tốc độ khung hình lên tới 240 FPS giúp mang lại trải nghiệm thi đấu trực tuyến mượt mà và chân thực hơn.
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Những ai yêu thích thể loại chiến thuật thủ thành sẽ khó có thể bỏ qua Nekomancer: Tower Defense, nơi người chơi đồng hành cùng chú mèo pháp sư Nox trong hành trình chống lại đội quân xác sống bằng cách xây dựng hệ thống phòng thủ đa dạng, kết hợp yếu tố roguelike cùng phong cách đồ họa vừa đáng yêu vừa huyền bí.
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Đáng chú ý nhất trong tháng có lẽ là RF ONLINE NEXT của Netmarble, hậu duệ tinh thần của RF Online huyền thoại, đưa game thủ bước vào thế giới khoa học viễn tưởng với các trận chiến quy mô lớn giữa nhiều phe phái, hệ thống chuyển đổi linh hoạt giữa bảy lớp nhân vật cùng những màn PvP đông người vô cùng hoành tráng.
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Không kém phần hấp dẫn, Guild Wars Reforged đánh dấu sự trở lại của thương hiệu MMORPG đình đám với bối cảnh Tyria quen thuộc, cho phép người chơi lựa chọn mười nghề nghiệp khác nhau, kết hợp hàng nghìn kỹ năng và trang bị nhằm tạo ra phong cách chiến đấu riêng biệt trong các hoạt động PvE và PvP quy mô lớn.
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Ở chiều hướng giải trí nhẹ nhàng hơn, Fruit Ninja Adventures mang đến làn gió mới cho thương hiệu Fruit Ninja khi bổ sung hệ thống phiêu lưu, khám phá, giải đố và tùy chỉnh nhân vật thay vì chỉ tập trung vào những màn chém trái cây quen thuộc như trước đây.
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Với sự góp mặt của nhiều tựa game thuộc các thể loại khác nhau, từ kinh dị, bóng đá cho đến MMORPG thế giới mở, tháng 6/2026 được dự báo sẽ trở thành thời điểm vàng của làng game mobile, nơi mọi game thủ đều có thể tìm thấy cho mình một bom tấn đáng để trải nghiệm trong mùa hè năm nay.
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